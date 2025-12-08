Lý Lệ Trân từng là giai nhân khuynh đảo một thời ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1980, 1990. Sau những đổ vỡ tình cảm, nữ diễn viên rút khỏi ngành giải trí và đưa con gái Annise (Hứa Kỳ Dung) sang Canada sinh sống. Năm Hứa Kỳ Dung 22 tuổi, Lý Lệ Trân chính thức công khai con với công chúng. Hứa Kỳ Dung sở hữu nhan sắc xinh đẹp không kém mẹ thời trẻ. Cô được đánh giá có đường nét hao hao Trần Pháp Lai - sao nữ TVB đầu tiên được mời đóng phim của Marvel. Hứa Kỳ Dung cũng được xem là ái nữ nhà sao đẹp bậc nhất showbiz Hương Cảng hiện tại. Đáng tiếc cô không nối gót mẹ vào ngành giải trí mà chọn theo đuổi ngành thiết kế thời trang.

Mới đây, con gái của Lý Lệ Trân nhận được sự chú ý lớn khi bị bắt gặp hẹn hò nam diễn viên TVB Trương Minh Vỹ. Theo nguồn tin trong giới, cả hai đã yêu nhau kín tiếng được 1 năm và còn tính đến chuyện cưới xin. Lý Lệ Trân cũng đã gặp gia đình bạn trai của con gái. Trương Minh Vỹ 27 tuổi, là thiếu gia hàng thực giá thực ở Hong Kong (Trung Quốc). Anh xuất thân trong gia đình lắm tiền nhiều của, có truyền thống làm chính trị. Cha là Trương Minh Vỹ là luật sư, doanh nhân có địa vị cao trong chính trường Hong Kong (Trung Quốc).

Lý Lệ Trân và con gái Annise (Hứa Kỳ Dung)

Hứa Kỳ Dung được nhận xét thừa hưởng mọi nét đẹp của mẹ diễn viên

Cô vừa bị bắt gặp hẹn hò nam diễn viên gia thế Trương Minh Vỹ

Phụ huynh 2 gia đình đã gặp gỡ nhau, nghi vấn ngày con gái Lý Lệ Trân và bạn trai gia thế về chung nhà nhà không còn xa

Lý Lệ Trân sinh năm 1966, nổi tiếng với biệt danh "Nữ thần gợi cảm" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Mỹ nhân này sở hữu gương mặt ngây thơ, trong sáng nhưng hình thể lại vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp còn Lý Lệ Trân được đánh giá cuốn hút hơn cả Thư Kỳ. Cô từng là nữ diễn viên đắt giá nhất của màn ảnh xứ Hương Cảng, tham gia diễn xuất trong 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Năm 1992, cô có vai diễn để đời - Phương Đình trong Đại thời đại - bộ phim được đánh giá xuất sắc mọi thời đại của TVB. Sau đó, cô lên ngôi Ảnh hậu Kim Mã vào năm 1999 nhờ tác phẩm Ordinary Heroes .

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Lệ Trân quyết định thay đổi hình tượng, chấp nhận tham gia các bộ phim cấp ba táo bạo trên màn ảnh. Kể từ đó, cô trở thành "mỹ nhân phim 18+" được trả cát-xê cao nhất Hong Kong (Trung Quốc). Cùng với Khâu Thục Trinh, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử My, Lý Lệ Trân cũng là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi danh xứ Hương Cảng.

Lý Lệ Trân từng là hình mẫu bạn gái lý tưởng của cánh đàn ông xứ Hương Cảng

Về đời tư, Lý Lệ Trân có đường tình duyên trắc trở, hứng chịu vô số lời chỉ trích của công chúng. Cô từng 2 lần vướng bê bối giật chồng người khác. Nữ diễn viên từng bỏ rơi mối tình đầu Patrick (chú của Tạ Đình Phong) vì phải lòng vị đạo diễn Phan Nguyên Lương. Bất chấp việc Phan Nguyên Lương đã có gia đình, Lý Lệ Trân vẫn quyết đến bên. Sau khi tan vỡ với người tình đạo diễn, Lý Lệ Trân kết hôn với nhạc sĩ Hứa Nguyện và có con chung là Annise (Hứa Kỳ Dung). Tuy nhiên, chỉ sau vài năm chung sống, họ đổ vỡ vì quan điểm sống trái ngược.

Biến cố hôn nhân khiến Lý Lệ Trân trở nên buông tha. Cô lại lần nữa sa vào lưới tình với đàn ông có vợ. Lần này là nhà tạo mẫu tóc Jacky Ma. Vợ Jacky Ma thậm chí còn viết sách tố cáo hành vi làm tiểu tam trơ trẽn của Lý Lệ Trân. Sự việc khiến nữ diễn viên mắc trầm cảm và tự tử. May thay, cô được người nhà phát hiện và can ngăn kịp thời. Sau mọi chuyện, Lý Lệ Trân quyết định sống cô độc nuôi con.

Lý Lệ Trân từng bị ghét bỏ vì 2 lần làm kẻ thứ 3 chen chân vào hôn nhân của người khác

Nguồn: Sina, Sohu