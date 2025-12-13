4 năm của Jun Vũ và Hải Nam

Jun Vũ và Hải Nam là một trong những cặp đôi chị - em vướng nghi vấn hẹn hò được chú ý nhất showbiz Việt. Cả hai quen biết nhau từ năm 2019, khi cùng tham gia quay một dự án quảng cáo.

Đến năm 2021, nữ diễn viên sinh năm 1995 bắt đầu đăng tải nhiều khoảnh khắc thân thiết bên Hải Nam trên mạng xã hội, khiến mối quan hệ của cả hai nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của cư dân mạng.

Không ít lần cả hai bị bắt gặp những dấu hiệu đáng ngờ như sống chung nhà, du lịch cùng nhau hay diện đồ đôi. Tuy nhiên, dù loạt hint “rõ mười mươi”, cả hai vẫn nhất quyết không công khai tình cảm.

Jun Vũ và Hải Nam quen biết nhau từ năm 2019, khi cùng tham gia quay một dự án quảng cáo

Cả hai bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2021

Năm 2022, Jun Vũ lên tiếng phủ nhận hẹn hò cũng như tin đồn sống chung với Hải Nam. Cô cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, thường xuyên rủ nhau quay clip TikTok. Dẫu vậy, netizen vẫn phát hiện vô số khoảnh khắc “tình bể bình” như thả thính qua lại trên mạng xã hội hay sánh đôi tại sự kiện.

Khoảnh khắc gây bão nhất phải kể đến đám cưới của Midu vào tháng 6/2024, khi Hải Nam bất ngờ bế bổng Jun Vũ để cô nàng bắt hoa cưới. Hành động ngọt ngào này càng khiến cộng đồng mạng tin rằng mối quan hệ của cả hai không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Từ năm 2021, cả hai đã liên tục để lộ hint tình cảm khiến netizen cho rằng đang bí mật hẹn hò

Từng được xem là một trong những couple “visual đỉnh” của Vbiz, Jun Vũ – Hải Nam gần đây lại liên tục dính nghi vấn rạn nứt. Mọi chuyện bắt đầu khi netizen soi ra cả hai gần như không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước.

Drama càng bùng lên khi trong Anh trai say hi, Hải Nam bất ngờ nhắc đến chuyện rạn nứt tình cảm ngay trên sóng. Chi tiết này khiến dân mạng lập tức đặt dấu hỏi lớn về tình trạng hiện tại với Jun Vũ, đồng thời đẩy loạt đồn đoán rạn nứt lên cao trào.

Hải Nam nghẹn ngào chia sẻ về chuyện tình cảm tại chương trình Anh trai say hi

Giữa lúc tin đồn rạn nứt chưa kịp lắng xuống, mạng xã hội lại lan truyền thông tin cho rằng Jun Vũ lăng nhăng và thậm chí bị bắt gian tại trận. Ngay dưới bài đăng này, Hải Nam đã lập tức xuất hiện, phủ nhận hoàn toàn câu chuyện.

Đến ngày 10/12, Jun Vũ trực tiếp đối chất với người tung tin và nhận được lời xin lỗi. Nữ diễn viên cho biết mọi thứ xuất phát từ hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng có thể gây tổn hại nặng nề đến người trong cuộc.

Không lâu sau, Hải Nam cũng chính thức lên tiếng về loạt đồn đoán liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Anh cho biết bản thân muốn làm rõ sự việc để bảo vệ Jun Vũ, bởi những tin đồn vô căn cứ này đang khiến tinh thần và danh dự của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Nam biết Jun lâu rồi và hiểu tính cô ấy rất đàng hoàng, nhạy cảm. Mong mọi người đừng nhìn sự việc theo hướng tiêu cực và hãy bảo vệ Jun khi thấy bình luận không đúng. Nam cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến Jun”, anh chia sẻ.

Thông tin liên quan tới Jun Vũ gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 10/12, Jun Vũ đối chất trực tiếp với người tung tin đồn thất thiệt về mình và nhận được lời xin lỗi

Hải Nam chính thức phản hồi, đính chính thông tin sai lệch về Jun Vũ

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2025, Jun Vũ từng chia sẻ về tin đồn tình cảm với Hải Nam. Cô cho hay: "Như tôi chia sẻ, tôi không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân. Tôi không muốn mọi người chỉ tập trung tìm kiếm thông tin chuyện tình cảm của tôi, thay vào đó tôi muốn được biết nhiều hơn qua các dự án, nghệ thuật. Chuyện tình cảm mọi người nên biết 1 lần thôi, đó là khi tôi cưới".

Jun Vũ chia sẻ thêm về đám cưới trong mơ: "Hôn nhân với tôi là cái gì đó rất khó đoán, khi thật sự chắc chắn một điều gì đó tôi mới nghĩ đến chuyện tiến tới. Trong gia đìsnh tôi cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ nên tôi là người rất cẩn thận khi bước đến đó. Đó cũng là một phần lý do tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm.

Tôi là người hay tính tương lai gần chứ không nghĩ những gì quá xa xôi. Tôi sợ tính trước xong mình sẽ khó chịu nếu mọi thứ không như kế hoạch. Về đám cưới, tôi nghĩ đơn giản vui là được, đó là tiêu chí duy nhất. Còn vui như thế nào thì chắc đến đó mới biết được".

Jun Vũ từng chia sẻ không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân

Hải Nam sinh năm 1996, từng góp mặt trong nhiều dự án phim như Chị Đứng Đấy Chờ Em Đến, Chỉ Có Thể Là Em, 10 Năm Hàng Xóm, 1990 và gây chú ý nhất với vai diễn trong Tết Ở Làng Địa Ngục.

Jun Vũ sinh năm 1995, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất và để lại dấu ấn qua loạt phim nổi bật như Tháng Năm Rực Rỡ, Người Bất Tử, Gái Già Lắm Chiêu 3, Chìa Khóa Trăm Tỷ... Nữ diễn viên được yêu mến nhờ nhan sắc trong trẻo, phong cách nhẹ nhàng cùng hình ảnh tinh tế khi hoạt động trong showbiz.