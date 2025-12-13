Tiffany (SNSD) kết hôn với tài tử bị tố thao túng tâm lý Kim Go Eun

Sáng 13/12, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Tiffany (SNSD) tuyên bố kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han. Theo nguồn tin, cặp đôi gặp nhau qua tác phẩm Uncle Samsik (Disney+) ra mắt hồi tháng 5/2024. Và họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 ngôi sao giờ đây đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm tới.

Thông tin Tiffany kết hôn với Byun Yo Han gây xôn xao, âu cũng là bởi cô là thành viên đầu tiên của SNSD quyết định trở thành vợ người ta. Ngoài ra, thông tin kết hôn chiếm sóng mạng xã hội 1 phần tới từ việc tài tử họ Byun từng bị tố thao túng tâm lý Kim Go Eun trong quá khứ.

Tiffany kết hôn với tài tử Byun Yo Han hơn cô 3 tuổi

Cặp đôi gặp nhau trên phim trường của 1 bộ phim cách đây hơn 1 năm rưỡi

Ngay trong sáng 13/12, công ty quản lý của Byun Yo Han đã chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ của cặp đôi, đồng thời bổ sung thêm rằng “Lịch cưới chưa được xác định cụ thể”.

Thông báo cụ thể từ phía tài tử họ Byun có nội dung như sau:

Xin chào, chúng tôi là TEAMHOPE, công ty quản lý của nam diễn viên Byun Yo Han. Byun Yo Han - Tiffany hiện đang trong 1 mối quan hệ nghiêm túc với ý định tiến tới hôn nhân. Mặc dù lịch cưới cụ thể chưa được ấn định nhưng cả 2 diễn viên đều bày tỏ mong muốn thông báo với người hâm mộ ngay khi đưa ra được quyết định. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt của các bạn và mong mọi người gửi tới cặp đôi những lời chúc phúc tốt đẹp trên chặng đường sắp tới của họ.

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi và trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trỏ chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Tiffany là nữ thần trong mộng của hàng triệu chàng trai

Byun Yo Han từng lộ tin nhắn nghi thao túng Kim Go Eun

