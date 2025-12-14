Người “chữa lành” nhất Anh Trai Say Hi

Tối 13/12, Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức khép lại bằng đêm Chung kết - Trao giải, đánh dấu cái kết cho hành trình kéo dài suốt nhiều tháng với độ phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội. Top Best 5 lộ diện gồm Sơn.K, B Ray, Vũ Cát Tường, buitruonglinh và Quán quân Negav nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Kết quả chung cuộc khiến MXH bùng nổ đúng nghĩa, đưa Anh Trai Say Hi trở thành chương trình được nhắc đến nhiều nhất thời điểm hiện tại. Giữa hàng loạt tranh cãi, phân tích và so sánh thứ hạng, một khoảnh khắc của B Ray lại bất ngờ leo thẳng top xu hướng vì quá hài hước và… không ai dám làm.

Bài phát biểu cám ơn 88 FC của B Ray viral sau đêm Chung kết

Việc B Ray góp mặt trong top Best 5 không đến từ một hình ảnh hoàn hảo hay chiến thuật im lặng thường thấy, mà là kết quả của cả một mùa “xin vote” công khai. Nam rapper không ngần ngại lên livestream thừa nhận chuyện mua hàng chục tài khoản ẩn danh để tự bình chọn cho mình, gặp ai cũng tranh thủ kêu gọi vote, từ người quen đến người lạ. Không dừng lại ở việc “làm phiền” khán giả, B Ray còn mở rộng chiến dịch sang cả 88 FC của loạt nghệ sĩ, đi đến đâu là xin ủng hộ đến đó.

Khoảnh khắc viral đêm Chung kết của B Ray

Và khi mong muốn trở thành hiện thực, B Ray bước lên sân khấu trao giải với một màn phát biểu không giống ai. Sau khi các vị trí khác đã hoàn tất lời cảm ơn, anh mới thong thả bắt đầu phần của mình, trên tay là một “sớ” dài kín tên các FC. B Ray lần lượt đọc và gửi lời cảm ơn đến từng fandom đã từng bị anh… làm phiền trong suốt mùa giải. Một hành động không ai cấm, nhưng rõ ràng cũng chẳng mấy ai dám làm.

B Ray đọc thư cám ơn khiến fan cười bò

"Sớ" cám ơn của B Ray

Trong loạt bài đăng sau Chung kết, B Ray còn gọi mình là “nhà vô địch của nhân dân” và cập nhật chi tiết 88 FC được anh vinh danh lên MXH. Chính sự vô tư đó đã biến khoảnh khắc này thành điểm sáng hiếm hoi mang tính “chữa lành” giữa bối cảnh tranh luận về kết quả đang bủa vây khắp nơi.

Độ viral của màn phát biểu càng được đẩy lên cao khi camera bắt trọn reaction của bộ ba HIEUTHUHAI, Dương Domic và RHYDER

Độ viral của màn phát biểu càng được đẩy lên cao khi camera bắt trọn reaction của bộ ba HIEUTHUHAI, Dương Domic và RHYDER. Ba Anh Trai mùa 1 gần như “đơ toàn tập” khi nghe B Ray công khai cảm ơn FC của chính mình, gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa không biết nên phản ứng ra sao. Khoảnh khắc “đứng hình như cây cơ” của 3 Anh Trai mùa 1 khiến khán giả cười nghiêng ngả, trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau đêm Chung kết.

B Ray mang đến khoảnh khắc giải trí đúng nghĩa cho khán giả

Công khai mua vote, kéo bình chọn rầm rộ rồi bước lên sân khấu cảm ơn cả Vbiz một cách tỉnh bơ, B Ray mang đến khoảnh khắc giải trí đúng nghĩa cho khán giả. Giữa một mùa giải đầy tranh luận thắng thua, sự hài hước của B Ray được gọi tên như nhân vật “chữa lành” nhất Anh Trai Say Hi mùa 2, cho người xem bật cười và thấy mọi thứ bớt nặng nề hơn.