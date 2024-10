Beyoncé đã căng: Ra đòn đáp trả cáo buộc bắt tay với Diddy hại hàng trăm nạn nhân, cứu vớt vụ bị 5 triệu người tẩy chay

Tuần qua, Beyoncé trở thành cái tên bị tẩy chay mạnh mẽ nhất toàn cầu vì hàng loạt thuyết âm mưu, cáo buộc liên quan đến vụ án tình dục chấn động của ông trùm Diddy . Là bạn thân lâu năm của Diddy, vợ chồng Beyoncé - Jay Z bị nghi ngờ cùng nằm trong hội kín, trừ khử đối thủ, dắt mối Justin Bieber... Mới đây nhất, 2 ngôi sao bị ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jaguar Wright tố cáo trực tiếp trong chương trình Uncensored của nhà báo Piers Morgan. Jaguar Wright gọi Diddy và Jay-Z là "quái vật", cáo buộc vợ chồng Beyoncé hại hàng trăm nạn nhân, nhiều hơn cả Diddy.

Không còn giữ sự im lặng, "ong chúa" đã căng và quyết định phản đòn bằng cách dọa kiện những người lan truyền tin tức chưa được kiểm chứng. Luật sư Alex Spiro của vợ chồng Beyoncé - Jay-Z đã gửi tối hậu thư cho Piers Morgan, yêu cầu gỡ bỏ cuộc phỏng vấn: "Hãy xóa lời buộc tội sai trái đó đi, điều đó rõ ràng là sai. Hoặc tòa án sẽ ra lệnh cho anh. Tôi nghĩ anh sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp". Luật sư cũng thể hiện sự bức xúc trên TMZ: "Có những tin đồn, rồi những điều vớ vẩn, và đây là 1 bước tiến xa hơn nữa. Đây là 1 lời buộc tội chính thức và rõ ràng".

Nhà báo này sau đó đã xóa cuộc phỏng vấn và đưa ra lời xin lỗi: "Jaguar Wright đã bất ngờ đưa ra một số cáo buộc nghiêm trọng về Beyoncé và Jay-Z trong cuộc phỏng vấn đó. Như tôi đã nói lúc đó họ không có mặt để phản hồi hoặc tự bảo vệ mình. Nhưng giờ họ đã lên tiếng. Luật sư của họ đã liên lạc với chúng tôi để nói rằng những tuyên bố đó hoàn toàn sai sự thật và không có cơ sở thực tế. Do đó chúng tôi đã tuân thủ yêu cầu pháp lý và cắt nội dung đó khỏi cuộc phỏng vấn ban đầu. Biên tập các cuộc phỏng vấn không phải việc chúng tôi thường làm khi sản xuất chương trình Uncensored. Nhưng đối với hành động cố ý tạo ra thông tin sai lệch và gây hoang mang, nguy hiểm cho người khác, chúng tôi cũng sẽ đặt giới hạn pháp lý vào khâu kiểm duyệt. Cuối cùng, xin lỗi Beyoncé và Jay-Z".

Dù những giả thiết xoay quanh mối quan hệ của Beyoncé và Diddy đều chưa được xác nhận nhưng "ong chúa" đã bị khán giả tẩy chay, mất đến 5 triệu người theo dõi. Những giả thuyết này gồm có vợ chồng Beyoncé - Jay-Z và Diddy cùng là thành viên hội kín cao cấp, cùng trừ khử những đối thủ trong làng nhạc. Còn có giả thuyết khác cho rằng Beyoncé dắt mối Justin Bieber cho Diddy, hay Lady Gaga, Rihanna cạch mặt "ong chúa" vì đã biết mọi chuyện.

Giả thuyết mang sức nặng nhất đó là khi rapper J. Cole đã ẩn ý mọi chuyện trong ca khúc She Knows phát hành từ 11 năm trước. J. Cole đã nhắc đến những cố nghệ sĩ bị cho là nạn nhân của Diddy như Michael Jackson, Aaliyah và Left Eye qua câu hát: "Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya. Just as soon as I die" (tạm dịch : "Yên nghỉ nhé, Aaliyah. Yên nghỉ nhé, Left Eye. Và Michael Jackson à, tôi sẽ gặp lại anh ngay khi tôi rời khỏi thế giới). Điểm chung của họ là đều qua đời vào ngày 25 - được coi là ngày hiến tế.

Chưa hết, cụm từ "She knows" (tạm dịch: "Cô ấy biết tất cả" ) lặp đi lặp lại cũng khiến người nghe tò mò. Cụm từ này được cho là để ám chỉ vợ chồng siêu sao Beyoncé và JAY-Z. "She" được cho là để chỉ Shawn (tên thật của JAY-Z là Shawn Corey Carter) và "Knows" được cho là để chỉ Knowles (tên thật của Beyoncé là Beyoncé Giselle Knowles). Tuy nhiên giả thuyết này đã bị bác bỏ bởi ca khúc She Knows được sản xuất dưới trướng công ty nhạc của Jay-Z. Theo logic thông thường, không lý gì Jay-Z lại cho phép sản xuất ca khúc tố cáo tội ác của mình như vậy.

