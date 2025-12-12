Tối 11/12, phần thi trình diễn áo dài trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025 được diễn ra tại TP.HCM và thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Giữa dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia, đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh - gây ấn tượng mạnh mẽ với màn catwalk ghi trọn tinh thần mềm mại, thanh lịch và đầy bản sắc của tà áo dài truyền thống.

Xuất hiện trong thiết kế đậm chất Việt, Phương Linh toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Khung hình ghi lại giây phút cô sải bước đều khiến khán giả phải trầm trồ vì thần thái tự tin, chuyển động uyển chuyển cùng biểu cảm tinh tế. Vẻ duyên dáng, nền nã hòa cùng sự cuốn hút hiện đại giúp Phương Linh nổi bật trên sân khấu và tạo nên màn trình diễn đầy cảm xúc.

Hoa hậu Phương Linh trình diễn áo dài

Sau phần trình diễn, Miss Cosmo đã công bố top 5 thí sinh có màn thể hiện ấn tượng nhất ở phần thi áo dài. Đại diện Việt Nam được xướng tên bên cạnh các người đẹp đến từ Peru, Bahamas, Philippines và Ecuador.

Thành tích này được xem là tín hiệu tích cực cho hành trình của Phương Linh tại đấu trường nhan sắc mới. Màn thể hiện đầy sáng của cô trong phần thi áo dài không chỉ cho thấy bản lĩnh sân khấu mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, ở chặng thi thời trang diễn ra tại Huế, Phương Linh từng gây tiếc nuối khi không thể góp mặt trong top 5, dù màn trình diễn của cô được khán giả đánh giá cao. Vì vậy, việc đại diện Việt Nam xuất sắc lọt top 5 Best in Ao Dai lần này được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Phương Linh suốt hành trình Miss Cosmo. Khán giả đang kỳ vọng Phương Linh sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, tạo thêm dấu ấn ở các phần thi tiếp theo và bứt phá trong chặng cuối của Miss Cosmo năm nay.

Phương Linh được gọi tên vào top 5

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Miss Cosmo Vietnam. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng Line2Life, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Nguyễn Hoàng Phương Linh được kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích tốt ở Miss Cosmo 2025



