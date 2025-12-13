WeYoung công bố 20 “Young ID”: Những người trẻ ấn tượng nhất 2025 hội tụ!

WeYoung - giải thưởng giới thiệu và tôn vinh các gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu tạo dấu ấn sâu rộng, thể hiện đầy đủ màu sắc và năng lượng của giới trẻ Việt Nam - đã chính thức khởi động trong những ngày vừa qua.

Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung như một sân chơi dành cho những giá trị trẻ trung, hiện đại và phản ánh đúng nhịp đập văn hóa của người trẻ Việt.

Năm 2025, WeYoung bao gồm nhiều hạng mục trải dài trên các lĩnh vực quen thuộc với giới trẻ: Young ID, Next Gen CEO, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth. Mỗi hạng mục không chỉ phản ánh thị hiếu, sở thích của người trẻ mà còn cho thấy cách họ tạo ra, dẫn dắt và lan tỏa giá trị trong cộng đồng.

Từ ngày 13/12/2025 - 19/12/2025, WeYoung 2025 bước vào giai đoạn bình chọn - một trong những thời điểm quan trọng nhất của giải thưởng. Tại đây, khán giả trở thành lực lượng quyết định khi trực tiếp lựa chọn các đề cử mình yêu thích bằng cách truy cập vào weyoung.vn và bình chọn.

WeYoung 2025 chính thức bước vào giai đoạn bình chọn

Song song với đó, Hội đồng thẩm định cũng đóng vai trò quan trọng khi đưa ra những đánh giá chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng và tính khách quan của từng hạng mục. Sự kết hợp giữa bình chọn đại chúng và chuyên môn tạo nên danh sách top đề cử dẫn đầu (Top 1, Top 3 và Top 5), tiến đến vinh danh cuối cùng.

Giữa nhiều hạng mục sôi động, Young ID nhanh chóng gây chú ý. Đây là hạng mục tôn vinh những cá nhân trẻ năng động, dám lên tiếng và dùng hành động để tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam. Mỗi gương mặt là minh chứng sống động cho sáng tạo và dám làm. Và 20 đề cử của Young ID là ai?

Nhà sáng tạo nội dung Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh (Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là một trong những người trẻ có sức ảnh hưởng và thành tích đáng ngưỡng mộ ở cả trong và ngoài nước. Tính đến tháng 12/2025, kênh YouTube của Jenny đang có 4,1 triệu người theo dõi và con số này ở TikTok - Instagram - Facebook lần lượt là 7,3 triệu - 2,1 triệu - 2,5 triệu.

Jenny Huỳnh

Năm 2025, Jenny Huỳnh lọt vào danh sách Forbes Asia 30 Under 30 năm 2025 ở lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt là người Việt trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này. Năm 2024, Jenny Huỳnh được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật nhất tại Việt Nam. Năm 2023, cô là đề cử của nhóm đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards 2023.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Jenny tích cực làm thiện nguyện, đồng hành cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam và hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 13 trẻ em khó khăn giai đoạn 2022 - 2025. Về học vấn, cô trúng tuyển vào Đại học Stanford năm 2023 và được theo học chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Bắc Kinh năm 2025.

“Vũ trụ content” Hồng Thơ

“Vũ trụ Hồng Thơ” là chuỗi tiểu phẩm do nhóm 4 TikToker gồm Quân Trương (trong vai Hồng Thơ), Ngọc Thiệp (cô Dung), Mai Hương (ông Hùng) và Ngọc Kem (Đỗ Lụa) cùng thực hiện, tạo thành nhóm Mèo Hoang. Trong series video, cả nhóm hóa thân thành hội bạn trung niên cùng đi du lịch, kể những câu chuyện hài hước xoay quanh tình bạn và tình yêu gần gũi hơn với giới trẻ.

