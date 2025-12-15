Tối 13/12, Mỹ Tâm Live Concert: See The Light chính thức sáng đèn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sau 3 năm kể từ concert Tri Âm, nữ ca sĩ trở lại thủ đô với một đêm nhạc quy mô lớn, quy tụ khoảng 40.000 người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành cùng hội tụ, hoà chung một nhịp cảm xúc. See The Light vì thế không chỉ là cuộc hẹn của Mỹ Tâm với người hâm mộ, mà còn là dịp để nhìn lại sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Trước giờ G, thời tiết Hà Nội chuyển xấu khi mưa rả rích kéo dài suốt cả ngày, kèm theo gió lạnh khiến không ít khán giả lo lắng. Ngay phần mở đầu chương trình, mưa vẫn lất phất và có thời điểm nặng hạt hơn. Mỹ Tâm gửi lời xin lỗi tới mọi người vì trời mưa, đồng thời hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với Tri Âm và See The Light. Cầu được ước thấy, khi concert dần bước vào cao trào, trời cũng kịp tạnh ráo, tạo điều kiện để đêm nhạc diễn ra trọn vẹn hơn trong sự cổ vũ không ngừng của khán giả.

Một trong những điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất tại See The Light chính là thể lực và năng lượng biểu diễn của Mỹ Tâm. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ trình diễn liên tục hơn 38 ca khúc, vừa hát live, vừa nhảy, đánh đàn, đánh trống và di chuyển khắp không gian sân vận động rộng lớn. Nhiều khán giả chia sẻ rằng chỉ đứng xem thôi cũng đã mỏi vai gáy, trong khi Mỹ Tâm vẫn giữ được sự sung sức đến những phút cuối. Không ít người nhận định, nếu không bị giới hạn thời gian, nữ ca sĩ hoàn toàn có thể kéo dài đêm diễn hơn nữa bởi kho tàng hit vẫn chưa được đem ra biểu diễn hết.

Song song với âm nhạc, phần hình ảnh của concert cũng cho thấy mức độ đầu tư đáng kể. Xuyên suốt chương trình, Mỹ Tâm liên tục thay đổi tới 10 bộ trang phục, từ những thiết kế đầm dạ vũ sang trọng đến các outfit cá tính, gợi cảm. Tất cả đều là những thiết kế để lộ da thịt. Dưới thời tiết Hà Nội 17 độ vào, nguồn năng lượng Mỹ Tâm đem đế như hâm nóng khoảng không sân vận động. Phong cách được biến hoá linh hoạt theo từng concept sân khấu, góp phần giữ nhịp cảm xúc cho buổi concert kéo dài nhiều giờ liền.

Về mặt nội dung, setlist của See The Light vẫn mang đậm dấu ấn Mỹ Tâm với các ca khúc đã gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Những bản hit cũ chiếm tỷ trọng lớn và được làm mới thông qua phần hòa âm của liveband, trong khi số lượng ca khúc mới chưa thực sự áp đảo. Có thể kể đến Giấc Mơ Tình Yêu, Nhé Anh, Đúng Cũng Thành Sai, Nếu Anh Đi, Vì Em Tất Cả, Người Hãy Quên Em Đi… – những ca khúc vừa cất lên đã khiến cả sân vận động đồng thanh hát theo. Không thể quên khoảnh khắc 40.000 người cùng hô vang fanchant See The Light.

Tuy nhiên, cũng từ lựa chọn setlist này, một bộ phận khán giả bày tỏ cảm giác hụt hẫng nhẹ khi chương trình chưa dành nhiều “khoảng trống” cho các ca khúc mới. Với họ, việc tập trung chủ yếu vào những bản hit quen thuộc khiến trải nghiệm mang nhiều sắc thái hoài niệm, trong khi yếu tố khám phá và bất ngờ chưa thật sự rõ nét.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là tiết mục kết hợp giữa Mỹ Tâm và Đen. Việc nữ ca sĩ đưa bản hit Xích Lô trở lại sân khấu sau thời gian dài khiến khán giả không khỏi vỡ oà. Giai điệu hoài niệm, giọng hát trầm vang, giàu cảm xúc của Mỹ Tâm hòa quyện cùng flow rap mộc mạc, linh hoạt của Đen đã tạo nên một tiết mục vừa gần gũi, vừa mới mẻ, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả.

Phải đến phần encore, người xem mới được thưởng thức ca khúc được mong chờ nhất - Ước Gì. Mỹ Tâm xuất hiện trên chiếc xe đạp hoa, di chuyển khắp lòng sân vận động, vừa hát vừa giao lưu, ngân nga những câu hát chất chứa ký ức của nhiều thế hệ Tri Âm. Để đáp lại sự cổ vũ không ngừng, nữ ca sĩ kéo dài màn encore gần 10 phút, hát từ dưới sân lên sân khấu chính, trước khi khép lại concert bằng màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên cái kết đầy cảm xúc cho See The Light.

Một hình ảnh được nhắc đến nhiều là sự hiện diện của các fan lớn tuổi tại fanzone. Dù có lúc mệt, họ ngồi nghỉ rồi lại đứng dậy hòa cùng đám đông, vẫy lightstick và cổ vũ nhiệt tình, kể cả với những ca khúc mới chưa kịp thuộc lời. Điều này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của Mỹ Tâm và lý do vì sao concert của cô vẫn quy tụ được nhiều thế hệ khán giả sau nhiều năm.

