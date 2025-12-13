Sau đám cưới xa hoa ở TP.HCM, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức tiệc chiêu đãi khách mời tại Đà Nẵng. Không chỉ cô dâu, chú rể mà bà Thuỷ Tiên - phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng chiếm spotlight riêng. Chỉ cần lộ diện, bà Thuỷ Tiên đã khiến nhiều người phải trầm trồ vì visual sang trọng, khí chất quý phái và phong độ nhan sắc đáng nể theo năm tháng.

Tại lễ cưới thân mật của ái nữ, phu nhân Thủy Tiên lựa chọn váy dạ hội ánh kim với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, tôn trọn thần thái thanh lịch. Kiểu tóc gọn gàng, trang sức vừa đủ và cách phối phụ kiện chuẩn mực giúp tổng thể trở nên sang trọng mà không hề "dừ". Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên vui vẻ, hạnh phúc ra mặt khi chứng kiến "công chúa" Tiên Nguyễn tận hưởng hạnh phúc bên chồng ngoại quốc.

Bà Thuỷ Tiên ăn diện sang trọng, thanh lịch trong lễ cưới con gái tại Đà Nẵng

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sát cánh trong những khoảnh khắc quan trọng của ái nữ

Bà Thuỷ Tiên toát ra khí chất ngời ngời trong khung ảnh gia đình

Đây không phải lần hiếm hoi bà Thủy Tiên gây sốc visual. Từ các sự kiện gia đình đến những lần xuất hiện cùng ông xã, bà luôn giữ hình ảnh chỉn chu, nền nã nhưng vẫn toát lên sự hiện đại. Không cần trang phục cầu kỳ hay make-up đậm, phu nhân tỷ phú chinh phục ánh nhìn bằng phong thái tự tin và vẻ đẹp chín muồi.

Phu nhân tỷ phú ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung trong lễ cưới tại biệt thự của con gái

Mỗi lần xuất hiện, bà Thuỷ Tiên đều gây chú ý chẳng kém nhân vật chính

Bà Thuỷ Tiên rạng rỡ trong tiệc cưới buổi tối của Tiên Nguyễn tại TP.HCM

Nhan sắc tuổi 55 của phu nhân tỷ phú "không phải dạng vừa"

Sau 5 năm yêu kín đáo, Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai đã chính thức nên duyên vợ chồng. Buổi tiệc quy tụ dàn khách mời VIP, được đầu tư công phu từ âm thanh, ánh sáng đến thiết kế không gian nhưng vẫn giữ sự trang nhã, tạo cảm giác gần gũi và không phô trương. Toàn bộ diễn biến từ lễ sáng đến tiệc tối đều cho thấy sự chỉn chu, tinh tế và gu thẩm mỹ sang trọng đặc trưng của Tiên Nguyễn.

Bà Thuỷ Tiên - mẹ Tiên Nguyễn chia sẻ về ngày vui của con gái: "Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con'.

Cô cũng dặn chú rể bằng tiếng Anh là: 'Con không phải là người đầu tiên ôm Thảo, con cũng không phải người đầu tiên hôn Thảo (cách gọi thân mật của Tiên Nguyễn - PV) nhưng cô muốn lúc nào con cũng ôm và hôn. Bất kể trong cuộc sống vợ chồng có khó khăn hay ngọt bùi chia sẻ đi chăng nữa thì con cũng phải làm được điều đó đến suốt cuộc đời'".

Tiên Nguyễn và chồng có buổi tiệc riêng tư, bao gồm bạn bè thân thiết góp mặt tại Đà Nẵng