Từ trái qua: Quân Trương - Hồng Thơ, Mai Hương - Đỗ Hùng, Ngọc Kem - Đỗ Lụa, Ngọc Thiệp - Nguyễn Dung

Chỉ sau vài video đầu tiên trên TikTok, “vũ trụ Hồng Thơ” đã nhanh chóng gây bão, tạo nên một "hệ tư tưởng” riêng với lượng người theo dõi đông đảo. Nhờ đó, các nhân vật trong series cũng trở thành hiện tượng mạng và được vinh danh tại các giải thưởng lớn trong nước.

Tại TikTok Awards Việt Nam 2025, Quân Trương với vai Hồng Thơ được vinh danh Creator of the Year - Nhà sáng tạo của năm tại còn Ngọc Kem thắng giải TikTok Shop Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Năm 2025, Phương Mỹ Chi là một trong những đại diện nổi bật nhất của thế hệ trẻ. Từ “cô bé dân ca” của hơn một thập kỷ trước, Phương Mỹ Chi đã trở thành nghệ sĩ Gen Z sở hữu sức ảnh hưởng rõ rệt, được ghi nhận bởi cả khán giả trong nước lẫn quốc tế. Hành trình của Phương Mỹ Chi trong năm vừa qua cho thấy sự dấn thân mạnh mẽ vào những thử thách mới, bứt phá khỏi hình ảnh quen thuộc bằng tinh thần đổi mới và dám làm.

Phương Mỹ Chi

2025 là năm Phương Mỹ Chi thực sự đột phá, gặt hái cả loạt thành tích tạo nên dấu ấn hiếm có đối với một nghệ sĩ trẻ. Vươn ra quốc tế, Phương Mỹ Chi đại diện Việt Nam dự Sing! Asia 2025 và xuất sắc giành Top 3 chung cuộc, trở thành điểm nhấn của mùa thi với những tiết mục dân ca - điện tử mang màu sắc Việt Nam rõ nét như Bóng Phù Hoa, Lạc Trôi,... Trong nước, Phương Mỹ Chi khẳng định năng lực trình diễn khi đăng quang Quán quân Em Xinh Say Hi.

Không chỉ gây tiếng vang trên các sàn đấu âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn được lựa chọn góp mặt tại hai kỳ Đại lễ A50 và A80, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi đứng trên các sân khấu mang tính quốc gia. Những phần trình diễn của cô trong hai sự kiện đều được đánh giá cao ở sự chỉn chu, giàu bản sắc và khả năng truyền tải hình ảnh người trẻ Việt Nam tự tin, hoà nhập.

Song song, Phương Mỹ Chi mở rộng sang điện ảnh với vai chính trong Nhà Gia Tiên, tác phẩm đạt doanh thu hơn 240 tỷ đồng. Với chuỗi dấu mốc ấn tượng, Phương Mỹ Chi trở thành nghệ sĩ Gen Z Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách Tatler Most Influential 2025.

Sự thăng hoa của Phương Mỹ Chi không chỉ nằm ở các thành tích, mà còn ở cách cô tận dụng năng lượng sáng tạo để đưa văn hóa Việt tiến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời phản chiếu đúng tinh thần của thế hệ trẻ: bản lĩnh, linh hoạt, dám thử nghiệm.

Hoa Hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001) lần đầu được công chúng biết đến qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, khi ấy cô dừng chân ở Top 22. Trở lại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, cô giành ngôi vị Á hậu 1 bằng sự nổi trội về trí tuệ và kỹ năng giao tiếp. Ngay sau đó, Bảo Ngọc được chọn làm đại diện tham gia đấu trường quốc tế Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa). Tại đây, cô đã làm nên lịch sử khi xuất sắc đăng quang Hoa hậu, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Sau thành công rực rỡ ở các cuộc thi nhan sắc, Bảo Ngọc tiếp tục khẳng định giá trị bản thân trong vai trò giám đốc điều hành của cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô cũng đang trong quá trình chuẩn bị để lên đường đến với đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh này. Nhắc đến Bảo Ngọc chính là nhắc đến hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Ngoài nhan sắc, Bảo Ngọc chứng minh bản lĩnh học thức khi giành nhiều giải thưởng, học bổng danh giá như Học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, từng xuất hiện trong danh sách 40 nữ doanh nhân được lựa chọn của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, là đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải 3 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học... Cô cũng đang sở hữu số điểm IELTS 8.0 cực khủng. Mới đây nhất, Bảo Ngọc được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025.

