Tối 13/12, đêm chung kết Anh Trai Say Hi chính thức diễn ra, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Bên cạnh sự mong chờ cho danh tính quán quân, khán giả còn đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn mashup 3 mùa của các Anh Trai - Em Xinh từ vũ trụ Say Hi. Màn mashup 4 ca khúc Hermosa, Tadida, Đoạn Kịch Câm, Hút, với sự góp mặt của CONGB, Sơn.K, Cody Nam Võ, Phạm Đình Thái Ngân, Mỹ Mỹ, Ánh Sáng AZA, MAIQUINN, Võ Thảo My, Hải Đăng Doo và Ali Hoàng Dương.

Màn mashup 4 ca khúc Hermosa, Tadida, Đoạn Kịch Câm, Hút của dàn Anh Trai 2 mùa và Em Xinh

Trong đó, màn tương tác giữa Hải Đăng Doo và MAIQUINN khi cả hai nhảy cặp trong phần trình diễn ca khúc Hút nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Sự phối hợp của cặp Anh Trai - Em Xinh không chỉ đồng điệu về vũ đạo mà còn thể hiện sự ăn ý trong từng cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Mỗi bước nhảy, mỗi động tác đều vừa vặn và tự nhiên, khiến người xem không khỏi phấn khích và dõi theo từng khoảnh khắc của cả hai trên sân khấu.

Tương tác giữa Hải Đăng Doo và MAIQUINN gây chú ý

Hải Đăng Doo tự tin trở lại sân khấu Say Hi

MAIQUINN thì cực nóng bỏng

Được biết, Hải Đăng Doo và MAIQUINN từng gây chú ý khi cùng xuất hiện tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Khi đó, MAIQUINN (tên thật là Hiền Mai) tham gia với tư cách thí sinh và tiết lộ đã “cảm nắng” một chàng trai từ lâu, quyết định lên sóng để bày tỏ tình cảm dù chưa từng gặp mặt trực tiếp. Việc đưa ra con số 39 - gợi ý ngày sinh 3/9, nhanh chóng khiến khán giả nhận ra nhân vật được nhắc đến chính là Hải Đăng Doo.

Để ghi điểm trong mắt nhà trai, MAIQUINN đã chuẩn bị một sân khấu mang đậm không khí Trung Thu với đèn lồng, bánh và trà, tạo nên khoảnh khắc tỏ tình ngọt ngào. Khi Hải Đăng Doo chia sẻ sở thích ăn bánh Trung Thu nhưng “né” nhân thập cẩm, Hiền Mai lập tức thả thính: “Dù thuộc team nào thì Đăng vẫn ở trong tim Mai”, khiến nam chính không giấu được sự bối rối.

Hải Đăng Doo và MAIQUINN từng gây chú ý khi cùng xuất hiện tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ

Cả hai "thả thính" nhau cực mượt

Đáp lại tình cảm chân thành ấy, Hải Đăng Doo gửi tặng MAIQUINN một đoạn hát chưa từng công bố trước công chúng. Về phía mình, MAIQUINN cũng đáp lại bằng một đoạn ca khúc Già Cùng Anh Nếu Anh Cũng Muốn Già Cùng Em.

Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định, Hải Đăng Doo đã chọn cách từ chối, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Anh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng và dũng khí của MAIQUINN, nhưng thẳng thắn chia sẻ: “Thật sự, Đăng chưa cảm nhận được nhiều tình cảm từ phía Đăng dành cho Mai. Đăng không muốn đồng ý ra về với một người mà mình không rung động vì như vậy sẽ rất vô trách nhiệm”.

Dù chưa có một cái kết trọn vẹn, cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ngay sau khi màn trình diễn mashup trong đêm chung kết được đăng tải trên mạng xã hội, netizen đã liên tục “đẩy thuyền”, soi từng cử chỉ, ánh mắt và nụ cười của Hải Đăng Doo và MAIQUINN, tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Không ít ý kiến còn bày tỏ sự tò mò, đặt câu hỏi liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp có chủ ý khi cặp Anh Trai - Em Xinh này được ghép nhảy cùng nhau trên sân khấu.

Ánh mắt gây chú ý của Hải Đăng Doo trên sóng Chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2



