Người tố cáo G-Dragon vi phạm quy định lâm cảnh "quê độ"

Thời gian qua, G-Dragon đã gây tranh cãi khi đứng trên ghế tàu điện ngầm trong khi vẫn mang giày. Nam ca sĩ còn ngồi vào vị trí có dán nhãn “ghế ưu tiên” - khu vực dành cho người già, người khuyết tật hoặc hành khách có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt. Loạt ảnh gây bão mạng, kéo theo nhiều tranh luận chỉ trích cho rằng "ông hoàng Kpop" thiếu tôn trọng quy tắc nơi công cộng.

Tuy nhiên đến nay, sự thật quanh loạt ảnh này đã được làm sáng tỏ. Đây không phải là tàu điện ngầm đang hoạt động, mà chỉ là bối cảnh của buổi trình diễn thời trang Chanel. Thương hiệu đã sử dụng một đoàn tàu cố định và một nhà ga đã ngừng hoạt động để tạo nên bối cảnh cho buổi trình diễn.

Những bức ảnh khiến G-Dragon vấp phải tranh cãi

Tình huống này khiến tác giả những bài viết có tiêu đề như "G-Dragon đứng trên ghế tàu điện ngầm ở New York với đôi giày vẫn đi... Tại sao anh ấy lại làm vậy?" trở nên "quê độ". Nhiều netizen chỉ trích người viết bài chưa tìm hiểu kỹ đã lên bài tạo tranh cãi, hoặc có thái độ thù ghét đối với G-Dragon.

Có thể nói rằng G-Dragon là 1 trong những ngôi sao hàng đầu gặp phải nhiều ồn ào "từ trên trời rơi xuống" như thế này nhất. Những hành động tưởng chừng như bình thường nhất của anh cũng đều bị soi xét và dễ dàng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

G-Dragon thường xuyên gặp ồn ào "từ trên trời rơi xuống"

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon là ngôi sao toàn năng của showbiz Hàn

Nguồn: Koreaboo