Kể từ khi doanh nhân Đức Phạm công khai tình cảm, mọi động thái của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đều nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Đơn cử như mới đây, nàng hậu có buổi livestream chia sẻ vui vẻ trên trang cá nhân. Trong một khoảnh khắc, Vũ Thúy Quỳnh được cho là vô tình nhắc đến bạn trai và biểu cảm của cô sau đó khiến netizen không khỏi bàn tán.

Cụ thể, khi đang livestream, Vũ Thúy Quỳnh nhận một cuộc gọi. Nàng hậu trò chuyện nhiệt tình nhưng quên tắt âm, vì thế người xem livestream đều nghe rõ câu nói của cô: "Cho em với anh Đức một suất". Khi biết mình chưa tắt âm, Vũ Thúy Quỳnh vừa cười ngượng và ôm trán. Cô nói với ekip đứng sau điện thoại: "Chết rồi, đang livestream mà lỡ mồm". Biểu cảm khá sượng của Vũ Thúy Quỳnh được netizen ghi lại và chia sẻ rầm rộ.

Đây là lần đầu tiên Vũ Thúy Quỳnh nhắc đến Đức Phạm sau khi bạn trai công khai ảnh thân mật. Tuy nhiên nhìn biểu cảm của mỹ nhân 1998 thì có vẻ cô khá ngại khi nói về chuyện tình cảm. Netizen còn cho rằng nếu không có khoảnh khắc vô tình này chắc còn lâu Vũ Thúy Quỳnh mới thừa nhận mối quan hệ với bạn trai doanh nhân.

Vũ Thúy Quỳnh nhắc tên Đức Phạm trên livestream (Nguồn: Kính Vạn Sao)

Đầu tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Đức Phạm công khai mối quan hệ tình cảm sau nhiều năm ly hôn.

Trước đó, Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm đã để lộ loạt hint đáng ngờ. Hồi cuối tháng 9, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Cả hai được bắt gặp thân thiết từ cuối tháng 9 vừa qua

Giữa tháng 10, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại chung kết Vietnam's Next Top Model. Cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau.

Chưa hết, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.