(Ảnh: Xportsnews)

Việc nam diễn viên Cho Jin Woong - ngôi sao của bộ phim đình đám "Signal" - đột ngột giải nghệ giữa lúc những cáo buộc về hành vi sai trái thời niên thiếu của anh được khơi lại đang làm dấy lên câu hỏi liệu nam diễn viên có phải đối mặt với khoản tiền phạt hay không? Theo ước tính của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, số tiền phạt này có thể lên tới 10 tỷ won (7,6 triệu USD).

Hôm thứ Ba tuần này (theo giờ địa phương), trang tin Newsen của Hàn Quốc đưa tin, trích dẫn một quan chức trong ngành, rằng đài truyền hình tvN có thể theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại khổng lồ nếu họ khởi kiện Cho Jin Woong và công ty quản lý của anh. Con số này phản ánh quy mô và thời điểm vai chính của Cho Jin Woong trong "Signal 2", phần tiếp theo được mong chờ từ lâu của bộ phim truyền hình ăn khách năm 2016.

"Signal 2" dự kiến sẽ được phát sóng vào nửa đầu năm sau - sau gần một thập kỷ được mong đợi. Nhưng tương lai của bộ phim hiện đang không chắc chắn sau khi những cáo buộc xuất hiện vào tuần trước đối với Cho Jin Woong. Cáo buộc này nói rằng nam diễn viên đã có hành vi sai trái khi còn nhỏ. Công ty quản lý của anh đã thừa nhận một phần các cáo buộc được công bố. Công ty cho biết: "Chúng tôi đã xác nhận với nam diễn viên rằng đã có những hành vi không đúng mực trong thời niên thiếu của anh ấy".

Một ngày sau khi những cáo buộc được tuyên bố rộng rãi trên truyền thông, Cho Jin Woong tuyên bố chấm dứt sự nghiệp diễn xuất của mình. Nam diễn viên nói trong thông báo: "Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích với thái độ khiêm nhường và sẽ ngừng mọi hoạt động kể từ hôm nay. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ tôi phải gánh chịu vì những sai lầm trong quá khứ".

Hậu quả của vụ việc liên quan đến quá khứ của Cho Jin Woong đã phủ bóng đen lên các sản phẩm truyền hình đình đám "Signal" của đài tvN. Một đại diện của đài cho biết lịch phát sóng của bộ phim vẫn đang được thảo luận và sẽ cập nhật thông tin khi có sự sắp xếp cuối cùng.

Trong khi việc Cho Jin Woong tuyên bố giải nghệ đã gây ra nhiều chỉ trích từ công chúng, ngày càng nhiều nhân vật trong giới giải trí và chính trị lên tiếng ủng hộ nam diễn viên. Những ý kiến trái chiều đối với sự việc lần này một lần nữa cho thấy những lo ngại về văn hóa bêu xấu công khai khắc nghiệt của Hàn Quốc đối với người nổ tiếng.

Lee Jun-dong, một nhà sản xuất phim, là anh trai của đạo diễn Lee Chang-dong, đã đăng tải một bài viết bảo vệ Cho Jin Woong vào Chủ nhật vừa qua. Nhà sản xuất Lee Jun-dong: "Xã hội chúng ta đòi hỏi sự hy sinh quá thường xuyên. Chúng ta đã giết Lee Sun-gyun, chúng ta đã giết Sulli, chúng ta đã giết Ma Kwang-soo… Xã hội chúng ta đã trở nên lành mạnh hơn bao nhiêu? Nghi thức đặt ai đó lên bàn thờ và tiếp thêm nhiên liệu cho sự điên rồ tập thể thật mệt mỏi".

Dân biểu Park Beom-kye thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc cũng cho rằng Cho Jin Woong đang phải đối mặt với hậu quả không đáng. Ông nói: "Vụ tranh cãi về thời trẻ của anh ấy đã làm tôi sốc, và việc anh ấy giải nghệ còn sốc hơn nữa. Liệu những ký ức về những sai lầm thời thơ ấu có phải là điều mà một người không bao giờ được phép quên đi? Hình ảnh hiện tại của anh ấy, được công chúng định hình, có mâu thuẫn với những ký ức quá khứ đã bị lãng quên hay không?".

Cha Song Kyung-yong của Anglican Church cũng kêu gọi Cho Jin Woong trở lại. Ông viết rằng: "Nếu anh ấy đã bị trừng phạt thích đáng và đã sống có suy ngẫm, lẽ nào chúng ta không nên khuyến khích anh ấy?".

Khi cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, sự chú ý đang chuyển sang những hậu quả tài chính tiềm tàng. Nếu "Signal 2" không thể tiếp tục với Cho Jin Woong, đài truyền hình sẽ phải chịu những tổn thất đáng kể và câu chuyện này đặt ra câu hỏi liệu nam diễn viên, cuối cùng, có phải chịu một khoản phạt khổng lồ hay không?