Đặc biệt, Bảo Ngọc còn là nhà sáng lập dự án “GEN ZERO - Thanh niên vì phát triển bền vững”. Thông qua dự án này, cô mong muốn mang đến hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, nhân văn và dấn thân vì hành tinh xanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.

Nghệ sĩ Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) là nghệ sĩ trẻ bước ra từ Indie nhưng nhanh chóng trở thành hiện tượng đáng chú ý của nhạc Việt 2025. Trước khi đến với âm nhạc, anh từng làm vận động viên Taekwondo, vũ công và bartender. Hành trình của anh bắt đầu khi thành lập nhóm Indie MAYDAYs tại Đà Nẵng và đảm nhận vai trò giọng hát chính. Âm nhạc của MAYDAYs giản dị và mộc mạc, đúng tinh thần mà Nguyễn Hùng theo đuổi: chậm rãi, nhẹ nhàng và hướng vào cảm xúc thật của người trẻ.

Nguyễn Hùng

Phép Màu, ra mắt dịp 14/2, vốn được viết cho phim ngắn Đàn Cá Gỗ, bất ngờ trở thành hiện tượng sau khi được cộng đồng mạng lan truyền mạnh mẽ. Bài hát mang chất Indie quen thuộc của Nguyễn Hùng và MAYDAYs: giai điệu dịu dàng, cảm xúc thuần khiết. Nhờ sức lan tỏa tự nhiên, ca khúc đạt hơn 55 triệu lượt xem trên YouTube và dẫn đầu Billboard Vietnam Hot 100, vượt khỏi khuôn khổ nhạc phim để trở thành hit đại chúng trong dịp lễ A50.

Năm 2025 trở thành bước ngoặt lớn khi Nguyễn Hùng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ, hóa thân thành Hải - người lính trẻ của Tiểu đội 1 tại chiến trường Quảng Trị. Nguyễn Hùng gây thiện cảm bởi vẻ hồn hậu và chiều sâu nội tâm. Vai diễn này không chỉ đưa tên tuổi anh đến gần công chúng, mà còn truyền cảm hứng để anh tạo nên ca khúc để đời - Còn Gì Đẹp Hơn.

Tháng 7, Nguyễn Hùng gây chú ý khi ra mắt Còn Gì Đẹp Hơn - ca khúc gắn liền với chiến dịch quảng bá Mưa Đỏ. Nguyễn Hùng viết bài hát dựa trên cảm xúc sau khi sống cùng nhân vật Hải, đưa vào đó tình yêu Tổ quốc và nỗi nhớ mẹ của người lính. Nhờ cảm xúc thật, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bài hát nổi bật nhất dịp 2/9, hiện thu về 43 triệu lượt xem và giành giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025.

Dù hoạt động trong âm nhạc hay điện ảnh, điểm chung xuyên suốt của Nguyễn Hùng là sự chân thành. Thành công năm 2025 là kết quả của một hành trình làm nghệ thuật bền bỉ, đầy đam mê và không ngại thử thách của Nguyễn Hùng.

Diễn viên Nguyễn Đình Khang

Nguyễn Đình Khang (sinh năm 2000) là một gương mặt trẻ nổi bật, nhanh chóng ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn Tú cậu học sinh chưa tròn 18 tuổi, ngây thơ và trong sáng trong bộ phim Mưa Đỏ, đồng thời tham gia nhiều dự án đa dạng như Tử Chiến Trên Không, Tết Ở Làng Địa Ngục và Đèn Âm Hồn.

