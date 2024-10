Sao nữ bị réo gọi nhiều nhất trong vụ án Diddy: Dắt mối Justin Bieber cho ông trùm, bị tố cáo từ 2013?

Vụ bắt giữ ông trùm hip-hop Diddy đang là tâm điểm tại Hollywood. Sau nhiều năm bị ẩn giấu, đến nay những tội ác tình dục kinh hoàng của ông trùm này đã bị đưa ra ánh sáng.

Lúc này, 1 sao nữ bất ngờ bị gọi tên vì được cho là có liên quan đến vụ việc. Và người này chính là Beyoncé. Dù những giả thiết xoay quanh mối quan hệ của Beyoncé và Diddy đều chưa được xác nhận nhưng "ong chúa" đã bị khán giả tẩy chay, mất đến 5 triệu người theo dõi.

Vợ chồng Beyoncé - Jay-Z bị cho là có liên quan đến những tội ác của Diddy

Giả thiết 1: Vợ chồng Beyoncé - Jay-Z và Diddy "cùng hội cùng thuyền"

Diddy và Jay-Z có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Khi ông trùm Diddy vừa bị bắt, Jay-Z đã nhanh tay xóa toàn bộ bài đăng trên Twitter. Netizen cho rằng đây là động thái nhằm "thủ tiêu" bằng chứng Jay-Z có liên quan đến những tội ác của Diddy. Từ đây, hàng loạt thuyết âm mưu đã ra đời.

Thuyết âm mưu đầu tiên đó chính là từ nhiều năm qua, vợ chồng Beyoncé và Diddy là thành viên của một hội kín bao gồm nhiều nhân vật cấp cao, nhà tài phiệt, quý tộc và người nổi tiếng. Và giờ đây, giả thiết này càng thêm phần giá trị bởi cả 3 đều là những gã “tai to mặt lớn" không chỉ trong làng giải trí mà còn thâu tóm nhiều lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, sản xuất...

Diddy và vợ chồng Beyoncé có mối quan hệ thân thiết

Giả thiết 2: Diddy - Jay-Z bắt tay trừ khử các rapper đối thủ

Thuyết âm mưu tiếp theo là Diddy - Jay-Z đã cùng hợp tác để trừ khử các rapper đối thủ. Vào những năm đầu thập niên 1990, Jay-Z là tên tuổi hàng đầu trong giới hip-hop Bờ Đông (East Coast), đối đầu trực tiếp với những rapper máu mặt khác thời bấy giờ như Biggie (Notorious B.I.G.), Nas, 2Pac…

Trong giai đoạn đường đua underground đang diễn ra cực kỳ sôi nổi, 2Pac bị ám sát bởi một kẻ bí ẩn và cho đến nay vẫn chưa từng được tìm thấy, kéo theo cái chết của Biggie. Nas không bị ám sát nhưng gặp phải vấn đề tâm lý sau khi bị Jay-Z tấn công liên tiếp bằng những bài rap diss, cùng hàng loạt bài báo tiêu cực đến mức phải rời khỏi làng nhạc. Lúc này, chỉ cón Jay-Z và Diddy "xưng hùng xưng bá" làng hip-hop Mỹ.

Những đối thủ của Jay-Z và Diddy đều biến mất 1 cách bí ẩn

Giả thiết 3: Beyoncé "dắt mối" Justin Bieber cho Diddy

Beyoncé cũng bị cho là “người dắt mối", dụ dỗ nhiều nghệ sĩ trẻ đến với căn cứ địa của Diddy. Thậm chí, có người còn xâu chuỗi mối quan hệ giữa Beyoncé, Diddy và Justin Bieber, vẽ nên câu chuyện “ong chúa" nhúng tay thao túng đẩy hoàng tử nhạc pop vào bi kịch bị lạm dụng. Tuy nhiên giả thiết này bị bác bỏ bởi người đưa Justin Bieber đến gặp Diddy là Usher.

Cư dân mạng lan truyền tin đồn "Beyoncé thao túng Justin Bieber"

Giả thiết 4: Lady Gaga, Rihanna đã biết về con người thật của Beyoncé

Lady Gaga và Beyoncé đã từng hợp tác trong ca khúc Telephone phát hành năm 2010. Ca khúc này đã khuynh đảo khắp BXH âm nhạc và truyền thông thế giới. Với thành công vượt ngoài mong đợi, người hâm mộ của 2 nữ ca sĩ luôn hy vọng vào một thương vụ hợp tác thế kỷ khác, với MV nối tiếp phần 1. Tuy nhiên, đã hơn 14 năm trôi qua nhưng Telephone 2 chưa bao giờ được ấn định sản xuất.

