Hoàng Du Nam sinh năm 1983, là ca sĩ và diễn viên từng nổi đình nổi đám ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh vào showbiz từ năm 2002, ra mắt trong nhóm nhạc 2 thành viên mang tên Shine. Thời điểm đó, Hoàng Du Nam và đồng đội Thiên Hựu Khiên được xem là "bạn trai quốc dân" khi hát hay, nhảy đẹp, ngoại hình điển trai.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Hoàng Du Nam chững lại thấy rõ. Vào tháng 9 vừa qua, anh có bộ phim Measure in Love ra mắt. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng không thể giúp Hoàng Du Nam hâm nóng danh tiếng. Đến ngày 13/12, nam diễn viên bị bắt gặp làm tài xế xe buýt, phụ trách tuyến đưa hành khách đến sân bay. Bên cạnh sự nghiệp sa sút, Hoàng Du Nam còn khiến công chúng nhìn không ra vì diện mạo lao dốc thê thảm, già nua, để tóc dài và râu ria xồm xoàm.

Hoàng Du Nam (trên) và đồng đội Thiên Hựu Khiên từng được xem là "bạn trai quốc dân"

Nam ca sĩ gây xôn xao khi vừa bị bắt gặp làm tài xế xe buýt

Nhan sắc của anh cũng đi xuống khiến khán giả dụi mắt 1.000 lần cũng không nhận ra

Ngoại hình và sự nghiệp đi xuống không phanh của Hoàng Du Nam nhanh chóng gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi nam ca sĩ chẳng còn giữ được hào quang quá khứ.

Sau đó, Hoàng Du Nam cũng thẳng thắn chia sẻ anh làm tài xế xe buýt kiếm ăn từng bữa trong lúc không nhận được show đi hát và lời mời đóng phim. Nam nghệ sĩ cũng không thấy ngượng ngùng gì với công việc hiện tại của mình, và thậm chí còn đang lên kế hoạch chuyển nghề. Anh chia sẻ bản thân hiện đã sở hữu bằng lái taxi, xe minibus và xe buýt du lịch. Trong thời gian tới, anh sẽ thi thêm giấy phép lái xe chở hàng hạng nặng để có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Hoàng Du Nam dự tính chuyển nghề làm tài xế nếu không có cơ hội hoạt động trong showbiz

Nguồn: On