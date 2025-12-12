Kết quả chung cuộc của Mai Ngô tại Miss Charm 2025

Tối 12/12, đêm chung kết Miss Charm 2025 diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong lịch sử các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục đồng diễn của ca sĩ Mai Phương và 36 thí sinh. Ngay sau đó, danh sách Top 20 được công bố. Đây là kết quả của quá trình quan sát và đánh giá khắt khe từ BGK xuyên suốt hành trình cuộc thi, kết hợp với các vòng phỏng vấn kín. Các cái tên lần lượt được gọi tên, và đại diện Việt Nam là Mai Ngô được hô tên cuối cùng.

Mai Ngô được gọi tên vào top 20 chung cuộc

Top 20 bước vào phần thi trang phục Áo tắm. Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh khoe hình thể nóng bỏng cùng những bước catwalk đầy tự tin. Năng lượng của Mai Ngô trên sân khấu khiến khán giả có mặt liên tục hú hét. Với kỹ năng và kinh nghiệm suốt nhiều năm làm nghề, đại diện Việt Nam có phần thi không hề kém cạnh các thí sinh khác.

Kết thúc phần trình diễn, BTC công bố các thí sinh xuất sắc đi tiếp. Thay vì công bố top 10, chung kết Miss Charm 2025 bất ngờ thông báo chọn 12 người đẹp tiến vào vòng trong: Mỹ, Colombia, Mexico, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Venezuela, Hà Lan, Việt Nam, Bolivia, Thái Lan.

Trong đó, người đẹp Mỹ đã xuất sắc chiến thắng giải thưởng này nhờ sự ủng hộ khổng lồ từ người hâm mộ quê nhà và quốc tế. Cô nhận được "tấm vé vàng" đặc cách tiến thẳng vào top 12 chung cuộc.

Mai Ngô vào top 12 sau phần thi bikini đầy năng lượng

Kế đến, top 12 bước vào phần thi Trang phục Dạ hội. Trong những bộ cánh lộng lẫy, top 12 có những phần thi cuốn hút và sang trọng, tuy nhiên chỉ có 5 người xuất sắc nhất được đi tiếp. Đến đây, BTC khiến khán giả thêm bất ngờ khi công bố 4 người đẹp vào top 5 (gồm các đại diện Indonesia, Germany, Thái Lan và Mexico), còn 8 thí sinh còn lại sẽ trả lời câu hỏi thuộc vòng thi Ứng xử Quyết định ngay tại chỗ để tranh giành tấm vé cuối cùng.

Trong không khí căng thẳng tột độ, cả 8 thí sinh cùng trả lời một câu hỏi chung để thể hiện bản lĩnh và tư duy nhanh nhạy. Đây được đánh giá là vòng thi "tàn khốc" nhưng công bằng nhất, nơi chỉ có trí tuệ và sự bình tĩnh mới giúp thí sinh tỏa sáng. Cuối cùng, người đẹp Venezuela giành được suất vào top 5 chung cuộc. Đồng thời, đại diện Việt Nam là Mai Ngô chính thức dừng bước.