Ít ai biết rằng trước khi đến với diễn xuất, Khang đã có 10 năm theo đuổi bộ môn Taekwondo. Quãng thời gian rèn luyện ấy không chỉ mang lại cho anh thể lực vượt trội mà còn trui rèn tinh thần kỷ luật, trở thành nền tảng vững chắc giúp anh hóa thân linh hoạt và bền bỉ trong hành trình nghệ thuật.

Đình Khang

Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương

Hà Hải Dương (sinh năm 2002) là một người trẻ có thành tích học thuật gây chấn động dư luận trong năm 2025 khi trúng tuyển 11 chương trình Tiến sĩ (PhD) tại các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, bao gồm: MIT, Yale, Stanford, Johns Hopkins, Columbia và nhiều trường danh tiếng khác, ngay khi mới 22 tuổi.

Hà Hải Dương

Trước đó, Hà Hải Dương vừa tốt nghiệp Đại học Georgetown - ngôi trường Dương giành học bổng tới 7 tỷ đồng với điểm GPA gần tuyệt đối 3.99/4.0. Trong thời gian theo học tại đây, Dương đảm nhiệm vai trò trợ giảng cho 4 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học máy tính. Sự nỗ lực giúp chàng trai trẻ này nhận được 7 thư giới thiệu từ các Giáo sư Hóa học và Vật lý, góp phần củng cố hồ sơ hoàn hảo cho con đường học thuật của mình.

Không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, Dương còn có kinh nghiệm nghiên cứu đáng nể. Nam sinh từng thực tập tại Đại học Stanford, tham gia dự án siêu máy tính lượng tử và có bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín quốc tế RSC ngay từ năm thứ hai đại học.

Nghệ sĩ Visual LED Trần Việt Hoàng (Vịt Bầu)

Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng), sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác khi đảm nhiệm Visual LED cho nhiều sự kiện và chương trình quy mô lớn trong những năm gần đây. Dù còn rất trẻ, Hoàng đã đảm nhiệm Visual LED cho nhiều sự kiện và chương trình quy mô lớn, nổi bật như các tiết mục trong Em Xinh Say Hi, Concert Encore - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phần trình diễn của Đức Phúc tại Intervision 2025 và Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào Việt Nam. Mỗi dự án anh tham gia đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy hình ảnh và khả năng xử lý sân khấu ngày càng tinh nhuệ.

Vịt Bầu

Những thành công hôm nay không phải là may mắn, mà được gây dựng từ hành trình Hoàng kiên trì tạo ra và chia sẻ các sản phẩm cá nhân. Từ đồ án, artwork đến những project thử nghiệm đăng tải trên các cộng đồng thiết kế và mạng xã hội. Chính những sản phẩm âm thầm ấy đã trở thành “tín hiệu nhận diện”, giúp anh được các studio, đạo diễn sân khấu và ekip sản xuất chủ động tìm đến hợp tác.

Song song với lĩnh vực sự kiện, Vịt Bầu còn ghi dấu ấn trong âm nhạc với vai trò Visualize MV cho nhiều dự án như Trăng Treo Lửng Lơ của Lamoon & Ái Phương hay Hoạ Trăng của Tăng Vịnh Nghi, thể hiện khả năng kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thị giác và ngôn ngữ âm nhạc. Anh cũng hợp tác cùng nhiều thương hiệu, tiêu biểu như Zakka Naturals với bộ sản phẩm “Tuyên ngôn làn da Việt”, Vincom với Key Visual Trung Thu 2025, hay Một Bát Trà với bộ tem “Vòng quanh kiến trúc Việt”.

