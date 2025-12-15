Mỹ nhân hát hay nhất BLACKPINK bị giả mạo, “bản chiết cành” còn ngang nhiên đi ký tặng

Daisy - cô gái được biết đến trên mạng xã hội nhờ sở hữu ngoại hình được cho là giống Rosé (BLACKPINK) đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi xuất hiện tại pop-up store của Rosé ở Thành Đô, Trung Quốc. Tại sự kiện, Daisy gây chú ý khi xuất hiện với tạo hình, phong thái và cử chỉ bị nhận xét là gần như “bản sao” của Rosé, khiến không ít người tham dự hiểu lầm rằng đây là hoạt động có liên quan trực tiếp đến nữ idol.

Daisy xuất hiện tại pop-up store của Rosé ở Thành Đô

Đáng nói, Daisy còn ngang nhiên tổ chức hoạt động ký tặng cho người hâm mộ ngay tại pop-up store. Cô ký tên “Daisy” lên các sản phẩm in hình và tên của Rosé, đồng thời thêm hình bông hoa phía sau chữ ký - chi tiết quen thuộc từng xuất hiện trên album và photocard do chính Rosé ký. Không dừng lại ở đó, Daisy còn video call với fan của Rosé ngay tại sự kiện. Việc xuất hiện cùng MC, nhiếp ảnh và vệ sĩ đi theo càng khiến nhiều người cho rằng đây là một hoạt động được tổ chức bài bản, từ đó làm dấy lên sự hiểu lầm nghiêm trọng.

Daisy còn ngang nhiên tổ chức hoạt động ký tặng cho người hâm mộ ngay tại pop-up store

Daisy ký lên tất cả các ấn phẩm hình ảnh của Rosé

Chi tiết bông hoa phía sau chữ ký giống Rosé

Daisy còn video call với fan của Rosé ngay tại sự kiện

Ngay sau khi những hình ảnh và video ghi lại sự việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ Rosé lập tức bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Daisy không chỉ gây hiểu lầm cho những người trực tiếp tham dự sự kiện, mà còn bị xem là việc lợi dụng hình ảnh và danh tiếng của Rosé để thu hút sự chú ý. Không ít BLINK thẳng thắn chỉ trích vai trò mập mờ của Daisy tại sự kiện, cho rằng cô đã sao chép từ phong thái, cách ký tên cho đến các hoạt động giao lưu với fan. Một số ý kiến còn lo ngại rằng nếu không có lời giải thích kịp thời, nhiều khán giả có thể lầm tưởng đây là hoạt động đã được phía Rosé hoặc công ty quản lý chính thức cho phép.

Daisy xuất hiện tại sự kiện như một "bản sao" của Rosé tại Thành Đô

Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng BLINK, Daisy đã lên tiếng giải thích rằng cô được trung tâm thương mại mời tham gia giao lưu với chủ đề “Thử làm quản lý cửa hàng trong một ngày”. Cô khẳng định không nhận bất kỳ thù lao nào và cho rằng sự xuất hiện này chỉ nhằm quảng bá hình ảnh của Rosé. Tuy nhiên, lời trần tình trên vẫn không thể xoa dịu dư luận.

Daisy đã lên tiếng giải thích rằng cô được trung tâm thương mại mời tham gia

Ngay sau đó, phía đơn vị quản lý địa điểm cũng xác nhận chính họ là bên gửi lời mời cho Daisy. Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng Rosé và công ty quản lý hoàn toàn không hề hay biết về sự xuất hiện nói trên, đồng thời khẳng định phía công ty không chấp nhận hình thức tham gia gây tranh cãi này.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Daisy vướng vào những ồn ào tương tự. Trước đó, cô từng nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích vì thường xuyên bắt chước gần như toàn bộ hình ảnh và hành vi của Rosé, từ phong cách cá nhân cho đến cách xuất hiện trước công chúng. Daisy được cho là đã theo sát Rosé tại nhiều sự kiện, từ sân bay cho tới các điểm dừng trong chuyến lưu diễn. Việc tiếp tục tổ chức hoạt động ký tặng fan tại cửa hàng pop-up lần này khiến cô bị nhận xét là đã đi quá giới hạn.

Hiện tại, làn sóng chỉ trích nhằm vào Daisy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc mạo danh hình ảnh và tạo ra các hoạt động dễ gây hiểu lầm đã vượt quá ranh giới cho phép. Nhiều ý kiến kêu gọi công ty quản lý của Rosé sớm có động thái can thiệp rõ ràng và mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn tình trạng hình ảnh của nữ idol bị lợi dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng fan và hình ảnh của nghệ sĩ.