Về mặt dàn dựng, See The Light cho thấy quy mô sân khấu được đầu tư công phu. Sân khấu chính có chiều ngang hơn 75 mét, kết hợp cùng hệ thống catwalk dài trên 40 mét vươn sâu ra khu vực khán giả. Đến Mỹ Tâm cũng phải bất ngờ khi hát 1 bài mới đi hết nửa sân khấu. Cách bố trí này giúp mở rộng không gian trình diễn cho “hoạ mi tóc nâu”, ban nhạc và vũ đoàn, đồng thời tạo điều kiện giúp nữ ca sĩ có thể tương tác trực tiếp với người hâm mộ ở các khu vực xung quanh.

Mô hình sân khấu mở với catwalk dài vốn là lựa chọn quen thuộc tại các concert quốc tế của những nghệ sĩ hàng đầu như Taylor Swift, Beyoncé hay Coldplay. Việc Mỹ Tâm áp dụng cấu trúc này được xem là bước đi cho thấy mong muốn tiệm cận chuẩn mực tổ chức concert quốc tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm nghe - nhìn cho khán giả trong nước.

Bên cạnh đó, hệ thống màn hình LED cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, với tổng diện tích lên đến khoảng 1.650 m², đảm nhiệm vai trò vừa hỗ trợ quan sát, vừa tạo hiệu ứng thị giác xuyên suốt chương trình. Kết hợp cùng đó là hệ thống ánh sáng được thiết kế theo từng tiết mục, sử dụng hàng trăm thiết bị chiếu sáng hiện đại như moving head, đèn LED và laser.

Mỗi ca khúc được xây dựng một bảng màu và hiệu ứng visual riêng: từ khu rừng cổ tích chuẩn ballad đến khung trời rực lửa đậm chất nhạc rock - tất cả góp phần tạo nên không gian trình diễn đa tầng, giúp cảm xúc âm nhạc được đẩy lên cao hơn.

Trải nghiệm vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn, lỗi kỹ thuật từ vòng ngoài đến bên trong concert

Sau đêm concert See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tối 13/12, bên cạnh nhiều lời khen dành cho phần trình diễn và cảm xúc mà nữ ca sĩ mang lại, trên Threads cũng xuất hiện không ít chia sẻ phản ánh trải nghiệm chưa trọn vẹn của một bộ phận khán giả, chủ yếu liên quan đến âm thanh và tầm nhìn ở một số khu vực ghế ngồi.

Tai khu vực Deluxe 3-4, khán giả gặp khó khăn trong việc nghe rõ âm thanh và giọng hát của Mỹ Tâm. Có thời điểm, Mỹ Tâm trực tiếp hỏi lại từ sân khấu khi nhận thấy phản ứng lạ phía dưới, cho biết ekip đã tiến hành kiểm tra âm thanh. Dù vậy, tình trạng lỗi âm thanh ở một số khu vực vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn. Nhiều khán giả so sánh và cho rằng chất lượng âm thanh năm nay chưa đạt được sự đồng đều như concert Tri Âm 2023.

Bên cạnh đó, thiết kế sân khấu và màn LED cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Màn hình được đánh giá cao về độ sắc nét và hiệu ứng thị giác, tuy nhiên ở 2 bên khu vực khán đài VIP 1-2 và Deluxe 1-2, màn LED lại che khuất tầm nhìn, chỉ nhìn được mép màn hình. Điều này khiến trải nghiệm xem và nghe nhạc đều bị ảnh hưởng, buộc một số người phải di chuyển ra khu vực lối đi khác để tìm cho mình chỗ đứng thuận tiện hơn.

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, không ít người hâm mộ gặp khó khăn trong quá trình check-in vào concert. Ở khu vực vòng ngoài, tình trạng quét trùng QR diễn ra liên tục, khiến dòng người bị ùn ứ và không ít khán giả tỏ ra sốt ruột. Đáng nói, có trường hợp dù đã được thông qua ở lượt check-in đầu tiên để nhận vòng đeo tay, nhưng đến lượt kiểm tra tiếp theo, hệ thống lại không nhận diện được mã, buộc khán giả phải chờ xác minh lại với nhân viên.

Những trục trặc này khiến thời gian vào sân của một bộ phận người xem bị kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi trước giờ diễn. Dù ban tổ chức sau đó đã hỗ trợ xử lý từng trường hợp, sự cố vẫn phần nào ảnh hưởng đến tâm lý khán giả, nhất là với những người đến sớm và mong muốn có trải nghiệm trọn vẹn ngay từ khâu đón tiếp.

Ngoài ra, còn một điểm gây bất tiện cho nhiều khán giả là việc BTC không bố trí khu vực để đồ cho khán giả. Có những vật dụng như ô, túi xách, laptop… không được mang vào bên trong concert nhưng một khi đã check-in, khán giả cũng không thể ra ngoài để tìm kiếm địa điểm để nhờ đồ đạc. See The Light đón chào không chỉ tệp fan trẻ tuổi mà cả những cô chú trung niên. Việc họ không cập nhật từng thông tin và quy định, đặc biệt là những vật dụng bị cấm là điều khó tránh khỏi.

Dù vẫn tồn tại những trục trặc về âm thanh, tầm nhìn và khâu tổ chức, không thể phủ nhận See The Light là một cột mốc cho thấy sức bền hiếm có của Mỹ Tâm sau nhiều năm đứng trên sân khấu. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ không chỉ hát, nhảy và trình diễn không ngơi nghỉ, mà còn giữ được sợi dây kết nối cảm xúc với hàng chục nghìn khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau.

See The Light trở thành concert thứ 3 Mỹ Tâm tổ chức ở SVĐ Mỹ Đình, với hàng chục nghìn khán giả tới ủng hộ. Đại tiệc âm nhạc đã đánh dấu mốc son rực rỡ 25 năm cầm mic của Mỹ Tâm, đồng thời khẳng định vị thế bền vững của nữ ca sĩ trong lòng công chúng: một nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng nội lực, sự nghiêm túc và tình yêu sân khấu chưa từng vơi cạn.