Tất cả những dấu mốc ấy cho thấy Vịt Bầu không chỉ là cái tên triển vọng, mà đang trở thành một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng của ngành visual, hứa hẹn còn bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Creator Director Ba Thanh Nguyen (Bếp)

Bếp (Ba Thanh Nguyen) là một Creator Director mang cá tính sáng tạo mới mẻ và độc đáo, luôn biết cách chuyển hóa những ý tưởng táo bạo thành ngôn ngữ thị giác giàu cảm xúc. Năm 2024 đánh dấu bước tiến nổi bật của anh khi đứng sau visual của loạt sản phẩm âm nhạc triệu view như Đoá Phù Dung, Ngáo Ngơ, Sau Đêm Nay, Tình Đầu Quá Chén và I'm Thinking About You. Ở mỗi dự án, từng khung hình đều được xử lý tinh tế, thể hiện rõ dấu ấn thẩm mỹ và phong cách kể chuyện đặc trưng của anh.

Bếp

Tiếp nối đà sáng tạo đó, năm 2025 Bếp tiếp tục khẳng định năng lực khi đảm nhiệm visual cho phần trình diễn của Đức Phúc tại Intervision 2025. Anh còn hoạt động năng nổ trong vai trò Visual Director, Art Director cho nhiều nghệ sĩ như Ca nương Kiều Anh, Bích Phương…, đồng thời tham gia loạt sản phẩm của Em Xinh Say Hi như Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, Cách Yêu Đúng Điệu, Em Chỉ Là,... Đặc biệt, anh cũng là người đứng sau toàn bộ 9 layout concept của Ca nương Kiều Anh trong concert Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng - Day 1, cho thấy sự tỉ mỉ và biên độ sáng tạo rộng mở.

Với mỗi dự án đi qua, Bếp đều góp phần định hình hình ảnh nghệ sĩ theo hướng hiện đại, giàu tính nghệ thuật và phù hợp với bản sắc âm nhạc riêng. Chính hành trình bền bỉ ấy đã khẳng định vị trí của anh như một trong những gương mặt nổi bật nhất của lĩnh vực visual tại V-pop hiện nay.

Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã ghi nhận thành tích rực rỡ tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025, khi lọt vào nhóm bốn quốc gia và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, 100% thí sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, mang về tổng cộng 8 giải thưởng gồm 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025

Thành tích ấn tượng này có được nhờ sự đóng góp của giáo viên dẫn dắt: Tiến sĩ Trần Quốc Long và các học sinh xuất sắc trong đội tuyển: Nguyễn Viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Quang Nguyên (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN), Nguyễn Phú Nhân, Hoàng Công Bảo Long (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng), Nguyễn Khắc Trung Kiên, Bùi Đàm Quân (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo và tiềm năng vượt trội của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực tin học quốc tế.

marisa0704 - Tác giả game Tiệm Phở của Anh Hai

marisa0704 (nickname) là sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội, là tác giả của tựa game indie Việt Nam gây bão trên mạng xã hội mang tên Brother Hai’s Pho Restaurant (Tiệm phở của anh Hai). marisa0704 bắt đầu tìm hiểu và lập trình game từ năm lớp 10 và được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ thành công của tựa game Flappy Bird do Nguyễn Hà Đông sáng tạo.

Bối cảnh trong game Tiệm phở của anh Hai

Sau khi ra mắt, Tiệm phở của anh Hai nhanh chóng trở thành một hiện tượng, không chỉ gây sốt tại Việt Nam mà còn viral sang cộng đồng mạng quốc tế. Theo thông báo của marisa0704, tựa game này đã chạm mốc 2 triệu lượt tải sau 3 tuần ra mắt.

Về nội dung, game lấy bối cảnh một quán phở ở xã Đan Phượng (Hà Nội), cho phép người chơi hóa thân thành chủ quán. Càng chơi, câu chuyện càng mở rộng với những yếu tố đa dạng, bao gồm bí ẩn và hài hước, khiến trò chơi hấp dẫn, giàu tính khám phá. Cốt truyện hấp dẫn, yếu tố văn hóa bản địa chính là chìa khóa giúp Tiệm phở của anh Hai viral.

