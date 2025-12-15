Tối 14/12, Music Bank Global Festival 2025 chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Nhật Bản, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Yunho (TVXQ), Stray Kids, IVE, NiziU, &TEAM, xikers, ZEROBASEONE, TWS, NCT WISH, NEXZ, izna, KiiiKiii và CORTIS… Sự kiện được xem là một trong những lễ hội Kpop lớn nhất trong năm, thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và cộng đồng fan toàn cầu theo dõi.

Trong đêm thứ hai của chương trình, tân binh khủng long CORTIS đã gây chú ý khi cover lại bản hit Mic Drop của BTS, trở thành một trong những màn trình diễn nổi bật nhất. Nhóm mở màn với nhịp beat mạnh mẽ và vũ đạo đồng bộ, ngay lập tức tạo cảm giác bùng nổ từ những giây đầu tiên. Đặc biệt, Keonho chiếm trọn spotlight với màn thả mic đầy ấn tượng: mỹ nam 16 tuổi hạ mic dứt khoát, kết hợp biểu cảm tự tin và thần thái cuốn hút, khiến khán giả phát sốt và đồng loạt reo hò, trở thành khoảnh khắc tâm điểm của màn trình diễn.

CORTIS biểu diễn Mic Drop

Trong khi đó, Seonghyeon thể hiện sự linh hoạt khi vừa rap vừa hát liền mạch, chuyển đổi nhịp điệu nhuần nhuyễn mà vẫn giữ tinh thần sôi động của bản gốc, đồng thời để lại dấu ấn cá nhân rõ nét qua cách nhấn nhá câu chữ và biểu cảm tự tin. Các thành viên Martin, James và Juhoon góp phần đốt nóng sân khấu bằng những động tác nhảy dứt khoát, phối hợp ăn ý khiến khán giả không thể rời mắt. Sự kết hợp giữa vũ đạo, âm nhạc và tương tác với fan biến sân vận động thành một biển người náo nhiệt và tràn đầy năng lượng.

Keonho chiếm trọn spotlight với màn thả mic đầy ấn tượng

Seonghyeon thể hiện sự linh hoạt khi vừa rap vừa hát

Đoạn video ghi lại màn trình diễn của CORTIS nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Người hâm mộ, đặc biệt là fan của BTS và CORTIS, không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến nhóm trình diễn một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm nhạc toàn cầu. Nhiều ý kiến khen ngợi rằng màn trình diễn xuất sắc tới mức vô tình “cướp mất” bản hit, khi vừa giữ trọn tinh thần gốc của ca khúc, vừa thêm màu sắc và cá tính riêng, thể hiện tài năng và phong cách không kém gì đàn anh.

Đáng nói, Seonghyeon là thành viên từng vượt qua vòng audition của BigHit Music nhờ chính ca khúc Mic Drop của tiền bối cùng công ty. Giờ đây, trên sân khấu Music Bank Global Festival 2025, Seonghyeon tiếp tục tái hiện kỹ năng một cách hoàn hảo, kết hợp với các thành viên còn lại để tạo nên màn trình diễn bùng nổ và đầy năng lượng. Khoảnh khắc này khiến fan không chỉ phấn khích mà còn tự hào.

Seonghyeon là thành viên từng vượt qua vòng audition của BigHit Music nhờ chính ca khúc Mic Drop

CORTIS là một boy group 5 thành viên trực thuộc BigHit Music (HYBE), được xem là tân binh nổi bật của Kpop thế hệ 5. Nhóm gồm Martin (leader), James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho (maknae), chính thức debut ngày 18/8/2025 với single What You Want và mini‑album đầu tay Color Outside the Lines. Khác với nhiều nhóm tân binh khác, CORTIS được định vị là “young creator crew”, khi các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, viết nhạc, xây dựng vũ đạo và sản xuất nội dung, tạo nên dấu ấn cá nhân ngay từ những sản phẩm đầu tiên.

Nhờ phong cách âm nhạc độc đáo, kỹ năng biểu diễn xuất sắc cùng sức hút từ từng thành viên, CORTIS nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng fan quốc tế, đánh dấu một khởi đầu đầy hứa hẹn cho nhóm trong làng nhạc Hàn