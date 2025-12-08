Tin nổi không: Đây mà là con gái 10 tuổi nhà mỹ nhân đẹp nhất Philippines ư?

Sáng 8/12, tờ Philstar đưa tin, mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera mới đây đã chia sẻ loạt ảnh từ bữa tiệc sinh nhật 10 tuổi của ái nữ Zia kèm dòng chú thích đầy dễ thương: "Trái tim tôi ngập tràn niềm hạnh phúc! Nhìn Zia và bạn bè của con bé tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ trong ngày sinh nhật mà xem. Điều này khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra thực sự rất có giá trị".

Đáng chú ý, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo của cô bé Zia ở thời điểm hiện tại. Nhiều khán giả nhận xét, ái nữ nhà Marian Rivera đã thay đổi quá nhiều và trở nên khác xa so với lúc nhỏ. Được biết, trước đây Zia luôn được tung hô, khen ngợi là tiểu mỹ nhân. Vào thời điểm đó, nhiều khán giả còn dự đoán rằng cô bé lớn lên có thể nối nghiệp mẹ rồi tỏa sáng trong làng giải trí hoặc đạt được thành tích cao nếu tham dự các cuộc thi Hoa hậu.

Zia vừa đón sinh nhật tuổi 10 trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè

Nhiều khán giả dụi mắt mấy lần cũng không nhận ra được ái nữ nhà Marian Rivera. Bởi cô bé hiện đã thay đổi quá nhiều và trở nên khác xa...

... so với thời điểm cách đây vài năm

Trước đây, Zia luôn nhận về những lời tung hô "có cánh" từ công chúng nhờ nhan sắc vô cùng nổi bật, còn được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn tại Philippines trong tương lai

Bé Zia tên thật là Maria Letizia Gracia-Dantes, sinh ngày 23/11/2015. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm được tiếp cận với môi trường giáo dục tuyệt vời. Đến thời điểm hiện tại, ái nữ nhà Marian Rivera - Dingdong Dantes đã nắm vững những kỹ năng cưỡi ngựa, bơi lội…

Nhờ danh tiếng của bố mẹ quyền lực, Zia được truyền thông Philippines săn đón ngay từ khi mới chào đời. Cô bé từng là 1 trong những người mẫu nhí đắt quảng cáo nhất tại Philippines. Hồi năm 2016, Marian Rivera tiết lộ thù lao quay quảng cáo của ái nữ cao ngất ngưởng, có thời điểm thậm chí còn hơn cả cô.

Marian Rivera - Dingdong Dantes nên duyên ngoài đời thật sau khi cùng hợp tác trong loạt tác phẩm ăn khách như Chuyện Tình Nàng Tiên Cá, Vũ Điệu Hoang Dã… Cặp đôi công khai hẹn hò hồi năm 2010 trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Sau đó 4 năm, Dingdong làm bùng nổ mạng xã hội châu Á với màn cầu hôn lãng mạn dành cho người bạn đời ngay trên sóng truyền hình. Cuối năm 2014, 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà. Đến nay, cặp đôi quyền lực nhất Philippines đã có với nhau 2 người con gồm 1 trai, 1 gái.

Có thời điểm, Zia còn đắt quảng cáo hơn cả bà mẹ nổi tiếng

Marian Rivera - Dingdong Dantes tổ chức hôn lễ thế kỷ cách đây 11 năm

Nguồn: Philstar