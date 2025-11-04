Vụ kiện tụng ly hôn của Lý Minh Tuệ - Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) 1997 và doanh nhân Trần Hạc Dương đang là tâm điểm chú ý trong dư luận xứ Hương Cảng. Lý Minh Tuệ đã kiện chồng ra tòa với cáo buộc cầm dao đe dọa, tấn công và làm cô bị thương tại nhà riêng ở Hong Kong (Trung Quốc). Trong phiên xét xử vào cuối tháng 9 vừa qua, Trần Hạc Dương được tuyên trắng án do các bằng chứng Lý Minh Tuệ đưa ra không đủ để kết luận doanh này có hành vi bạo hành gia đình.

Đến ngày 3/11, vụ mâu thuẫn của Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương có diễn biến mới rúng động. Ava - con gái 18 tuổi của Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương - đã viết đơn tố cáo 1.000 chữ nộp lên tòa, kể tường tận việc người cha giàu có bạo lực gia đình đối với mẹ con cô trong hơn chục năm qua. Theo Ava, cô cảm thấy bất công với phán quyết của tòa án và muốn đòi lại công bằng cho mẹ và cả chính mình. Con gái Lý Minh Tuệ khẳng định mẹ con cô là nạn nhân của 1 người đàn ông có thói gia trưởng, vũ phu. Họ im lặng sống trong môi trường độc hại nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến ngày mẹ con cô dũng cảm phơi bày sự thật thì lại không nhận được sự bảo vệ chính đáng của luật pháp.

Ava đã viết đơn tố cáo 1.000 chữ vạch trần hành vi cha đánh đập, lạm dụng mẹ Á hậu

"Từ khi sinh ra tôi đã sống trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phải chịu đựng sự ngược đãi và lạm dụng kinh khủng của cha. Cha tôi đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, ném quần áo của mẹ vào thùng rác và sau đó còn dùng dao đe dọa mẹ. Tôi lúc nào cũng thấy đồ đạc trong nhà bị cha đập phá hư hỏng, còn mặt, cổ, vai và cánh tay của mẹ thì chi chít những vết bầm tím. Ông ấy cấm tôi không được báo cảnh sát, không được hé răng với bất kỳ ai về chuyện xảy ra trong nhà. Việc sống trong cảnh bạo lực thời gian dài khiến tôi bị căng thăng tâm lý, tay run và nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát mỗi khi nhìn thấy cha", trích 1 phần lá đơn con gái tố cáo hành vi bạo hành của Trần Hạc Dương.

Hiện, vụ kiện của Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương vẫn tiếp tục được xét xử sau khi Á hậu đệ đơn kháng cáo và con gái đứng ra làm chứng cho việc cô bị chồng bạo hành. Về phía Trần Hạc Dương, doanh nhân này vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về việc bị con gái gửi đơn tố cáo.

Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương đang kiện tụng, tranh chấp ly hôn rất căng thẳng

Lý Minh Tuệ và CEO Trần Hạc Dương kết hôn năm 2003, có với nhau 1 trai và 1 gái. Trần Hạc Dương là con trai út của nhà giáo dục quá cố Trần Thụ Cừ. Gia tộc họ Trần sở hữu khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ HKD (hơn 60 nghìn tỷ đồng).

Sau khi kết hôn, Lý Minh Tuệ và chồng cùng giữ chức giám đốc tại công ty Juba Investments Limited. Á hậu Hong Kong và chồng luôn xuất hiện với hình ảnh đôi vợ chồng hạnh phúc. Ai ngờ, sau hơn 2 thập kỷ, cuộc hôn nhân được xem là viên mãn này lại kết thúc bằng 1 cáo buộc bạo lực gây chấn động showbiz.

Cuộc hôn nhân của Lý Minh Tuệ và chồng đi đến hồi kết

Lý Minh Tuệ sinh năm 1976, giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997. Đăng quang chưa bao lâu, Lý Minh Tuệ và Hoa hậu Ông Minh Tuệ đã dính vào scandal tình ái chấn động. Cả 2 đã có màn giành giật đại gia đến kiện tụng nhau ra tòa khiến ban tổ chức Hoa hậu Hong Kong "muối mặt".

Theo đó, Lý Minh Tuệ đã khóc nức nở trên truyền thông tố cáo người chị em thân thiết Ông Gia Tuệ giật hôn phu đại gia của cô. "Tôi sắp kết hôn với bạn trai doanh nhân, nhưng mọi thứ đã chấm hết. Tôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới vì ả hồ ly họ Ông đã chen chân phá nát mối quan hệ tình cảm của tôi và bạn trai. Giờ ả ta và bạn trai tôi đã cùng nhau sang Mỹ. Ông Gia Tuệ có hành động thật đáng khinh", Lý Minh Tuệ chỉ trích đồng nghiệp.

Người đàn ông khiến cả 2 người đẹp tranh giành là Ổ Hữu Chánh - người sáng lập tập đoàn đệm Sea Horse kiêm chủ tịch của tập đoàn hóa chất Thất Hải. Ổ Hữu Chánh sở hữu khối gia sản kếch xù, và là nhà tài trợ lâu năm của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc).

Hoa hậu Ông Gia Tuệ (giữa) và Á hậu 1 Lý Minh Tuệ (trái) gây ra vụ drama đấu tố tình ái chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc) sau khi đăng quang vào năm 1997

Trước cáo buộc giật bồ bạn, Ông Gia Tuệ lên tiếng phủ nhận, đồng thời tuyên bố kiện Lý Minh Tuệ ra tòa vì đã bôi nhọ, xúc phạm danh dự của cô. Đáp trả, Lý Minh Tuệ cho biết cô chẳng ngán hầu tòa đối chất để vạch trần chuyện xấu của đồng nghiệp.

Về phần Ổ Hữu Chánh, doanh nhân này chia sẻ ông từng có thời gian ngắn tìm hiểu Lý Minh Tuệ. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm rạn nứt vì tính cách khác biệt. Sau khi chấm dứt hoàn toàn với Minh Tuệ, ông mới qua lại với Ông Gia Tuệ. Vụ kiện tụng tình ái của 2 người đẹp nói trên gây ầm ĩ dư luận 1 thời gian dài mới kết thúc bằng sự hòa giải từ đôi bên. Cuối cùng, Ổ Hữu Chánh đưa Ông Gia Tuệ ra nước ngoài kết hôn và định cư, bỏ rơi Lý Minh Tuệ.

Ông Gia Tuệ và Lý Minh Tuệ chỉ trích, kiện tụng nhau...

... vì doanh nhân Ổ Hữu Chánh

Nguồn: Sina, HK01