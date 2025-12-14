Các Embes chi tiền tỷ để vote cho Negav, gấp 4 lần tiền thưởng dành cho Quán quân Anh Trai Say Hi

Chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức khép lại vào tối 13/12, với ngôi vị Quán quân thuộc về Negav với 6.096.369 lượt bình chọn từ khán giả, con số cho thấy ưu thế áp đảo so với 29 Anh Trai còn lại.

Ngay khi kết quả được công bố, con số bình chọn “khủng” của Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2 đã khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ. So với mùa 1, lượng vote năm nay ghi nhận mức tăng vượt bậc. Năm ngoái, HIEUTHUHAI - Quán quân mùa 1 với hơn 1 triệu lượt bình chọn, vốn đã được xem là ấn tượng ở thời điểm đó. Vì vậy, việc mùa 2 xuất hiện con số gấp nhiều lần càng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sự chênh lệch này được lý giải một phần đến từ sự thay đổi trong thể lệ voting giữa hai mùa. Ở mùa 1, vòng chung kết được chia thành 3 đợt bình chọn riêng biệt, mỗi đợt đều có giới hạn thời gian cụ thể, khiến người hâm mộ buộc phải dồn lực trong từng khoảng thời gian ngắn. Ngược lại, ở mùa 2, cổng bình chọn được mở liên tục từ 10:00 ngày 25/11 đến 22:00 ngày 13/12, không chia nhỏ thành các đợt, tạo ra quỹ thời gian dài hơn và linh hoạt hơn cho khán giả tham gia vote.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng đặc biệt mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ Negav - Embes trong suốt hành trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Mới đây, một tài khoản thống kê (chưa đầy đủ) được lan truyền trên mạng xã hội cho biết tổng chi phí cho lượt vote đến từ các FC của Negav đã vượt mốc hơn 1 tỷ - con số đủ khiến nhiều khán giả choáng váng, ngay cả khi đã quen với văn hóa “đua vote” của các chương trình thực tế.

Tuy nhiên, con số hơn 1 tỷ giá trị lượt vote nói trên vẫn chỉ là thống kê chưa hoàn chỉnh, chủ yếu được tổng hợp từ một số FC lớn, chưa bao quát đầy đủ các FC có tiếng khác, cũng như lượng bình chọn đến từ fan lẻ và các nhóm nhỏ hoạt động độc lập. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng mức đầu tư thực tế của cộng đồng Embes còn cao hơn đáng kể so với con số đang được lan truyền.

Được biết, giá trị giải thưởng dành cho Quán quân chỉ dừng ở 250 triệu đồng, trong khi mức đầu tư từ người hâm mộ dành cho Negav được cho là cao gấp hơn 4 lần con số này. Quy mô và mức độ chịu chi ấy khiến không ít khán giả không khỏi choáng ngợp trước tinh thần ủng hộ hết mình của fandom Embes. Rõ ràng, động lực của cộng đồng này không đến từ yếu tố vật chất hay phần thưởng, mà xuất phát từ mong muốn đưa thần tượng vươn tới vị trí cao nhất, như một cách khẳng định vị thế, sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của Negav trong suốt hành trình tham gia chương trình.

Trở lại Anh Trai Say Hi mùa 2, Negav (tên thật Đặng Thành An) bước vào cuộc thi với nền tảng tên tuổi đã được biết đến từ mùa trước. Trước đó, nam rapper từng ghi dấu ấn khi tham gia King of Rap, đồng thời là một mảnh ghép của tổ đội GERDNANG bên cạnh HIEUTHUHAI, HURRYKNG,… Những lợi thế này giúp Negav sớm tạo ưu thế rõ rệt, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận ngay từ những chặng đầu với sự ủng hộ áp đảo từ người hâm mộ.

Không chỉ nổi bật về độ thảo luận, Negav còn chứng minh sự tiến bộ qua từng vòng trình diễn. Nam rapper để lại dấu ấn với verse rap melody giàu cảm xúc trong Live Stage 1 - Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, cho thấy khả năng biến hóa khi đảm nhận vai trò đội trưởng trong tiết mục Đa Nghi, và đặc biệt là màn kết hợp cùng Văn Mai Hương trong tiết mục solo It’s Gon’ Be Alright ở đêm chung kết - một khoảnh khắc được đánh giá là trọn vẹn cho hành trình của Negav tại chương trình năm nay. Dù vậy, ngôi vị Quán quân của Negav vẫn tạo ra làn sóng tranh cãi lớn, phần nhiều bị ảnh hưởng từ scandal trong quá khứ của anh chàng. Ngoài ra, Á quân buitruonglinh lại cho thấy sự nổi bật về tài năng nên hình thành sự so kè không hồi kết giữa 2 vị trí cao nhất của Anh Trai Say Hi mùa 2.