“Giám đốc 13 tuổi” Nguyễn Nam Long

Nguyễn Nam Long - học sinh trường THCS - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), gây chú ý bởi năng lực nổi bật ở độ tuổi 13.

Mùa hè 2025, Nam Long giữ vai trò Giám đốc Phát triển tại Công ty phần mềm OplaCRM - do bố Nam Long sáng lập - với nhiệm vụ thu hút 1.000 người dùng thử sản phẩm trong 100 ngày. Ngoài ra Nam Long cũng là diễn giả nhỏ tuổi nhất tại sự kiện GM Vietnam 2025 - Tuần lễ Blockchain Việt Nam diễn ra hồi tháng 8/2025.

Nguyễn Nam Long

Nam Long bắt đầu học lập trình từ lớp 1 và nhanh chóng thể hiện khả năng vượt trội, có thể làm game sau 2 ngày học và từng dạy lập trình trực tuyến cho bạn bè quốc tế. Đến hiện tại, cậu đã có khoảng 6 năm kinh nghiệm các ngôn ngữ lập trình như Scratch, Python, C# Unity.

Khả năng ngoại ngữ cũng là điểm sáng của Nam Long. Cậu đạt TOEIC 900 từ lớp 4, 920 ở lớp 6 và IELTS 8.0 trong lần thi đầu tiên (Speaking và Listening đều 9.0). Nam Long không ngại thử thách mình ở lĩnh vực viết kịch bản phim; tác phẩm “Surprise, I Speak Furniture” lọt vào Tứ kết Filmantic mùa 9 và nằm trong top 35% trên Coverfly.

Năng động, ham khám phá và luôn muốn chinh phục thử thách mới - đó là dấu ấn của Nam Long, cũng là nét bản sắc nổi bật của nhiều Gen Alpha.

Game thủ LazyFeel - Trần Bảo Minh

Game thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh, sinh năm 2007) là tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên thi đấu tại LCK, một giải đấu vốn nổi tiếng chỉ sử dụng các game thủ nội địa trong suốt 13 năm qua. Điều này cho thấy trình độ vượt trội của các tuyển thủ Hàn Quốc, những người thường được "xuất ngoại" sang các khu vực lớn khác như Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ. Do đó, việc LazyFeel ra sân cho DRX tại LCK Cup 2025 được xem là một sự kiện đáng nhớ.

Trần Bảo Minh

Tài năng trẻ này được DRX phát hiện và tuyển chọn từ một đợt tìm kiếm tài năng tại Việt Nam vào năm 2023. Anh là một trong hai game thủ được đưa sang Hàn Quốc đào tạo và thi đấu ở vị trí xạ thủ. Đáng chú ý, Trần Bảo Minh cũng là người Việt Nam đầu tiên chinh phục vị trí Top 1 Thách đấu tại máy chủ Hàn Quốc, nơi được coi là môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất thế giới.

Với những thành tích xuất sắc và vai trò đại diện cho tài năng Việt, game thủ 18 tuổi này đã nhận được vinh dự đặc biệt khi được dự Quốc yến đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc.

NTK Phan Đăng Hoàng

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng - một trong những đề cử nổi bật được vinh danh tại hạng mục Dám Mở Lối Riêng (gương mặt Gen Z Việt nổi bật) của WeChoice Awards 2024, nay chính thức góp mặt trong danh sách đề cử của WeYoung 2025.

Phan Đăng Hoàng

Là một Nhà thiết kế tài năng, Phan Đăng Hoàng đã sử dụng thời trang làm cầu nối đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Sự nghiệp của chàng trai sinh năm 2000 được đánh dấu bởi những bước đi đột phá, đặc biệt là việc được xuất hiện trong Forbes Forbes Asia 30 Under 30 năm 2024 hay các show diễn ấn tượng tại Milan Fashion Week. Các tác phẩm minh chứng cho thành công của NTK trẻ này có thể kể tới như bộ sưu tập "Ceramics" hay "Lacquer", đều là những BST không chỉ mang tính thẩm mỹ đột phá mà còn khéo léo truyền tải cảm hứng từ di sản nghệ thuật dân tộc, giúp hình ảnh Việt Nam được ca ngợi trên các sàn diễn quốc tế.

