Mạnh Trường là một trong những nam thần đình đám của phim giờ vàng VTV. Ngoài sự nghiệp thành công, anh còn được ngưỡng mộ bởi sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Mới đây, chị Lan Phương - bà xã Mạnh Trường gây chú ý khi chia sẻ thiết kế mới của căn biệt thự nằm tại một khu đô thị hiện đại ở tỉnh Hưng Yên. Được biết, đây là cơ ngơi mà vợ chồng nam diễn viên đã mua phần thô từ đầu năm 2024, nhưng từ tháng 9/2025 mới xây sửa và thiết kế lại để chuyển tới sinh sống. Theo tiết lộ của chị Lan Phương, biệt thự mới của cặp đôi dự kiến hoàn thiện trước Tết.

Biệt thự mặt tiền hoành tráng của Mạnh Trường ở Hưng Yên

Căn biệt thự gồm 4 tầng, 3 mặt tiền rộng rãi, ước tính có giá lên đến vài chục tỷ đồng. Qua những hình ảnh thiết kế được hé lộ có thể thấy cơ ngơi của Mạnh Trường có thiết kế hiện đại, tông màu chủ đạo trang nhã và không gian rộng rãi. Kiến trúc biệt thự mang hơi hướng châu Âu với sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng, nội thất sang trọng.

Dưới phần bình luận, bạn bè, cư dân mạng không ngớt lời trầm trồ: "Đẹp quá, ngưỡng mộ vợ chồng Mạnh Trường", "Xin vía nhà đẹp", "Lắm nhà thế Mạnh Trường ơi"... MC Đan Lê thì bình luận: "Khách sạn 5 sao à Phương (vợ Mạnh Trường - pv) ơi", còn Huyền Lizzie cũng xuýt xoa: "Ôi mê điên!".

Biệt thự mới của Mạnh Trường có thiết kế sang trọng, được ví đẹp như khách sạn 5 sao

Không chỉ sở hữu căn biệt thự Hưng Yên, Mạnh Trường còn sở hữu một villa rộng gần 600m2 tại Phú Thọ (trước đây thuộc Hòa Bình cũ), được xây dựng hoành tráng và sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho cả gia đình. Nơi đây có hồ bơi xanh mát, sân vườn rộng rãi và không gian sống thư thái giữa thiên nhiên.

Cơ ngơi của nam thần VTV ở Phú Thọ

Ngoài ra, gia đình Mạnh Trường hiện vẫn đang sống trong một căn hộ cao cấp tại trung tâm Hà Nội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và học tập cho các con. Được biết, anh cũng không ngại đầu tư cho thiết kế nội thất trong nhà để tạo ra một không gian sống vừa tiện nghi, vừa thẩm mỹ.