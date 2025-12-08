Tối 7/12, Dương Domic xuất hiện tại một sự kiện, thu hút spotlight bởi đây là lần đầu tiên anh lộ diện sau loạt bàn tán liên quan đến tin đồn hẹn hò với Linh Ka. Dương Domic diện suit trắng nổi bật, được đội vệ sĩ hộ tống vào khu vực sự kiện. Vài khoảnh khắc được ghi lại cho thấy thần thái tự tin, nụ cười tươi và thoải mái giao lưu với người hâm mộ.

Tại sự kiện, Dương Domic trình diễn tiết mục chuẩn bị trước. Sau đó ở phần trò chuyện trực tiếp với fan, nam ca sĩ giữ thái độ chuyên nghiệp, tương tác thân thiện, ký tặng và trò chuyện vui vẻ. Dù nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến những ồn ào gần đây, Dương Domic chọn giữ im lặng, không đề cập đến đời tư.

Dương Domic lộ diện tại sự kiện hậu drama với Linh Ka

Dương Domic giữ thần thái thoải mái giữa lúc câu chuyện đời tư gây bàn tán

Nam ca sĩ vừa trình diễn vừa giao lưu với khán giả

Đông người hâm mộ có mặt để ủng hộ Dương Domic

Cận visual điển trai của giọng ca Mất Kết Nối

Dương Domic thân thiện trò chuyện với các fan

Sự xuất hiện của Dương Domic trở thành đề tài thu hút quan tâm của dân tình

Những ngày qua, mối quan hệ giữa Dương Domic và Linh Ka trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, rạng sáng 3/12, mạng xã hội lại được phen rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Dương Domic và Linh Ka cùng sải bước trên phố. Dù hình ảnh không rõ mặt 100%, nhưng chỉ cần nhìn dáng đứng, phong cách ăn mặc và khí chất đặc trưng, netizen lập tức gọi tên hai nhân vật chính không chút do dự.

Trong ảnh, cô gái diện trench coat dáng dài, tóc xõa nhẹ nhàng và lộ gương mặt không ai khác là Linh Ka. Người đi cạnh cô lại sở hữu ngoại hình cao khủng, đội mũ lưỡi trai và kính đen nhưng không khó nhận ra là Dương Domic. Team qua đường chia sẻ bức ảnh và chắc mẩm cả hai đã có quãng thời gian ngọt ngào khi du lịch tại Pháp.

Team qua đường tóm dính Dương Domic và Linh Ka hẹn hò tại Pháp

Khi hình ảnh cả hai kè kè bên nhau tại Pháp xuất hiện, cư dân mạng lập tức soi ra tương tác cũ của cả hai. Từ năm 2024, nam ca sĩ đã liên tục có hành động thả tim vào hình ảnh của Linh Ka.

Không những vậy, các "thám tử mạng" phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự. Dù cả hai lựa chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau nhưng cư dân mạng tranh thủ tổng hợp lại và phát hiện ra ngay điểm chung đáng ngờ.

Dương Domic và Linh Ka bị soi có nhiều đồ đôi

Loạt tương tác cũ trên mạng xã hội của cả hai bị đào lại

Hồi tháng 11 năm ngoái, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh bắt gặp Dương Domic và Link Ka hẹn hò giữa đêm. Từ góc chụp phía sau, cả hai sánh vai đi cùng nhau trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen chắc mẩm người nam trong ảnh không ai khác là Dương Domic.

Tương tự, netizen dựa vào mẫu áo mà người nữ trong ảnh diện đối chiếu với bức ảnh mà Linh Ka từng đăng tải trên mạng xã hội thì rất trùng khớp. Đáng nói, bức ảnh Linh Ka mặc mẫu áo sexy trên Instagram cũng được Dương Domic "thả tim".

Tuy nhiên, từ khi tin đồn nổ ra, làn sóng tranh luận trên mạng xã hội gần như không giảm nhiệt. Nhiều fan của Dương Domic bày tỏ bức xúc trước phản ứng của nam ca sĩ. Một bộ phận cho rằng việc anh hai lần phủ nhận rồi để lộ loạt hint đối lập khiến họ hụt hẫng, thậm chí thất vọng vì cho rằng anh né tránh, không thẳng thắn.

Ở chiều ngược lại, mạng xã hội của Linh Ka cũng trở thành nơi chịu ảnh hưởng. Một số người quá khích liên tục để lại bình luận tiêu cực, "tấn công" cô nàng chỉ vì tin đồn yêu đương. Dù vậy, cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực, cho rằng cả hai đều có quyền giữ kín chuyện riêng tư và không đáng bị soi mói quá mức. Hiện tại, cả Linh Ka lẫn Dương Domic đều chưa đưa ra thông báo chính thức về tin đồn hẹn hò.