Đáng nói, Phan Đăng Hoàng khiến giới mộ điệu trong nước bất ngờ khi là NTK Việt đầu tiên tổ chức show trực tiếp tại Tuần Lễ Thời Trang Milan Xuân/Hè 2025 vào tháng 9/2025. Show diễn được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của NTK và thương hiệu khi vinh dự được diễn ra cùng ngày với nhiều thương hiệu thời trang lớn như Gucci, Versace…

NTK Gen Z cùng các tác phẩm của mình xuất hiện liên tục trên các tạp chí như Vogue, L’Officiel và nhận nhiều giải thưởng như Breakthrough Designer of the Year tại Luxuo Asia Awards, Gương mặt Trẻ - Lĩnh vực Văn hóa tại VTV Impressions - VTV Awards 2025…

Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”

Nhóm bạn trẻ gồm Từ Tất Huân - lập trình viên với gần 10 năm kinh nghiệm, Nguyễn Thị Mai Anh - chuyên gia phát triển sản phẩm AI và Đặng Long - lập trình viên, nhà phát triển sản phẩm số, đã chung tay xây dựng thongtincuuho.org nhằm hỗ trợ cứu hộ người dân trong đợt bão lũ tại Thái Nguyên.

Từ trái qua: Mai Anh, Tất Huân và Đặng Long

Trước đó, Tất Huân và Đặng Long phát triển vntraffic.app để trực quan hóa giao thông. Khi mưa lũ lịch sử xảy ra, chứng kiến hàng nghìn lời kêu cứu trên mạng xã hội, cả nhóm nhanh chóng chuyển đổi nền tảng, xử lý dữ liệu và tạo nên trang web cứu hộ trong chỉ vài giờ.

Mỗi người đảm nhận một mảng theo thế mạnh: Thu thập thông tin từ mạng xã hội, dùng AI xác định vị trí, mức độ nguy hiểm, nhu cầu cứu trợ, chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời xây dựng thuật toán lọc trùng lặp, nhận diện thông tin nhiễu hoặc sai lệch.

Kết quả là một nền tảng có khả năng tổng hợp, trực quan hóa các yêu cầu cứu hộ khẩn cấp, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định điểm cần hỗ trợ. Hành động của nhóm trẻ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn cho thấy, khi được dùng đúng lúc và đúng cách, công nghệ có thể trở thành “phao cứu sinh” cho rất nhiều người.

Cầu thủ Trần Gia Bảo

Trần Gia Bảo (sinh năm 2008) thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Hoàng đã lập nên kỷ lục lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V.League khi mới chỉ 16 tuổi.

Trần Gia Bảo

Thành tích của Trần Gia Bảo không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn được quốc tế công nhận.

Tháng 10/2025, chàng cầu thủ được vinh danh trong danh sách Next Generation 2025 của The Guardian (Anh). Trần Gia Bảo cũng được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 50.000 euro (1,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) và nằm trong danh sách những cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á, khẳng định tiềm năng phát triển vượt trội trên bản đồ bóng đá châu lục.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh

Trần Bùi Bảo Khánh (sinh năm 2008) - học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý trong năm qua khi giành vị trí Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025. Sự tự tin, kiến thức sâu rộng cùng bản lĩnh của Bảo Khánh, tất cả đều gây ấn tượng mạnh.

Bảo Khánh

Không chỉ tỏa sáng ở Olympia, Bảo Khánh còn đạt nhiều thành tích đáng nể khác như: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học (2022 - 2023); Giải Nhì môn Sinh học (2023 - 2024, 2024 - 2025); Huy chương Bạc Olympic Khoa học tự nhiên 2025, cùng nhiều giải thưởng học thuật khác.

