Đại hội xin lỗi tại concert Mỹ Tâm

Tối 13/12, concert See The Light của Mỹ Tâm đã được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) với sức chứa lên tới 40 nghìn khán giả. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nữ ca sĩ “Họa Mi Tóc Nâu” khi đánh dấu show cá nhân có quy mô hoành tráng nhất trong hơn 25 hoạt động âm nhạc. Trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm nhiều lần xúc động khi đứng trên “thánh đường” lớn nhất của mình tính đến hiện tại. Tuy nhiên, cũng tại concert See The Light, đã có rất nhiều lời xin lỗi xuất hiện và trở thành chi tiết gây chú ý trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm xin lỗi khán giả và xin lỗi người dân Hà Nội

Sau nhiều ngày nắng ấm, thủ đô Hà Nội thay đổi thời tiết vào đúng ngày diễn ra concert See The Light khi trời chuyển rét và liên tục mưa lớn từ sáng sớm. Dù trước khi đêm nhạc diễn ra, tưởng chừng như trời đã tạnh mưa nhưng đúng khoảng 8h tối - ngay trước khi Mỹ Tâm bước ra sân khấu, trời bất chợt mưa nặng hạt khiến cho hàng chục nghìn khán giả phải đội mưa xem nàng “Họa Mi Tóc Nâu” trình diễn.

Điều này khiến cho Mỹ Tâm không khỏi cảm thấy có lỗi và gửi lời xin lỗi đến khán giả ngay đầu đêm nhạc: “Trời mưa có làm cho mọi người bị sao không ạ. Tâm rất xin lỗi vì điều này. Tâm thì không sao rồi, Tâm là chiến binh mà. Tâm chỉ ngại là quý vị sẽ bệnh và sẽ mệt. Nên xin ông trời, xin ơn trên hãy phù hộ cho khán giả của con sẽ không bị bệnh, mọi người đã đến đây rồi”.

Mỹ Tâm xin lỗi khán giả vì trời mưa nặng hạt ngay đầu chương trình

Không chỉ xin lỗi vì thời tiết, giọng ca Người Hãy Quên Em Đi cũng gửi lời xin lỗi đến người dân khu vực xung quanh SVĐ Mỹ Đình vì gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người: “Tâm xin lỗi tất cả hàng xóm ở khu vực Mỹ Đình. Chiều qua Tâm mới đọc được thông tin là Tâm bị complain (phản ánh) là ồn quá. Chính Tâm cũng thấy ồn nữa. Tâm có nói lại với ekip rằng phải tập không quá 11 giờ, phải tôn trọng quyền nghỉ ngơi của người khác nhưng mấy bạn không biết cứ mở ầm ầm luôn. Tự Tâm khi chưa biết phản ánh đó Tâm đã nói rằng không được nên các bạn hết sức phải thay đổi đi. Và từ đó không còn nữa, Tâm tập trong sự im lặng”.

Clip Mỹ Tâm gửi lời xin lỗi người dân khu vực quanh SVĐ Mỹ Đình

Bị phản ánh trên MXH vì gây ồn ào khi tập luyện đến đêm, Mỹ Tâm gửi lời xin lỗi người dân khu vực Mỹ Đình ngay tại concert

Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm vì sợ ảnh hưởng đến đàn chị sau lùm xùm vừa qua

Một trong những điểm nhấn trong đêm concert See The Light chính là sự xuất hiện của khách mời duy nhất - rapper Đen Vâu. Có mặt trên sân khấu, Đen Vâu cùng Mỹ Tâm đã mang đến loạt ca khúc như Anh Chờ Em Được Không, Xích Lô, Đi Theo Bóng Mặt Trời,... Đáng chú ý trong phần giao lưu, Đen Vâu sau khi gửi lời chào đến khán giả đã quay sang nói với đàn chị: “Mấy hôm nay có những chuyện không hay về em. Em xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến chị và đêm nhạc”.

Clip Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm

Ngay lập tức, Mỹ Tâm không giấu được sự bất ngờ về những lời trần tình của Đen Vâu, cô hài hước hỏi: “Ủa em dính lùm xùm hả?”. Sau đó, nữ ca sĩ chia sẻ: “Mình sống đúng, mình làm đúng thì không có gì phải lo lắng. Chúng ta phải nhìn bằng trái tim chứ không chỉ nhìn bằng đôi mắt. Trong cuộc sống hãy vững tin rồi chúng ta sẽ thấy ánh sáng”. Nhiều người cho rằng, lời chia sẻ này của Mỹ Tâm như một động thái bảo vệ đàn em sau ồn ào những ngày qua.

Sau lời xin lỗi của Đen Vâu, Mỹ Tâm không quên dành những lời động viên cho đàn em

Trước đó, dự án thiện nguyện Nuôi Em - từng được Đen Vâu đồng hành vướng nghi vấn về tính minh bạch tài chính, khiến nam rapper bị nhắc tên. Nhiều khán giả cho biết họ ủng hộ dự án nhờ cảm hứng từ Đen Vâu và ca khúc Nấu Ăn Cho Em, bài hát mà anh từng dành toàn bộ doanh thu năm 2023 để đóng góp cho quỹ.

Tối 7/12, Đen lên tiếng khẳng định chỉ ủng hộ về vật chất và tinh thần, không phải người sáng lập hay quản lý tài chính, đồng thời kêu gọi công chúng bình tĩnh chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Trong một show diễn tại TP.HCM, nam rapper từng cúi rạp người trên sân khấu để cảm ơn và xin lỗi khán giả, bày tỏ mong muốn tiếp tục là “một người bạn đáng tin cậy”.

Hòa Minzy xin lỗi Mỹ Tâm vì phải về… đón con

Khi trình diễn ca khúc Nếu Anh Đi, Mỹ Tâm đã gửi lời chào đến Đức Phúc - Erik - hai nghệ sĩ đã lựa chọn khu vực fanzone để hòa mình với người hâm mộ cổ vũ đàn chị. Thế nhưng dù đang biểu diễn, “Họa Mi Tóc Nâu” vẫn thắc mắc Hòa Minzy đâu khi trước đó cả 3 đã cùng có mặt từ rất sớm tại concert. Hòa Minzy sau đó đã quay trở lại, xin lỗi đàn chị vì phải về sớm đón con: “Em xin lỗi chị nhưng mà em phải về đón con, em phải về đây không xem tiếp được”.

Hòa Minzy giải thích việc không thể đưa bé Bo vào trong concert vì concert của Mỹ Tâm có giới hạn độ tuổi khán giả. Cùng với đó, Mỹ Tâm cũng hứa 3 năm nữa khi tiếp tục làm show sẽ để bé Bo vào xem “cô Tâm” trình diễn.

Clip Hòa Minzy xin lỗi Mỹ Tâm

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải loạt hình ảnh trong đêm concert và chia sẻ dòng trạng thái: “Đã quá chị Tâm ơi. Em phải về sớm do con em đợi ngoài cổng huhuhu. Em xin vía sold out của chị nha chị Tâm ơi. Nay đi xem chị xong e rút ra được bao nhiêu ý tưởng cho bản thân ạ, Em yêu chị Tâm”.

Hòa Minzy “check-in” trong sự kiện concert Mỹ Tâm

Khoảnh khắc đáng yêu của Hòa Minzy khi leo lên lưng Erik để gọi Mỹ Tâm vì cô phải đi về