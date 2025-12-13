Chị gái bị tố thâm độc, đẩy Jisoo (BLACKPINK) ngã tới mức suýt chấn động não

Sáng 13/12, tờ Sports Chosun đưa tin, trong suốt thời gian qua, Kim Ji Yoon - chị gái Jisoo (BLACKPINK), bất ngờ bị nhiều khán giả chỉ trích vì nghi có thái độ xấu. Tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi đích thân Jisoo có những chia sẻ gây xôn xao trong 1 buổi phát sóng trực tiếp. Theo lời chị cả BLACKPINK, cô từng bị ngã khi đang trượt patin xuống 1 con dốc. Đầu của nữ ca sĩ vị va đập mạnh đến mức cô không thể nói được trong 1 khoảng thời gian.

Từ đây, Kim Ji Yoon bị tố cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc và đã đẩy mạnh Jisoo, khiến cho nữ idol sinh năm 1995 bị tổn thương nghiêm trọng tới mức suýt chấn động não. Tin đồn lan nhanh khắp mạng xã hội còn khiến chị gái Jisoo bị 1 số khán giả chỉ trích vì được cho là thâm độc, đối xử tệ với em mình.

Kim Ji Yoon (bên phải) bị tố ác độc, ra tay đẩy mạnh Jisoo, khiến nữ ca sĩ suýt chấn động não

Phải tới thời điểm hiện tại, Kim Ji Yoon với chính thức lên tiếng làm rõ về thông tin đẩy mạnh Jisoo tới mức để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, chị gái Jisoo vừa mới xuất hiện trên talk show được phát sóng trên YouTube mang tên Seller-brity và phủ nhận thông tin ra tay ác độc với em mình.

Kim Ji Yoon làm rõ sự tình: "Lúc đó Jisoo còn nhỏ nên em ấy cảm thấy rất sợ hãi khi phải đi xuống 1 con dốc. Jisoo nhờ tôi khích lệ, giúp đỡ. Vì vậy, tôi hích nhẹ nhàng em ấy 1 cái. Thật không may, Jisoo bị ngã và bị sốc tới mức nhất thời không thể nói được lời nào. Tôi hoảng loạn và thầm nghĩ ‘Em ấy thích gì nhỉ? À đúng rồi là kem!’. Thế rồi tôi vội chạy đi mua kem để đưa cho em ấy ăn. Jisoo ăn xong và cuối cùng đã có thể nói chuyện lại được".

Kim Ji Yoon nhấn mạnh rằng, mọi chuyện bị hiểu lầm và phóng đại chứ thực ra không nghiêm trọng như công chúng tưởng: "Qua câu chuyện của Jisoo, nhiều người cho rằng tôi suýt làm cho em mình bị chấn động não. Tôi không phải là người nổi tiếng, vì vậy không có cơ hội để giải thích sớm mọi chuyện. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất bất công sau tất cả".

Kim Ji Yoon chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào mình

Chị gái Jisoo tên là Kim Ji Yoon, sinh năm 1990, đã lập gia đình và có 2 con. Kim Ji Yoon từng làm tiếp viên hàng không và hiện tại cô đang hoạt động với tư cách người mẫu ảnh tự do. Cả cô và Jisoo đều là những cực phẩm nhan sắc, giống nhau ở gương mặt thanh tú, tỉ lệ gương mặt vàng, phong thái sang trọng, tinh tế và nụ cười rạng rỡ. Là mẹ 2 con nhưng chị gái Jisoo vẫn duy trì được vóc dáng mảnh mai, làn da căng mịn và gu thời trang thanh lịch, đậm chất Hàn Quốc.

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của chị gái Jisoo từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ kim chi

Nguồn: Kbizoom