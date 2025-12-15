WeYoung - giải thưởng ghi dấu những gương mặt trẻ tạo nên xu hướng của năm đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trước thềm Gala tổng kết. Ban tổ chức WeYoung vừa chính thức công bố danh sách Hội đồng Thẩm định, quy tụ nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực. Giữa dàn tên tuổi sáng tạo đình đám, sự xuất hiện của Hứa Kim Tuyền nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, không chỉ bởi danh xưng “hit-maker” quen thuộc mà còn vì hành trình phát triển ngày càng rõ nét của anh trong vai trò người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Thông qua WeYoung, Hứa Kim Tuyền cùng Hội đồng Thẩm định sẽ tìm ra những cá nhân nổi bật nhất, góp phần phác họa bức tranh đa sắc của một năm chuyển động liên tục, nơi người trẻ không chỉ tạo xu hướng mà còn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Hứa Kim Tuyền đảm nhiệm vị trí Hội đồng Thẩm định của WeYoung (ảnh: WeYoung)

Chia sẻ về thế hệ trẻ hôm nay, Hứa Kim Tuyền cho rằng sự khác biệt lớn nhất nằm ở bối cảnh trưởng thành. Theo anh, người trẻ hiện nay lớn lên trong môi trường nhiều biến động, tiếp cận sớm với công nghệ, thông tin và cơ hội toàn cầu. Điều đó tạo nên một thế hệ năng động, tư duy mở, dám thử nghiệm và sẵn sàng bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ . “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng học nhanh, thích nghi nhanh và sự mạnh mẽ trong việc khẳng định bản thân - điều mà trước đây không phải ai cũng có điều kiện để làm”, Hứa Kim Tuyền nhìn nhận. Chính sự chuyển động không ngừng ấy cũng là lý do WeYoung ra đời, nhằm ghi nhận và tiếp sức cho những cá nhân trẻ đang âm thầm hoặc bứt phá trên hành trình của mình.

Ở góc nhìn của một người làm nghề lâu năm nhưng vẫn thuộc thế hệ Gen Z, Hứa Kim Tuyền thẳng thắn cho rằng điều người trẻ còn thiếu không phải là năng lực. Theo anh, thứ cần được bồi đắp nhiều hơn chính là “không gian an toàn” và sự tin tưởng để họ dám bộc lộ cá tính thật sự. Người trẻ có nhiều ý tưởng táo bạo và tiềm năng lớn, nhưng đôi khi vẫn e ngại trước những đánh giá, sợ thất bại hoặc thiếu những “bệ đỡ” từ môi trường xung quanh. Khi gia đình, nhà trường và xã hội mở lòng hơn, lắng nghe nhiều hơn và trao quyền nhiều hơn, người trẻ sẽ tự tin thể hiện mình và được nhìn nhận đúng với giá trị mà họ mang lại. Đây cũng là tinh thần mà WeYoung theo đuổi, khi không chỉ trao giải mà còn tạo ra một không gian ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện tích cực.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong vai trò thành viên Hội đồng Thẩm định, Hứa Kim Tuyền xem mình như một cầu nối giữa các thế hệ. Anh ý thức rằng nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc đánh giá, mà còn là đồng hành và tạo điều kiện để người trẻ được thể hiện tối đa khả năng. Với anh, mỗi cá nhân đều mang trong mình một “giá trị tích cực” riêng, và vai trò của Hội đồng là giúp những giá trị đó được nhìn thấy, được trân trọng và có cơ hội phát triển. Khi người trẻ được trao cơ hội và được ghi nhận, họ không chỉ trưởng thành hơn mà còn góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng - điều cốt lõi mà WeYoung hướng tới.

Hứa Kim Tuyền sinh năm 1995, hiện là Music Director, Music Producer kiêm Songwriter nổi bật của thị trường âm nhạc Việt Nam. Anh được biết đến với tư duy sáng tạo hiện đại và khả năng tạo hit bền bỉ qua nhiều giai đoạn. Năm 2025, Hứa Kim Tuyền ghi dấu ấn với loạt sản phẩm như Kho Báu, Ướt Lòng, Ái Kỷ, Cách (Yêu Đúng) Điệu, đồng thời mở rộng hoạt động sang mảng nhạc phim với ca khúc chủ đề Mặt Trời Trong Bóng Tối của phim Địa Đạo. Ở vai trò Giám đốc âm nhạc, anh đảm nhận định hướng cho Chị Đẹp Concert 2025 và album Giai Nhân của Văn Mai Hương, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những gương mặt tiêu biểu của Vpop hiện nay.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ít ai biết, trước khi trở thành “hit-maker” quen mặt với công chúng, Hứa Kim Tuyền từng là sinh viên ngành Quan hệ công chúng và làm phóng viên giải trí cho báo Hoa Học Trò. Nền tảng báo chí giúp anh sở hữu tư duy nhạy bén về truyền thông và khả năng nắm bắt tâm lý khán giả. Bước ngoặt đến khi anh tham gia Sing My Song 2016 với những sáng tác như Tình lãng phí, Cupid học yêu, mở ra con đường làm nghề chuyên nghiệp. Sau đó, giai đoạn đầu quân cho St.319 Entertainment đánh dấu thời kỳ bứt phá mạnh mẽ khi anh góp phần tạo nên thành công của AMEE và loạt hit cho Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Trúc Nhân, Uyên Linh.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sự nghiệp của Hứa Kim Tuyền được ghi nhận bằng những thành tựu nổi bật như danh hiệu Nhạc sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2024, hay kỷ lục 7 cúp tại Làn Sóng Xanh 2021. Album Colours phát hành năm 2022 là một dấu mốc cá nhân đáng chú ý, khi anh kể câu chuyện vòng đời con người qua âm nhạc mang tính nhân văn, quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội. Những bản hit như Sài Gòn đau lòng quá, Đi về nhà, Ước mơ của mẹ, Hai mươi hai hay Mưa tháng sáu không chỉ phổ biến rộng rãi mà còn để lại dấu ấn cảm xúc bền lâu với khán giả.

Không dừng lại ở thành tích, Hứa Kim Tuyền còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho người trẻ bởi thái độ làm nghề nghiêm túc và tinh thần kỷ luật. Anh từng chia sẻ, làm nghệ thuật không thể chỉ chờ cảm hứng mà cần trách nhiệm và sự bền bỉ. Âm nhạc của anh hướng đến sự “chữa lành”, chạm vào những lát cắt đời sống như gia đình, bản ngã hay những mất mát thầm lặng. Việc dám rẽ hướng từ báo chí sang âm nhạc, chấp nhận bắt đầu lại từ con số gần như bằng không, cũng là minh chứng cho tinh thần dám thay đổi và dám đi đến cùng với đam mê.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Nếu tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được thì tôi sẽ bị tụt lại. Với tôi, bài hát hay nhất vẫn chưa được viết ra” - quan điểm làm nghề ấy phần nào lý giải vì sao Hứa Kim Tuyền liên tục làm mới mình và mở rộng vai trò. Sự xuất hiện của anh trong Hội đồng Thẩm định WeYoung 2025 không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn là lời khẳng định cho hành trình từ người tạo hit đến người đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và bền vững trong cộng đồng sáng tạo Việt Nam.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online – offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

