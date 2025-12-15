Từ ngày 12 đến 14/12, G-DRAGON chính thức khép lại World Tour Übermensch bằng ba đêm concert encore tổ chức tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Theo truyền thông Hàn Quốc, Galaxy Corporation cho biết tổng lượng khán giả theo dõi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của G-DRAGON đạt khoảng 825.000 người. Riêng ba đêm encore tại Seoul, mỗi đêm đón 18.700 khán giả, nâng tổng số người tham dự lên 56.100 người. Với 39 đêm diễn kéo dài suốt tour, Übermensch không chỉ là chuyến lưu diễn quy mô nhất sự nghiệp G-DRAGON mà còn là dấu mốc khẳng định sức hút bền bỉ của “ông hoàng Kpop” sau nhiều năm hoạt động.

Từ ngày 12 đến 14/12, G-DRAGON chính thức khép lại World Tour Übermensch bằng ba đêm concert encore tổ chức tại Gocheok Sky Dome, Seoul

Đặc biệt, đêm diễn thứ ba - cũng là concert cuối cùng của Übermensch trở thành tâm điểm khi cả nửa showbiz Hàn Quốc đồng loạt xuất hiện để ủng hộ G-DRAGON. Từ diễn viên hạng A, nghệ sĩ gạo cội cho đến các idol thế hệ mới, hàng loạt gương mặt quen thuộc được bắt gặp tại khán đài Gocheok Sky Dome, biến concert thành một “đại hội showbiz” đúng nghĩa. Sự góp mặt đông đảo này không chỉ cho thấy vị thế đặc biệt của G-DRAGON trong ngành giải trí Hàn Quốc, mà còn phản ánh mối quan hệ rộng và sâu mà nam nghệ sĩ đã xây dựng suốt hơn hai thập kỷ hoạt động.

Lee Min Ho luôn có mặt ủng hộ GD

Trong số đó, Lee Min Ho là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Nam tài tử nhiều lần đồng hành, công khai ủng hộ G-DRAGON trong suốt năm qua, từ các sự kiện cá nhân đến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Mối quan hệ bền chặt giữa hai biểu tượng hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ, khi cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và ủng hộ.

Jung Kook được bắt gặp hậu tin hẹn hò Winter (aespa)

Jung Kook, j-hope, Mingyu và Hoshi

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Jung Kook cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Đây là lần lộ diện hiếm hoi của nam idol sau tin hẹn hò gây xôn xao với Winter (aespa). Nhiều người đùa rằng đỉnh lưu toàn cầu "trốn" bạn gái đi chơi, vì các thành viên aespa không được bắt gặp tham dự concert GD. Jung Kook đến concert cùng j-hope, đồng thời hội ngộ Mingyu và Hoshi của SEVENTEEN, cho thấy mối quan hệ thân thiết, lâu bền giữa BTS và BIGBANG. Việc các thành viên nhóm nhạc hàng đầu thế hệ sau dành thời gian đến cổ vũ G-DRAGON được xem như minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng vượt thế hệ của thủ lĩnh BIGBANG.

Hoshi đang nhập ngũ phải tranh thủ thời gian đi concert GD

Hoshi và Mingyu chuẩn fanboy

Hoshi (SEVENTEEN) càng khiến người hâm mộ BIGBANG xúc động hơn. Dù đang trong thời gian nhập ngũ, nam idol vẫn tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi để đến xem concert và ủng hộ G-DRAGON. Với Hoshi, G-DRAGON không chỉ là một đàn anh trong nghề mà còn là hình mẫu lý tưởng, nguồn cảm hứng âm nhạc mà anh luôn công khai ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua. Sự xuất hiện của Hoshi vì thế được xem như lời khẳng định cho tình cảm chân thành giữa một fan cứng và thần tượng của mình.

Taeyeon và màn tương tác sau cả thập kỷ gây sốt với GD

Đương nhiên không thể thiếu CL

Ngoài ra, khán đài concert còn quy tụ loạt tên tuổi quen thuộc như Taeyeon (SNSD), Park Myung Soo, CL, Han Hyo Joo, Ko So Young, Code Kunst, Kwanghee, Siwan, Kang Ye Won, cùng nhiều idol thuộc thế hệ mới như các thành viên TREASURE và BABYMONSTER. Mỗi gương mặt xuất hiện đều góp phần tạo nên bức tranh sinh động về sức ảnh hưởng đặc biệt của G-DRAGON - người hiếm hoi có thể kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc.

BIGBANG trở lại sân khấu concert ủng hộ G-DRAGON

Ba đêm encore của Übermensch khép lại trọn vẹn khi Taeyang và Daesung bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Khoảnh khắc BIGBANG cùng nhau đứng trên sân khấu, biểu diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi nhóm, đặc biệt là ca khúc 2 thập kỷ A Fool Of Tears khiến cả khán đài bùng nổ cảm xúc. Với người hâm mộ, đây không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là lời nhắc đầy xúc động về chặng đường hai thập kỷ của BIGBANG.

BIGBANG khiến cả fandom bùng nổ với A Fool Of Tears

Lời hứa “BIGBANG 20 năm” được nhắc lại đầy kỳ vọng. Truyền thông Hàn hé lộ thông tin nhóm sẽ comeback vào tháng 4/2026, ngay Coachella. Hoàn thành World Tour Übermensch , G-DRAGON sẽ dồn toàn lực cho công việc sản xuất và các hoạt động chung của BIGBANG, mở ra chương mới cho nhóm nhạc huyền thoại của Kpop sau nhiều năm chờ đợi.