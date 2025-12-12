Ngoại hình gây tranh cãi của con gái Beyoncé

Ngày 10/12, rapper Jay-Z dẫn theo con gái lớn Blue Ivy đến xem trận đấu giữa hai đội Los Angeles Lakers và San Antonio Spurs trong khuôn khổ giải NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia), diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles, Mỹ.

Blue Ivy đi xem bóng rổ cùng cha. Ảnh: Getty Images

Ở hàng ghế đầu, Blue Ivy trở thành tâm điểm chú ý. Cô bé xuất hiện với phong cách hầm hố, kết hợp quần jean xanh rộng, áo thun Mercedes-Benz và áo khoác da phom rộng. Blue đeo thêm kính râm đen, đi giày sneaker đế cao buộc dây và mang túi Diesel màu bạc lấp lánh. Về trang sức, cô bé đeo nhiều vòng cổ và khuyên tai vàng.

Blue hoàn thiện vẻ ngoài cá tính bằng mái tóc đen được tạo kiểu dài, uốn sóng nhẹ, nhuộm ombré vàng ở phần đuôi. Lớp trang điểm gồm mascara, viền môi và bộ móng trang trí cầu kỳ.

Jay-Z không cầu kỳ như con gái. Anh mặc trang phục toàn màu đen và kính râm đen.

Hình ảnh mới nhất của Blue Ivy trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ tỏ ra bất ngờ trước vóc dáng phổng phao của nữ ca sĩ nhí ở tuổi 13. Cô không chênh lệch nhiều so với người cha cao 1,88 m, trông trưởng thành và sành điệu.

Điều khiến cuộc thảo luận trở nên rôm rả hơn cả là nhan sắc của Blue Ivy. Một bộ phận cư dân mạng công nhận cô bé như bản sao của người mẹ siêu sao, Beyoncé. Số khác lại cho rằng Blue Ivy sở hữu đường nét của cha.

Khán giả bình luận: "Mặt Blue Ivy giống mẹ quá. Tôi còn tưởng đó là Beyoncé", “Blue Ivy càng ngày càng giống mẹ hơn", “Beyoncé đúng là copy – paste chính mình, vì Blue Ivy giống y hệt", "Cô ấy có khuôn mặt giống hệt bố, chứ không giống mẹ chút nào", "Cô bé có khuôn mặt của Jay-Z. Mọi người sao vậy?"...

Nhiều người cho rằng Blue Ivy là bản sao của mẹ. Ảnh: Getty Images/WireImage.

Bên cạnh đó, một số người đánh giá Blue Ivy càng lớn càng xinh đẹp, nhưng dường như cách ăn mặc và trang điểm không phù hợp với độ tuổi.

"Tôi nghĩ cô bé xinh đẹp, nhưng đây dường như lại là trường hợp khác của 'hội chứng trẻ con bị thúc ép'. Thật đáng tiếc khi trẻ em không còn được sống đúng với tuổi thơ của mình nữa", "Họ đang cố gắng định hình cho cô bé hình tượng khác. Hãy để cô bé được sống đúng với tuổi của mình", "Trông cô bé chẳng giống 13 tuổi chút nào. Hãy để cô bé được là trẻ con. Đừng bắt cô bé trang điểm hay cố ép cho trưởng thành trước tuổi", "13 tuổi thật sao? Tôi còn nghĩ 23 tuổi cơ đấy"... là những ý kiến phản đối.

Blue Ivy Carter sinh ngày 7/1/2012, là con gái đầu lòng của hai ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới Jay-Z và Beyonce. Hai ngày sau khi chào đời, Time gọi Blue là “đứa trẻ nổi tiếng nhất thế giới”. Vào cùng ngày, giọng của cô bé được cha đưa vào trong bài hát Glory , nhờ đó nhận Kỷ lục Guinness Thế giới là người trẻ nhất có bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard.

Khi Blue còn nhỏ, vợ chồng Beyoncé hạn chế cho con xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, vài năm qua, cô bé gây chú ý khi góp mặt trong nhiều màn trình diễn của mẹ.

Năm 2020, Blue Ivy góp mặt trong MV Brown Skin Girl của mẹ hợp tác cùng Saint John & Wizkid. MV chiến thắng giải Video âm nhạc xuất sắc nhất tại Grammy 2021. Cô bé là người trẻ thứ nhì thế giới thắng giải Grammy.

Năm 2023, Blue Ivy Carter cùng mẹ biểu diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Renaissance. Khi đó, Blue tham gia nhóm vũ công phụ họa trong các tiết mục My Power và Black Parade .

Blue cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong show giữa giờ của giải bóng bầu dục NFL Giáng sinh của Beyoncé trên Netflix năm 2024, ở tiết mục Texas Hold ’Em .

Năm nay, Blue tiếp tục góp mặt trong nhiều buổi diễn của Beyoncé trong chuyến lưu diễn Cowboy Carter .

Ngoài Blue, Jay-Z và Beyoncé (kết hôn năm 2008) còn có cặp song sinh 8 tuổi Rumi và Sir.