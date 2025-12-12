Tóm dính "trai hư showbiz" U45 bay sang tận Hàn Quốc hẹn hò nữ sinh viên bốc lửa kém 20 tuổi

Tại showbiz Trung Quốc, Nguyễn Kinh Thiên được dân tình gọi là "cáo già tình trường" vì đời tư phức tạp. Tài tử này có mối quan hệ mập mờ với nhiều cô gái, từng dính 1001 tai tiếng như ép bạn gái phá thai hay ngoại tình sau lưng nửa kia. Đầu tháng 10, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đã soi được hint yêu đương chất lượng của nam thần phim thần tượng đình đám với 1 cô gái nhà giàu họ Từ, kém anh 20 tuổi.

Đến ngày 11/12 vừa qua, "team qua đường" xứ tỷ dân cho biết họ đã bắt gặp Nguyễn Kinh Thiên hẹn hò với bạn gái ở Hàn Quốc. Cặp đôi được trông thấy đi dạo phố, uống cafe và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Cô gái họ Từ tỏ ra rất thận trọng luôn ngồi quay mặt vào trong, hoặc giữ khoảng cách với Nguyễn Kinh Thiên trên phố. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nam diễn viên 8X bay sang Hàn Quốc vừa để du lịch, vừa để hâm nóng tình cảm với bạn gái đang du học ở đây.

Nguyễn Kinh Thiên bị bắt gặp hẹn hò với bạn gái ở Hàn Quốc

Nam diễn viên hàng đầu được cho đang có mối quan hệ tình cảm bí mật với 1 cô gái kém mình 20 tuổi, có gia cảnh giàu có

Theo tờ ETtoday, tình mới của Nguyễn Kinh Thiên có vóc dáng bốc lửa, gương mặt sắc sảo mang nét lai Tây. Cô gái họ Từ đang du học ở 1 trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc. Cặp đôi đã duy trì mối quan hệ tình cảm hơn 1 năm qua.

Vào tháng 7/2024, cô gái họ Từ còn bay đến Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) thăm Nguyễn Kinh Thiên và lưu trú tại căn hộ sang trọng của nam diễn viên. Nam thần thanh xuân 1 thời được tiết lộ rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với tiểu thư gia thế kém anh nhiều tuổi này, thậm chí chấp nhận yêu xa. Trên MXH, các khán giả cho rằng có vẻ lần này Nguyễn Kinh Thiên đã nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh được cho là sắp 1 bước đổi đời, làm rể nhà giàu.

Truyền thông từng liên hệ với đại diện Nguyễn Kinh Thiên để hỏi về mối quan hệ tình cảm của nam diễn viên với cô sinh viên đại học trẻ tuổi và nhận được phản hồi: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng về đời sống riêng tư của nghệ sĩ chúng tôi không tiện chia sẻ". Trong khi đó, nữ sinh viên họ Từ đã chuyển tài khoản Instagram của mình về chế độ riêng tư sau khi mặt báo tràn ngập tin tức cô hẹn hò với mỹ nam hàng đầu xứ Đài.

Nhan sắc xinh đẹp, body bốc lửa của nữ sinh viên đại học gia thế đang yêu đương với nam thần đình đám 1 thời của showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Nguyễn Kinh Thiên sinh năm 1982, là mỹ nam phim thần tượng hàng đầu xứ Đài. Anh từng cùng Trần Kiều Ân làm mưa làm gió màn ảnh châu Á với tác phẩm Định Mệnh Anh Yêu Em. Năm 2010, anh giành ngôi vị Ảnh đế (tức Nam diễn viên chính xuất sắc) tại giải Kim Mã, nhờ vai diễn trong Monga.

Nguyễn Kinh Thiên từng công khai 2 mối tình với nữ diễn viên Hứa Vỹ Ninh và 1 bạn gái ngoài giới giải trí vào năm 2022. Trong đó, chuyện tình cảm đổ vỡ với Hứa Vỹ Ninh khiến Nguyễn Kinh Thiên mất điểm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian 8 năm hẹn hò, nam diễn viên này đã liên tục ngoại tình với nhiều cô gái sau lưng người đẹp Thơ Ngây.

Cuộc tình 8 năm của Nguyễn Kinh Thiên và Hứa Vỹ Ninh kết thúc vì thói trăng hoa của nam diễn viên

Ngoài ra, vào cuối năm 2019, Nguyễn Kinh Thiên từng lộ bằng chứng hẹn hò "Na Tra" Tống Tổ Nhi - nữ diễn viên kém anh 16 tuổi - sau khi hợp tác trong phim Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi. Mối quan hệ của cặp đôi bị khán giả phản đối gay gắt. Đến tháng 7/2021, Tống Tổ Nhi và Nguyễn Kinh Thiên chia tay. Theo tờ Sina, chính nam diễn viên xứ Đài là người chủ động cắt đứt tình cảm vào cuối năm 2020, khiến Tống Tổ Nhi đau lòng 1 thời gian dài.

Mối quan hệ của Nguyễn Kinh Thiên và Tống Tổ Nhi từng bị công chúng phản đối dữ dội

Nguồn: Sina, Sohu