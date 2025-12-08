Sao nam được bạn trai đồng tính cực phẩm kề cận chăm sóc sau khi nhập viện khẩn cấp vì thuốc lá điện tử

Chiều 7/12, tờ Pagesix đưa tin, nam ngôi sao truyền hình thực tế người Anh Fraser Olender (33 tuổi) đã bị nhồi máu cơ tim và tổn thương phổi do hút thuốc lá điện tử. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội và khó thở. Nguồn tin cũng tiết lộ, nam ngôi sao bị ngộ độc thuốc lá điện tử.

Fraser Olender chia sẻ về tình trạng nghiêm trọng mình mới gặp phải: "Nói 1 cách đơn giản thì tôi bị ngộ độc thuốc lá điện tử. Tôi chưa từng phải trải qua nỗi sợ hãi hay đau đớn nào như vậy. Nỗi đau mà tôi phải chịu đựng không thể diễn tả được bằng lời đâu. 2 liều morphine (1 loại thuốc giảm đau) cũng chả thấm vào đâu. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm loại thuốc giảm đau mạnh nhất được phép sử dụng ở phòng cấp cứu cho tôi. Nhưng ngay cả loại thuốc đó cũng chỉ giúp cơn đau của tôi giảm từ mức 10 xuống mức 7 mà thôi".

Fraser Olender bị ngộ độc thuốc lá điện tử, được đưa tới bệnh viện khẩn cấp trong tình trạng đau ngực dữ dội và khó thở

Olender cho biết thêm anh đã bị co thắt mạch vành do thuốc lá điện tử: "Cơn co thắt đã làm giảm lưu lượng máu và gây ra tình trạng nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (1 dạng nhồi máu cơ tim)". Được biết, nhồi máu cơ tim có ST chênh lên xảy ra khi 1 động mạch vành bị tắc nghẽn hoàn toàn, khiến phần lớn cơ tim không được cung cấp đủ máu. Đây là 1 dạng nhồi máu cơ tim nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua, nam diễn viên điển trai Matt Rogers - bạn trai đồng tính của Fraser Olender, đã luôn kề cận chăm sóc giúp ngôi sao truyền hình thực tế sinh năm 1992 vượt qua bệnh tật.

Nam diễn viên điển trai Matt Rogers kề cận chăm sóc Fraser Olender, đồng hành cùng người tình đồng giới vượt qua bệnh tật

Nhờ được các nhân viên y tế và bạn trai chăm sóc tận tình, Fraser Olender đã vượt qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục nhanh chóng.

Nhằm trấn an người hâm mộ, Olender vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh tạo dáng vui vẻ khi đang ngồi trên máy bay, qua đó xác nhận việc anh đã có thể trở lại với công việc.

Olender bình phục rất tốt và đang dần trở lại với công việc

Từ kinh nghiệm của bản thân, Fraser Olender đã khuyên người hâm mộ nên dừng việc hút thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe của bản thân: "Cũng nên chia sẻ chứ, nếu chuyện vừa xảy ra với tôi có thể giúp dù chỉ 1 người trong số các bạn suy nghĩ lại về việc hút thuốc lá điện tử. Tôi đã không còn động tới thuốc lá điện tử kể từ khi biến cố ập đến và chắc chắn sẽ bỏ hẳn thuốc lá. Tôi vừa suýt chết đấy, vì vậy hãy tự giúp chính mình và từ bỏ hút thuốc lá điện tử đi, từ bỏ hoàn toàn và ngay lập tức".

Fraser Olender sinh năm 1992, tỏa sáng trong lĩnh vực truyền hình thực tế. Bạn trai đồng tính của Olender là nam diễn viên Matt Rogers, hơn anh 2 tuổi. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi giữa tháng 11 năm nay và nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Fraser Olender - Matt Rogers công khai hẹn hò cách đây không lâu

Nguồn: Pagesix