Trương Bá Chi thừa nhận mắc bệnh lạ, sống phụ thuộc vào người quản lý

Trong khoảng thời gian gần đây, Trương Bá Chi đang đối mặt với vụ kiện tranh chấp hợp đồng với ông Dư Dục Hưng – người tự xưng là quản lý cũ của cô. Tại phiên tòa, Dư Dục Hưng tố nữ diễn viên Vua Hài Kịch là kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, nợ tiền ông nhiều năm chưa trả và yêu cầu bồi thường số tiền trị giá gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng). Trong khi đó, Trương Bá Chi chỉ ra rằng Dư Dục Hưng không đưa ra được bằng chứng về việc cô vay nợ tiền bạc, đồng thời vạch trần "quá khứ đen" từng ôm tiền trốn chạy khiến công ty phá sản, nợ nần không chịu trả của người quản lý cũ , nghi ngờ về danh dự, nhân phẩm của đối phương.

Hiện tại, vụ lùm xùm này vẫn chưa ngã ngũ, chưa rõ ai đúng, ai sai. Thế nhưng, điều khiến netizen hết mực quan tâm là Trương Bá Chi đã tiết lộ căn bệnh tâm lý lạ lùng của mình làm bằng chứng tại tòa.

Trương Bá Chí phải hầu tòa vì lùm xùm với quản lý cũ.

Nàng "ngọc nữ" cho biết, cô không hiểu tính toán, thậm chí là bị sợ hãi trước những con số: "Đếm từ 1 đến 7 thì không sao, nhưng đếm sang số thứ 8 thì tôi bắt đầu thấy sợ". Cô thậm chí phải đếm ngón tay để tính xem mình đã hoạt động trong giới giải trí được bao nhiêu năm.

Trương Bá Chi cho biết, cô không nhớ nổi số điện thoại của mình. Địa chỉ liên lạc duy nhất đọng lại trong đầu cô là số điện thoại của người quản lý hiện tại Chu Tĩnh Nghi – người chị em luôn sát cánh bên cô suốt nhiều năm qua, sẵn sàng cùng chung hoạn nạn.

Trương Bá Chi có trở ngại về tâm lý, bị sợ hãi trước những con số.

Người đẹp Tâm Nguyện Của Sao chia sẻ, Chu Tĩnh Nghi giúp cô lo liệu rất nhiều việc có liên quan đến các con số từ những việc nhỏ nhất như trả phí điện nước đến mật mã thẻ ngân hàng. Không chỉ phụ thuộc trong cuộc sống, Trương Bá Chi còn được Chu Tĩnh Nghi lo liệu đến tận răng trong công việc.

Khi có bất cứ lời mời hợp tác nào từ Cbiz, Chu Tĩnh Nghi đều sẽ tìm hiểu, xem xét, chọn những "job" mà cô thấy phù hợp rồi mới đưa cho Trương Bá Chi xem xét. Nàng "Tinh nữ làng" cho biết, tình cách của cô và người quản lý có nhiều điểm chung nên cô gần như chẳng bao giờ phải ép mình làm những công việc không thích.

Có lẽ đây là lý do vì sao Trương Bá Chi luôn tin tưởng Chu Tĩnh Nghi, coi cô như người nhà. Kể cả khi người quản lý họ Chu không mấy quen thuộc với cách vận hành của showbiz đại lục Trung Quốc nhưng vẫn được Trương Bá Chi trọng dụng.

Cô phải phụ thuộc vào người quản lý trong cuộc sống cũng như công việc.

Nguồn: baijiahao