Khi vụ việc Diddy bị đưa ra ánh sáng, netizen cho rằng Lady Gaga đã sớm biết bản chất thật sự của nàng “ong chúa". Cô phát hành MV Bad Romance lột trần sự thật về bữa tiệc trắng và luôn xa lánh Beyoncé. Vào đầu tháng 6 năm nay, 1 công ty luật tại New York đã “đá đít" Diddy ra khỏi danh sách khách hàng bởi Lady Gaga ra “tối hậu thư", đe doạ cô sẽ rời đi nếu họ vẫn tiếp tục hợp tác với Diddy. Công ty này đã chọn Lady Gaga thay vì Diddy. Động thái này nói lên phần nào Lady Gaga nhận thức rõ về những hành vi sai trái và lệch lạc của ông trùm khét tiếng, và không chấp nhận hợp tác với “vòng tròn quyền lực" phức tạp này.

Lady Gaga xa lánh Beyoncé trong nhiều năm qua

Rihanna được cho là cũng đã biết đến sự thật về con người Beyoncé. Rihanna từng là "gà nhà" được Jay-Z - chồng của Beyoncé hậu thuẫn. Năm 16 tuổi, Rihanna gặp Jay-Z ký hợp đồng tại 1 tòa nhà cao tầng. Chồng Beyoncé đã dọa dẫm Rihanna: "Ký hợp đồng thì về bằng cửa chính, không ký thì về bằng cửa sổ". Nhiều netizen cho rằng việc Rihanna rời xa âm nhạc, tập trung kinh doanh là do cô không muốn quay trở lại chốn showbiz đen tối nữa.

Rihanna cũng được cho là biết bản chất của Beyoncé

Giả thiết 5: Kanye West bảo vệ Taylor Swift khỏi Beyoncé

Vào năm 2009, Kanye West bất ngờ lao lên sân khấu giật micro của Taylor Swift khi cô nhận giải tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2009. Rapper này tuyên bố Beyoncé xứng đáng với tượng vàng hơn. Khoảnh khắc này đã mở màn cho mối thâm thù kéo dài hơn 1 thập kỷ của Taylor Swift và Kanye West.

Khi vụ việc của Diddy nổ ra, 1 số cư dân mạng bất ngờ cho rằng việc Kanye West giật micro là để bảo vệ Taylor Swift khỏi "nanh vuốt" của Beyoncé. Netizen cho rằng việc Taylor Swift nổi lên quá nhanh khiến Beyoncé cảm thấy bị đe dọa và sẽ có những hành động hãm hại cô. Việc Kanye West phủ nhận Taylor Swift và ve vuốt cái tôi cho Beyoncé sẽ giúp "ong chúa" cảm thấy Taylor không còn là mối đe dọa. Tuy nhiên giả thiết này không thuyết phục được nhiều netizen.

Netizen đưa ra giả thiết Kanye West bảo vệ Taylor Swift khỏi Beyoncé

Giả thiết 6: Bài hát bí ẩn tố cáo tội ác của Diddy, Beyoncé và Jay-Z

Giả thiết mang sức nặng nhất đó là khi rapper J. Cole đã ẩn ý mọi chuyện trong ca khúc She Knows phát hành từ 11 năm trước. J. Cole đã nhắc đến những cố nghệ sĩ bị cho là nạn nhân của Diddy như Michael Jackson, Aaliyah và Left Eye qua câu hát: "Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya. Just as soon as I die" (tạm dịch: "Yên nghỉ nhé, Aaliyah. Yên nghỉ nhé, Left Eye. Và Michael Jackson à, tôi sẽ gặp lại anh ngay khi tôi rời khỏi thế giới). Điểm chung của họ là đều qua đời vào ngày 25 - được coi là ngày hiến tế.

Chưa hết, cụm từ "She knows" (tạm dịch: "Cô ấy biết tất cả") lặp đi lặp lại cũng khiến người nghe tò mò. Cụm từ này được cho là để ám chỉ vợ chồng siêu sao Beyoncé và JAY-Z. "She" được cho là để chỉ Shawn (tên thật của JAY-Z là Shawn Corey Carter) và "Knows" được cho là để chỉ Knowles (tên thật của Beyoncé là Beyoncé Giselle Knowles). Những ngày này, giai điệu She Knows viral trở lại trên khắp các mạng xã hội vì vụ việc này.

Rapper J. Cole đã ẩn ý mọi chuyện qua ca khúc She Knows phát hành từ năm 2013?