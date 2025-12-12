Lý Thể Hoa được biết đến với vai Vương Chiêu Quân trong Chiêu Quân tái xuất (2008). Mặc dù tạo hình khá đơn giản, nhưng nhờ phong thái diễm lệ cùng cách xây dựng nhân vật có tính cách kiên định, nữ diễn viên được nhiều người đánh giá là "Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh".

Được đánh giá là nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) có tài và sắc nhưng cuộc đời cô gặp nhiều sóng gió.

Vào nghệ thuật khi mới 15 tuổi

Lý Thể Hoa sinh năm 1983, nổi tiếng với gương mặt đẹp cùng thân hình gợi cảm. Năm 15 tuổi, Lý Thể Hoa tình cờ lọt vào mắt xanh của các chuyên gia tìm kiếm tài năng khi đang đứng ở ga tàu điện ngầm. Vẻ đẹp trong veo giúp cô trở thành người mẫu bán thời gian. Với lợi thế là ngoại hình, Lý Thể Hoa nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong vai trò người mẫu quảng cáo.

Năm 17 tuổi, cha cô làm ăn thua lỗ, Lý Thể Hoa đành bỏ ngang con đường học đại học để gia nhập làng giải trí, kiếm tiền giúp cha trả nợ. Cô bắt đầu công việc của ca sĩ rồi dần chuyển hướng sang điện ảnh.

Vai diễn Vương Chiêu Quân giúp Lý Thể Hoa nổi tiếng.

Cô thành công trong cả hai lĩnh vực mình chọn lựa và trở thành mỹ nhân trong lòng người hâm mộ xứ hương cảng. Trên màn ảnh, cô từng tỏa sáng trong các tác phẩm như Đại nha hoàn, Đại kỳ anh hùng truyện, Đỗ Lạp Lạp thăng chức kí...

Vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Lý Thể Hoa chính là Vương Chiêu Quân ra mắt năm 2008. Cô cũng từng gây sốt khi hóa thân thành vai phản diện Ngải Lợi trong Hoa hồng có gai. Cô được người hâm mộ gọi là "mỹ nữ triệu người ghét" vì khả năng diễn vai phản diện quá xuất sắc.

Tụt dốc khi bị "đóng băng" sự nghiệp

Trong thời kỳ đỉnh cao, Lý Thể Hoa gần như thống trị giới giải trí trong hầu hết các lĩnh vực như điện ảnh, ca hát và thời trang. Song, chỉ sau một thời gian, cô bị đóng băng hoạt động. Nguyên nhân được cho là do nữ diễn viên từ chối tuân thủ "quy tắc ngầm" nên nhà sản xuất nổi giận, ra lệnh trừng phạt.

Mỹ nhân bị "đóng băng" sự nghiệp vì scandal.

Năm 2006, cô vướng vào scandal lớn trong sự nghiệp khi bị tố "bán thân". Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Thể Hoa bị giám đốc của điện ảnh Hoàn Vũ là Lâm Tiểu Minh trả thù.

Ồn ào khiến sự nghiệp của người đẹp bị "đóng băng". Thời điểm này, Lý Thể Hoa phải ra đường bán quần áo nhằm kiếm sống qua ngày. Nữ diễn viên cho biết đây là khoảng thời gian cơ cực nhất trong cuộc đời mình.

"Năm 2008 tôi không có công việc, không có thu nhập, khoảng thời gian đó đều dựa vào gian hàng bán quần áo để kiếm tiền sinh hoạt", cô từng nói.

Mỹ nhân đình đám từng đi bán quần áo lề đường.

Trong giai đoạn khó khăn, cô gặp được nữ đại gia Triệu Tuyết Anh - vợ của giám đốc Lâm Tiểu Minh. Bà giúp cô trả nợ, kết thúc hợp đồng với công ty điện ảnh Hoàn Vũ để tiếp tục phát triển sự nghiệp trong làng giải trí. Đổi lại, cô đưa ra những bằng chứng có lợi cho bà trong cuộc chiến ly hôn với giám đốc Lâm Tiểu Minh.

Năm 2011, Lý Thể Hoa có bước đột phá trong sự nghiệp khi tham gia bộ phim Hoa hồng có gai. Thành công của tác phẩm truyền hình này giúp cát-xê của Lý Thể Hoa tăng gấp 30 lần.

U50 sống độc thân sau nhiều cuộc tình

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lý Thể Hoa cũng là người đẹp lận đận chuyện tình duyên. Cô từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng không tìm được một bến bờ hạnh phúc.

Sau nhiều mối tình, mỹ nhân thông báo kết hôn với chủ của một tập đoàn thép ở tuổi 36. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hơn một năm. Theo một số nguồn tin, Lý Thể Hoa ly hôn chồng vì bất đồng quan điểm sống.

Lý Thể Hoa sống kín tiếng sau đổ vỡ.

Đổ vỡ hôn nhân khiến Lý Thể Hoa chọn sống kín tiếng. Ở tuổi 44, Lý Thể Hoa không còn giữ được ngoại hình ngọt ngào, gợi cảm như xưa.

Cuộc sống cá nhân cũng nhiều biến động, sóng gió, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho một giai nhân từng thống trị làng giải trí xứ hương cảng.