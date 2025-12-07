Phillip Nguyễn vừa nắm tay vợ vừa xách túi hiệu, Linh Rin chỉ có việc xinh tại đám cưới Tiên Nguyễn

Ngày 7/12, mọi sự chú ý của dân tình đổ dồn vào đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai - Justin Cohen. Trong sáng nay, lễ gia tiên đã được diễn ra tại biệt thự riêng của gia đình. Từ sáng sớm, các thành viên trong nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã có mặt để cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ và chứng kiến khoảnh khắc Tiên Nguyễn về nhà chồng.

Gây chú ý là sự xuất hiện của vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn. Cặp vợ chồng bước vào cổng biệt thự trong trang phục áo dài ton-sur-ton, đồng điệu từ chất liệu đến phom dáng. Linh Rin ghi điểm với diện mạo ngày càng thăng hạng. Mẹ 1 con vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng và phong thái sang trọng đúng chuẩn dâu hào môn. Không chỉ nhan sắc mà khí chất cũng ngày càng cuốn hút, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự đẳng cấp rất riêng.

Bên cạnh Linh Rin, Phillip Nguyễn cũng trở thành chủ đề bàn tán. Diện áo dài truyền thống đồng bộ cùng vợ, nam doanh nhân trông chững chạc và phong độ. Đáng chú ý, anh 1 tay nắm chặt tay Linh Rin, tay còn lại xách chiếc túi hiệu giúp vợ. Khoảnh khắc tinh tế ấy lập tức được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người khen hết lời vì độ ga lăng và yêu chiều vợ của Phillip Nguyễn.

Linh Rin và Phillip Nguyễn xuất hiện tại đám cưới em gái

Phillip Nguyễn xách túi hiệu cho vợ

Đôi vợ chồng diện áo dài ton-sur-ton, di chuyển nhanh vào bên trong buổi lễ

Nhan sắc qua camera thường của Linh Rin "quá okela"

Trong lễ gia tiên sáng nay, bên ngoài khu biệt thự, dàn vệ sĩ đã đứng túc trực sẵn để đảm bảo an ninh. Dàn xế sang của khách mời, anh em nhà tỷ phú cũng đang đổ bộ. Đúng chất nhà có hỷ sự, biệt thự bật những bài hát nghe vào đã thấy rần rần không khí cưới xin. Tối cùng ngày, lễ cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen sẽ diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, dự quy tụ nhiều gương mặt đình đám Vbiz đổ bộ.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Đúng giờ lành, chú rể cùng nhà trai có mặt để hỏi vợ

Dàn siêu xe mà nhà trai đến đón dâu khiến dân tình trầm trồ