Lý do khiến Diddy sau song sắt vẫn khiến nhiều người run sợ, Justin Bieber không dám hé răng

"Ông trùm" Diddy đang bị tạm giam và không được tại ngoại. Tuy nhiên ngay cả khi đã ở sau song sắt thì Diddy vẫn là 1 thế lực trong giới giải trí, duy trì sức ảnh hưởng to lớn. Theo People, danh tiếng của ông trùm này đã gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người trong ngành, điều này phản ánh sức ảnh hưởng dài lâu của Diddy.

"Diddy rất quyền lực. Mọi người đều sợ phải đối đầu với hắn ta. Mặc dù hắn ta đã ở sau song sắt thì vẫn rất quyền lực. Ngay từ ngày xưa, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Diddy cực kỳ thông minh, quen biết nhiều người và cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. Vì vậy nên có nhiều người mắc nợ hắn ta và hắn ta biết rõ điều đó" - People trích nguồn tin trong cuộc.

Dù đã bị giam giữ nhưng Diddy vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn trong nền công nghiệp âm nhạc nước Mỹ

Nhiều netizen cho rằng đây có thể là lý do khiến hàng loạt ngôi sao được cho là có liên quan hoàn toàn giữ sự im lặng. Có thể kể đến như Justin Bieber, Usher, vợ chồng Beyoncé - Jay-Z... Theo tin từ truyền thông Mỹ, nhiều nhân vật quyền lực, bao gồm cả nghệ sĩ, giám đốc điều hành, nhà quản lý trong ngành âm nhạc hiện không thể ngủ ngon vì sợ bị nêu tên trong vụ án của Diddy. Đã có 1 số ngôi sao liên hệ với nạn nhân để "giải quyết vấn đề một cách riêng tư". Họ cố gắng trả tiền và dàn xếp ổn thoả để không bị nêu tên trước toà trong vụ xét xử Diddy.

Quyền lực của Diddy có thể là lý do khiến Justin Bieber...

... và vợ chồng Beyoncé - Jay-Z giữ im lặng

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy gây chấn động toàn cầu

Nguồn: People