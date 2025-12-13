Tâm thư nóng của Tiffany

Vào sáng 13/12, công chúng ngỡ ngàng trước thông tin Tiffany (SNSD) sẽ kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han. Theo nguồn tin, cặp đôi gặp nhau qua tác phẩm Uncle Samsik (Disney+) ra mắt hồi tháng 5/2024. Và họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 ngôi sao giờ đây đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm tới. Tiffany sẽ trở thành cô dâu đầu tiên của SNSD.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi Tiffany - Byun Yo Han chưa từng bị "khui" hẹn hò đã đi thẳng đến bước thông báo kết hôn. Trên trang cá nhân, cả 2 ngôi sao đình đám đều viết thư tay thông báo kết hôn, giãi bày tình cảm và cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ.

Tâm thư của Tiffany: "Xin chào, tôi là Tiffany Young. Tôi hy vọng bạn vẫn giữ ấm trong mùa đông này và có một cuối tuần an toàn. Gửi đến những người trân trọng không gian này, tôi xin gửi lời chào thận trọng. Tôi quyết định viết lá thư này để trực tiếp lên tiếng về những tin tức gần đây.

Hiện tại tôi đang có mối quan hệ nghiêm túc với một người và đang cân nhắc đến chuyện kết hôn. Anh ấy là người giúp tôi nhìn thế giới với cái nhìn tích cực và đầy hy vọng. Anh ấy là người khiến tôi cảm thấy thoải mái. Hiện tại chưa có gì được xác nhận, nhưng nếu và khi có những quyết định quan trọng được đưa ra, tôi dự định sẽ thông báo cho người hâm mộ của mình đầu tiên.

Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm ấm áp của mọi người trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ không bao giờ quên những cảm xúc ấy, sẽ trân trọng giữ chúng trong trái tim mình và tiếp tục nỗ lực hết mình trong công việc để đền đáp tình yêu thương của mọi người. Xin cảm ơn".

Tâm thư của Byun Yo Han: "Xin chào, tôi là Byun Yo Han. Các thành viên gia đình BanHan thân mến, những ngày qua của các bạn có bình yên và tĩnh lặng không? Mùa đông này, dường như đi đâu cũng thấy không khí trở nên tĩnh mịch hơn. Tôi hy vọng mùa đông này sẽ là mùa đông mà sự ấm áp càng trở nên rõ rệt hơn ngay cả trong không khí lạnh giá dành cho tất cả BanHan. Tôi cũng mong các bạn sẽ cẩn thận với cả những cơn cảm lạnh nhỏ nhất và giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi nghĩ về tình yêu thương mà mọi người dành cho tôi, về niềm vui và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt hành trình này, tôi không khỏi cúi đầu và thốt lên những lời biết ơn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Nếu có tin tức quan trọng nào cần thông báo, người cần nghe tin từ tôi đầu tiên chính là BanHan, đó là lý do tại sao tôi quyết định viết thư hôm nay. Tôi vừa thận trọng vừa hơi lo lắng rằng các bạn có thể bị sốc trước tin tức đột ngột này.

Tôi đang có mối quan hệ với một người tuyệt vời và đang cân nhắc chuyện kết hôn. Hiện tại chưa có kế hoạch hay ngày cụ thể nào, nhưng tôi luôn cảm thấy cần phải thông báo tin này cho người hâm mộ của mình trước tiên. Tôi đã gặp được người mình yêu, người khiến tôi muốn trở nên tốt hơn mỗi khi ở bên cạnh, nụ cười của người sưởi ấm trái tim mệt mỏi của tôi.

Tôi hy vọng rằng những nụ cười của chúng ta sẽ nở rộ thành hạnh phúc, và những nỗi buồn của chúng ta sẽ trở thành những bài học trưởng thành, và thông qua những trải nghiệm đó, tôi sẽ trở thành một diễn viên có thể truyền tải sự ấm áp. BanHan, chúc bạn những ngày tháng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc luôn đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn bao giờ hết để tạo ra những dự án mà tất cả mọi người đều yêu thích. Trân trọng, Byun Yo Han".

Trên các trang mạng xã hội, netizen không ngớt gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới của Kbiz. Họ cũng được khen ngợi khi tự thông báo chuyện tình cảm đến người hâm mộ đầu tiên, với thái độ vô cùng trân trọng và biết ơn những người đã ủng hộ mình. Hiện tại, công ty quản lý đã xác nhận thông tin Tiffany - Byun Yo Han sẽ kết hôn, nhưng chưa có thời điểm cụ thể.

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi và trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trỏ chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.