Thành viên BIGBANG bị cho là nghịch tử bất hiếu

Chiều 11/12, công chúng xôn xao trước dòng tít 1 bài báo có nội dung gây chú ý: "Nam idol mang tính biểu tượng thú nhận từng thề sẽ không bao giờ hỗ trợ tài chính cho bố mẹ". Được biết, bài báo này viết về Daesung (BIGBANG). Từ đây, nhiều khán giả đả tưởng rằng Daesung là người con bất hiếu, bỏ bê bố mẹ.

Bài báo có tiêu đề "Nam idol mang tính biểu tượng thú nhận từng thề sẽ không bao giờ hỗ trợ tài chính cho bố mẹ" viết về Daesung khiến netizen bàn tán



Quả thực Daesung từng lập 1 lời thề như vậy, song câu chuyện đằng sau đó lại mang đến 1 cú twist cho khán giả. Trong chương trình Morning Yard (KBS 1TV) vừa lên sóng, Daesung đã làm rõ sự tình.

Theo lời nam ca sĩ, anh đã vượt qua nhiều vòng thi để được chọn làm thực tập sinh cho "ông lớn" YG cách đây hơn 20 năm. Thế nhưng, cũng vào khoảng thời gian đó, nam nghệ sĩ đã vấp phải sự phản đối dữ dội của bố mẹ vì họ không muốn anh theo nghiệp idol. Vì khi ấy vẫn còn "trẻ người non dạ" nên Daesung đã tự thề với lòng mình rằng: "Mình sẽ không đưa cho bố mẹ tiền trợ cấp dù chỉ là 1 xu. Mình sẽ tự nỗ lực để thành công và thưởng thức món gà thơm ngon ngay trước mặt bố mẹ".

Trên thực tế, Daesung lập lời thề thốt trong lúc nhất thời giận dỗi bố mẹ và nam ca sĩ không hề thực hiện điều đó. Trong suốt 20 năm qua, anh luôn hiếu kính với đấng sinh thành và còn nhiều lần được tán dương trên mạng xã hội nhờ tấm lòng hiếu thảo.

Daesung cho biết suốt 20 năm qua anh đã đều đặn gửi tiền tiêu vặt cho bố mẹ kể từ khi bắt đầu được nhận khoản thanh toán đầu tiên từ công ty chủ quản. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tiêu rất nhiều tiền để mua đồ ăn ngon cho đấng sinh thành.

Daesung xuất hiện trên sóng truyền hình và làm rõ về lời thề cách đây hơn 20 năm

Trước ống kính, Daesung hạnh phúc khoe rằng bố mẹ cũng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về công việc idol sau khi anh gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ: "Bố mẹ còn không ngừng đi khoe về tôi ở khắp nơi".

Những chia sẻ của Daesung đã nhận được nhiều lời khen ngợi, tán thưởng từ công chúng

Daesung sinh năm 1989, anh ra mắt cùng BIGBANG năm 2006. Nam ngôi sao hút fan nhờ giọng hát truyền cảm cùng tính cách thú vị, hoạt ngôn. Hiện tại, thành viên BIGBANG đang tập trung vào sự nghiệp riêng. Anh chăm chỉ phát hành các sản phẩm âm nhạc mới, thường xuyên gặp gỡ người hâm mộ toàn châu Á trong những đêm concert đáng nhớ.

Daesung cùng BIGBANG lập nên nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu"

Nguồn: Koreaboo