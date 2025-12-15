Chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức khép lại vào tối 13/12 với ngôi vị Quán quân thuộc về Negav. Ngay sau khi kết quả được công bố, lượng vote “khủng” dành cho Negav nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Negav thu về 6.096.369 lượt bình chọn từ khán giả - con số cho thấy ưu thế vượt trội so với 29 Anh Trai còn lại, đồng thời tạo ra sự đối chiếu rõ rệt khi đặt cạnh Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 1 là HIEUTHUHAI.

Negav thu về 6.096.369 lượt bình chọn từ khán giả - con số cho thấy ưu thế vượt trội so với 29 Anh Trai còn lại

So với mùa 1, quy mô bình chọn của mùa 2 ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trước đó, HIEUTHUHAI từng giành chiến thắng với hơn 1 triệu lượt vote - con số đã được xem là rất ấn tượng ở thời điểm mùa 1 lên sóng. Chính vì vậy, việc Quán quân mùa 2 sở hữu lượng bình chọn cao gấp khoảng 6 lần người tiền nhiệm càng khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, đồng thời đặt hai mùa giải vào thế so sánh trực diện.

HIEUTHUHAI từng giành chiến thắng với hơn 1 triệu lượt vote - con số đã được xem là rất ấn tượng ở thời điểm mùa 1 lên sóng

Sự chênh lệch này trước hết đến từ thay đổi trong thể lệ voting. Ở mùa 1, vòng chung kết được chia thành 3 đợt bình chọn riêng biệt, mỗi đợt giới hạn thời gian, buộc người hâm mộ phải “dồn lực” trong những khoảng ngắn. Ngược lại, mùa 2 mở cổng vote liên tục từ 10h ngày 25/11 đến 22h ngày 13/12, không chia nhỏ thành nhiều đợt, tạo ra quỹ thời gian dài và linh hoạt hơn. Yếu tố này phần nào lý giải vì sao tổng số lượt bình chọn của Negav có thể bứt xa so với HIEUTHUHAI ở mùa trước.

Thực tế cho thấy cộng đồng người hâm mộ của Negav - Embes thực sự “tất tay” để giành chiến thắng

Tuy nhiên, thể lệ chỉ là một phần của câu chuyện. Thực tế cho thấy cộng đồng người hâm mộ của Negav - Embes thực sự “tất tay” để giành chiến thắng. Gần đây, một bảng thống kê chưa đầy đủ được lan truyền trên mạng xã hội cho biết tổng chi phí vote đến từ các fanclub của Negav đã vượt mốc hơn 1 tỷ đồng. Dù con số này chưa bao quát toàn bộ các FC lớn nhỏ, fan lẻ hay nhóm hoạt động độc lập, nhưng vẫn đủ để khiến nhiều khán giả choáng váng.

Theo nhiều ý kiến, mức đầu tư thực tế của fandom Embes có thể còn cao hơn đáng kể so với con số đang được chia sẻ. Giải thưởng dành cho Quán quân là 250 triệu đồng, nhưng để đưa Negav lên ngôi vị này, các Embes đầu tư con số gấp 4 (hoặc có thể hơn).

Giải thưởng dành cho Quán quân là 250 triệu đồng, nhưng để đưa Negav lên ngôi vị này, các Embes đầu tư con số gấp 4 (hoặc có thể hơn)

Đặt Negav và HIEUTHUHAI cạnh nhau, sự khác biệt giữa hai Quán quân không chỉ nằm ở con số bình chọn, mà còn ở cách mỗi người đại diện cho một “kiểu chiến thắng” khác nhau của Anh Trai Say Hi. Nếu HIEUTHUHAI là hình mẫu Quán quân mang tính đồng thuận cao, thì Negav lại là gương mặt chiến thắng gây tranh luận, nơi sức mạnh fandom đóng vai trò then chốt.

HIEUTHUHAI bước vào mùa 1 với vị thế một nghệ sĩ trẻ đang ở thời điểm thăng hoa

HIEUTHUHAI bước vào mùa 1 với vị thế một nghệ sĩ trẻ đang ở thời điểm thăng hoa. Anh sở hữu chuỗi sản phẩm tạo hiệu ứng tốt, khả năng bắt trend nhanh, hình ảnh tiệm cận mô hình idol hiện đại và đặc biệt là năng lực dẫn dắt tập thể rõ ràng. Trong suốt hành trình Anh Trai Say Hi mùa 1, HIEUTHUHAI được nhìn nhận như một trung tâm kết nối, vừa nổi bật cá nhân, lại biết cách làm nổi bật đội hình chung. Ngôi vị Quán quân của anh vì thế được xem là kết quả “thuận chiều” giữa chuyên môn, độ nhận diện và cảm nhận tích cực từ số đông khán giả.

Negav đến với mùa 2 trong một bối cảnh phức tạp hơn, với tranh cãi bủa vây

Ngược lại, Negav đến với mùa 2 trong một bối cảnh phức tạp hơn. Dù có nền tảng tên tuổi và FC từ trước, hành trình của Negav không hoàn toàn thuận lợi về mặt dư luận. Nam rapper liên tục là tâm điểm thảo luận, không chỉ vì chuyên môn mà còn bởi những tranh cãi xoay quanh đời tư và hình ảnh trong quá khứ. Điều này khiến chiến thắng của Negav khiến dư luận chia rẽ rõ rệt.

HIEUTHUHAI là Quán quân thuyết phục được công chúng

Negav lại là Quán quân của những con số

Nếu HIEUTHUHAI được xem là Quán quân “được lòng” số đông, thì Negav lại là Quán quân của những con số. Lượng vote hơn 6 triệu phản ánh mức độ chịu chi và việc fan Negav cố gắng đến mức độ nào để giúp idol chiến thắng. Cuộc đua vote đối với Embes thực sự là cuộc chơi “sống còn”. Với Negav, FC cũng là nguồn sức mạnh chính đưa bản thân nam rapper đi thẳng đến ngôi vị Quán quân.