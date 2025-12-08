Lý Trị Đình là ca sĩ, diễn viên, người mẫu mang trong mình 3 dòng máu lai Trung Quốc, Ả Rập, Malaysia. Anh từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz" vì vừa có ngoại hình điển trai, gia cảnh giàu có, tài năng lại vừa có thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp khoa Vật Lý trường Imperial College London. Sau khi gây tiếng vang với vai diễn Đường Cao Tông - Lý Trị trong tác phẩm Võ Mỵ Nương truyền kỳ đóng cặp cùng Phạm Băng Băng và nghi vấn "phim giả tình thật" với đàn chị, nam diễn viên dần rút khỏi showbiz, sống kín đáo. Những năm qua, đời tư của anh là 1 bí ẩn.

Đến ngày 8/12, cánh săn ảnh Trung Quốc bắt gặp Lý Trị Đình đưa vợ đi thăm khám ở 1 bệnh viện phụ sản. Theo paparazzi, bà xã nam diễn viên có vòng 2 lùm xùm, được cho là đã mang thai con đầu lòng. Thông tin này khiến nhiều khán giả ngớ người thắc mắc không biết Lý Trị Đình đã kết hôn từ bao giờ.

Lý Trị Đình đưa bà xã có vòng 2 lùm xùm đi thăm khám ở khoa phụ sản

Nam diễn viên được cho là sắp lên chức cha

Theo tờ Sohu, Lý Trị Đình kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, kém anh 5 tuổi từ năm 2023. Cặp đôi tổ chức lễ cưới kín đáo ở nước ngoài, không mời bất kỳ đồng nghiệp nào trong showbiz tham dự. Vợ Lý Trị Đình là mối tình đầu của anh. Họ quen biết nhau khi du học ở Anh. Bà xã "hoàng tử showbiz" cũng mang dòng máu lai giống Lý Trị Đình.

Liên quan đến danh tính và hình ảnh vợ, Lý Trị Đình từ chối tiết lộ. Nam diễn viên chia sẻ muốn giữ kín mọi thông tin liên quan đến vợ vì sợ người mình yêu thương bị soi mói, làm phiền. Tuy nhiên, trong hình ảnh hiếm hoi truyền thông chụp được bà xã Lý Trị Đình mà, cô gái này mang nét đẹp lai hao hao Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã Lý Trị Đình mà truyền thông chụp được

Lý Trị Đình sinh năm 1987, nổi tiếng với các phim như KungFu Yoga, Nhất Dạ Kinh Hỷ, Mẹ Ơi Bố Đâu Rồi, Đêm Vui Bất Ngờ, Tuế Nguyệt Thần Thâu... Vài năm trở lại đây, nam diễn viên ít đóng phim và tham dự các sự kiện trong showbiz. Lần gần nhất anh xuất hiện trước công chúng là tại concert của Vương Lực Hoành vào đầu tháng 12. Lý Trị Đình là khách mời hát song ca trong sự kiện âm nhạc của đồng nghiệp thân thiết.

Body hót hòn họt của "hoàng tử lai Cbiz"

Nguồn: Sina, Sohu



