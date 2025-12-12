Gia đình thông báo tình trạng của An Tây sau hơn 1 năm bị bắt vì chất cấm

An Tây từng là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên vào tháng 11/2024, cô đã bị bắt giam vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, An Tây đã bật khóc nức nở, thừa nhận đã đánh mất sự nghiệp và tương lai.

Mới đây, Rufino Aybar - em trai của An Tây đã cập nhật thông tin mới nhất của chị gái. Anh cho biết An Tây rất xúc động và biết ơn khi nghe được những lời động viên của mọi người qua bố. Khi đi gặp An Tây trong trại giam, Rufino Aybar và bố còn mặc áo Giáng sinh có hình ảnh của cô.

Anh chia sẻ: "Hai bố con mình vừa được gặp chị An rồi ạ, chị vẫn xinh đẹp như vậy. Thấy hai bố con mặc áo Giáng sinh là chị vui lắm nhưng thấy đống thịt nguội iberico chị chuẩn bị nhận ngon quá còn vui hơn nữa. Chị xúc động và biết ơn vô cùng khi nghe bố truyền tải hết những lời động viên của mọi người tới chị ạ. Chị cũng nhờ hai bố con gửi tới mọi người lời chúc Giáng sinh an lành ạ. Merry Christmas cả nhà".

Rufino Aybar đăng tải clip cùng bố đi thăm An Tây trong trại giam

Anh cho biết An Tây thấy xúc động và biết ơn khi nghe được những lời động viên của mọi người

Cuối tháng 11/2024, Rufino Aybar từng thay mặt chị gái xin lỗi khán giả và cho biết gia đình đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. "Như mọi người đều biết, gia đình tôi đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Tôi muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An và gia đình tôi. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, tôi mong mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, cũng như đối với bố và tôi", Rufino Aybar viết.

Em trai An Tây từng lên tiếng xin lỗi, cho biết gia đình trải qua giai đoạn khó khăn sau khi chị gái bị bắt

Andrea Aybar sinh năm 1995 tại Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam từ nhỏ. Sở hữu chiều cao nổi trội cùng khuôn mặt xinh đẹp, An Tây bắt đầu bước chân vào làng mẫu từ năm 15 tuổi. Sau đó, An Tây lấn sân hoạt động trong vai trò MC, diễn viên. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng trong giới người mẫu, được chọn lựa trình diễn ở nhiều show danh tiếng.

Tháng 11/2024, Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cô sau đó cũng thừa nhận mọi sai lầm và xin lỗi tới khán giả.

"Em đã biết lỗi sai của mình và em có một lời khuyên cho các bạn trẻ là không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần", nữ người mẫu cho hay.

An Tây bị bắt để điều tra về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2024

Trước khi bị Công an TPHCM bắt giữ, An Tây có nhiều năm hoạt động trong showbiz



