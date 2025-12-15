Cùng bị chê vô duyên khi lên trao giải tại Chung kết Say Hi, NICKY có cách xử lý thua hẳn HURRYKNG

Chung kết Anh Trai Say Hi đã chính thức khép lại. Bên cạnh những tranh luận xoay quanh Top Best 5, sự xuất hiện của các Anh Trai mùa 1 trong đêm chung kết tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là màn tái ngộ của những gương mặt quen thuộc, sự góp mặt này còn kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách dàn dựng, thời lượng xuất hiện cũng như vai trò của các Anh Trai mùa trước trong một đêm vinh danh dành cho mùa giải năm nay.

Phần trao giải gây tranh cãi trong đêm chung kết

Ở hạng mục The Best Hit, team tiểu học gồm NICKY, Dương Domic, Rhyder, Pháp Kiều, Negav và Công Dương xuất hiện trên sân khấu với vai trò trao giải. Do tại mùa 1, danh hiệu này từng thuộc về ca khúc Catch Me If You Can của team tiểu học, nên việc chương trình mời nhóm quay trở lại được xem là hợp lý, mang tính kết nối giữa hai mùa.

Tuy nhiên, tranh cãi lại nảy sinh từ cách Team Tiểu Tọc xuất hiện và dẫn dắt phần trao giải. Trên sân khấu, nhóm bất ngờ mang theo banner để “flex” lại những thành tích từng đạt được ở mùa 1, đồng thời nhắc lại câu chuyện từng viral tại Phố Đi Bộ. Bên cạnh đó, phần chia sẻ của NICKY bị cho là khá dài dòng, rườm rà, với nhiều đoạn ề à, nói lan man, khiến thời lượng trao giải bị kéo dài hơn mức cần thiết. Nhiều khán giả cho rằng khoảnh khắc lẽ ra phải ngắn gọn, trang trọng để tôn vinh chủ nhân The Best Hit mùa 2 lại bị “chiếm sóng”, làm mất nhịp chung của đêm chung kết.

Tranh cãi trong phần lễ trao giải của Team Tiểu Học

Sau khi chương trình kết thúc, làn sóng tranh luận nhanh chóng bùng lên trên mạng xã hội. Trong đó, Anh Trai NICKY trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cho là người nói nhiều nhất, dẫn dắt thiếu gọn gàng, khiến phần trao giải trở nên lê thê. Không ít ý kiến cho rằng cách thể hiện này vô tình tạo cảm giác thiếu tôn trọng các Anh Trai mùa 2 - những người đáng lẽ phải là nhân vật trung tâm của khoảnh khắc vinh danh. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn nhận xét việc “flex” thành tích cũ ngay trên sân khấu chung kết mùa mới là chưa thực sự tinh tế.

Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, NICKY đã lên tiếng bằng việc đăng tải trên Threads hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là từ staff chương trình, kèm dòng caption: “Cũng tu tâm lắm ấy mà thấy phiền quá nên thôi gửi các bạn cho biết có những điều mình không biết không có nghĩa nó không tồn tại”. Theo đó, nội dung tin nhắn liên quan đến kịch bản và cách sắp xếp phần trao giải được cho là từ BTC chương trình. Động thái này khiến một bộ phận khán giả “quay xe”, cho rằng các Anh Trai mùa 1 chỉ đang làm theo yêu cầu từ ê-kíp sản xuất, và nguyên nhân chính của ồn ào đến từ khâu dàn dựng, phân bổ thời lượng, thay vì xuất phát từ ý đồ cá nhân của các nghệ sĩ.

Bài đăng gây tranh cãi của Nicky

Dù vậy, chia sẻ trên vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, chưa cần xét đến nội dung đoạn tin nhắn, riêng phần caption đi kèm đã đủ để thổi bùng tranh cãi. Cách diễn đạt của NICKY bị nhận xét là mang hàm ý khó chịu, dễ khiến người đọc hiểu rằng phản ứng của khán giả là “phiền phức”, từ đó tạo cảm giác thiếu tôn trọng công chúng. Chính giọng điệu này bị cho là chưa đủ mềm mỏng, vô tình tạo thế đối đầu và khiến tranh cãi không những không hạ nhiệt mà còn tiếp tục leo thang.

Cách diễn đạt của NICKY bị nhận xét là mang hàm ý khó chịu



Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tiếp tục đặt dấu hỏi về tính đầy đủ cũng như độ xác thực của đoạn tin nhắn được công bố, từ thời điểm gửi, người gửi cho đến bối cảnh cụ thể phía sau.

Đáng nói, NICKY vốn không phải gương mặt xa lạ với vai trò MC, từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình và sự kiện, nên theo khán giả, nam ca sĩ hiểu rõ đâu là điều nên nói, đâu là chi tiết cần tiết chế trên sân khấu. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng không thể hoàn toàn đổ trách nhiệm cho kịch bản hay ban tổ chức. Đặc biệt, những khoảnh khắc ậm ừ, thiếu mạch lạc trong lúc trao giải, đến mức Rhyder phải lên tiếng nhắc, được cho là phản xạ cá nhân trên sân khấu, khó quy hoàn toàn cho sự sắp đặt của chương trình.

Cùng với đó, cư dân mạng cũng đặt lên bàn cân so sánh cách xử lý tình huống của Nicky với một anh trai khác cũng xuất hiện trong đêm trao giải là HURRYKNG. Thay vì “cà khịa” netizen, nam rapper đã gửi lời nhắn riêng trên broadcast: “Lần đầu Khang lên trao giải nói khùng nói điên quên kịch bản làm anh Sinh điếng người. Có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua, chứ đang lẽ kịch bản hài điên”.

HURRYKNG gửi lời nhắn riêng trên broadcast

Động thái này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, khi không ít ý kiến cho rằng cách HURRYKNG chọn đối diện với vấn đề thể hiện sự cầu thị, tinh tế và tôn trọng khán giả. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay kịch bản, việc chủ động nhận sai và xin lỗi được xem là yếu tố then chốt giúp xoa dịu dư luận, khiến tranh cãi xung quanh màn trao giải dần hạ nhiệt.

Từ sự so sánh này, nhiều khán giả cũng đưa ra lý giải cho sự khác biệt trong mức độ thành công của các nghệ sĩ sau chương trình. Theo đó, những nghệ sĩ giữ được thiện cảm lâu dài thường là người biết lắng nghe ý kiến khán giả, tôn trọng cảm xúc công chúng và sẵn sàng nhìn nhận thiếu sót của bản thân. Thay vì né tránh hay phản ứng gay gắt trước tranh cãi, cách ứng xử mềm mỏng, cầu thị và đúng mực được cho là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ duy trì hình ảnh tích cực và nhận được sự ủng hộ lâu dài.