Những thành tích này cho thấy Bảo Khánh không chỉ là Quán quân của một cuộc thi, mà còn là đại diện xứng đáng cho thế hệ học sinh giàu năng lực và khát vọng vươn lên.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000), còn được gọi là “rái cá sông Gianh”, là VĐV bơi lội nam xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại, chuyên thống trị các cự ly bơi tự do đường dài (như 800m, 1500m). Theo cập nhật mới nhất - tối ngày 11/12, Huy Hoàng cùng đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam tại SEA Games 33.

Huy Hoàng

Trước SEA Games 33, Huy Hoàng gây tiếng vang khi giành cú đúp HCV, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên hai lần đứng trên bục cao nhất ở Giải vô địch bơi châu Á 2025 ở Ấn Độ. Trước đó, Huy Hoàng cũng trở thành VĐV Bơi Việt Nam thành công nhất tại các kỳ ASIAD với 1 HCB và 3 HCĐ, là VĐV bơi bể nam đầu tiên của Việt Nam có huy chương tại đây.

Tiếp nối thành công, Huy Hoàng khẳng định đẳng cấp quốc tế khi là vận động viên bơi duy nhất của Việt Nam đạt chuẩn A (suất chính thức) tham dự 2 kỳ Olympic liên tiếp (Tokyo 2020 và Paris 2024). Ở tuổi 25, Hoàng vẫn đang duy trì phong độ, thống trị đấu trường SEA Games và là niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam.

Team OHQUAO

OHQUAO được thành lập từ năm 2017 bởi một nhóm bạn hoạ sĩ trẻ và dần trở thành một “mái nhà chung” dành cho những người yêu thích sản phẩm sáng tạo. Nơi đây tập hợp hơn 100 nghệ sĩ và local brand Việt Nam, mang đến hệ sinh thái sản phẩm khá phong phú: văn phòng phẩm, đồ trang trí, phụ kiện, thời trang, cho đến tinh dầu, nến thơm và nhiều món đồ nhỏ mang tính nghệ thuật. Với mỗi lần bước vào cửa hàng, người ghé thăm gần như bước vào một không gian trưng bày đầy cảm hứng, có thể thoải mái khám phá và tìm thấy những món đồ thú vị theo đúng gu của mình.

OHQUAO

Điểm làm nên dấu ấn của OHQUAO là cách họ khai thác chất Việt Nam theo hướng hiện đại. Những hình ảnh rất đời thường như cà phê phin, bánh mì, cửa sắt, mái tôn… được tái hiện qua lăng kính đương đại, tạo thành các thiết kế vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Chính nhờ cách kể chuyện bằng thị giác đó, các sản phẩm của OHQUAO dễ tạo sự gần gũi nhưng vẫn giữ nét sáng tạo. Hiện OHQUAO có hai chi nhánh với phong cách khác nhau: Thảo Điền mang đến cảm giác chậm rãi và yên bình, còn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch lại sôi nổi và giàu màu sắc, phù hợp với những ai thích không khí năng động của trung tâm thành phố.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt

Nguyễn Phạm Thành Đạt (sinh năm 1998), Founder Mounter, là một trong những đạo diễn Gen Z nổi bật và tiềm năng nhất của điện ảnh Việt Nam hiện nay. Anh đã gặt hái thành công lớn ngay từ phim ngắn Đàn Cá Gỗ - tác phẩm tốt nghiệp của chính anh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tiếp nối thành công này, dự án phim dài tiếp theo của anh là Bò Sữa Bay đã được vinh dự chọn tham gia Asian Project Market (APM) tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025, khẳng định tài năng và vị thế của đạo diễn trẻ này trên trường quốc tế.

Nguyễn Thành Đạt