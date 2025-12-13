Vì sao giới nhà giàu lại chi hàng triệu mua "nàng thơ nước Úc" về chưng Tết? Câu trả lời nằm ở 4 chữ "phú quý trường cửu"

Những ngày giáp tháng Chạp, khi cái lạnh se sắt của mùa đông vẫn còn vương vấn trên từng con phố, người ta lại khao khát mang về nhà một chút ấm áp, tươi vui để xua tan đi sự ảm đạm, đón chào tân niên. Năm nay, bên cạnh những cành đào, cây quất truyền thống, hội yêu hoa đang rỉ tai nhau về một "nàng thơ" mới lạ đến từ nước Úc xa xôi: Mimosa.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà loài hoa này lại được săn đón nhiệt tình đến vậy vào dịp Tết. Sở hữu vẻ đẹp rực rỡ với sắc vàng hoàng kim tượng trưng cho may mắn, lại điểm xuyết thêm màu lá bạc lạ mắt, mimosa chính là hiện thân của sự giàu sang, phú quý (có bạc, có vàng). Hãy cùng khám phá xem loài hoa này có gì đặc biệt mà khiến các bà nội trợ sành sỏi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Lá bạc - Hoa vàng": Biểu tượng của tài lộc và sự viên mãn

Chỉ cần nghe cái tên thôi, mimosa đã thấy toát lên vẻ hân hoan, rộn ràng của ngày Tết. Mimosa còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như triệu chuông, keo vàng, kim hợp hoan. Trong tiếng Hán, "kim" là vàng, "hợp hoan" là sự sum họp vui vầy. Thế nên, chưng bình hoa này trong nhà ngày đầu năm không chỉ là chơi hoa, mà còn là gửi gắm ước vọng về một năm mới "Hợp gia hoan lạc" - gia đình đoàn viên, hòa thuận, tình cảm vợ chồng thắm thiết.

Đặc biệt, giống mimosa lá tròn (Silver Wattle) còn sở hữu một đặc điểm phong thủy cực quý: Lá màu xanh phủ phấn trắng bạc, hoa màu vàng rực rỡ. Sự kết hợp giữa "bạc" và "vàng" trên cùng một cành hoa tạo nên ngụ ý "kim ngân đầy ắp", tài lộc dồi dào. Từng chùm hoa nhỏ xíu, tròn trịa như những đồng tiền vàng, bông xốp, mềm mại tựa như những mặt trời tí hon thắp sáng cả gian phòng khách, xua tan đi u ám và chướng khí, mang lại nguồn năng lượng dương tích cực cho gia chủ.

Vẻ đẹp "Tây" cho ngôi nhà hiện đại

Khác với vẻ đẹp đằm thắm, cổ điển của hoa thược dược hay hoa lay ơn, mimosa mang một nét đẹp rất "Tây", phóng khoáng và hiện đại. Dù nhà bạn theo phong cách tối giản (Minimalism), Bắc Âu (Scandinavia) hay Indochine hoài cổ, một bình mimosa đều có thể trở thành điểm nhấn đắt giá của không gian.

Bạn có thể cắm thả tự nhiên trong một chiếc bình gốm mộc mạc, hoặc cắm trong bình thủy tinh trong suốt để khoe trọn phần thân mảnh dẻ. Nếu muốn bàn tiệc Tết thêm phần sang trọng, hãy thử kết hợp mimosa với những bộ bát đĩa gốm sứ đồng màu hoặc khăn trải bàn linen màu be, màu kem.

Ánh vàng rực rỡ của hoa sẽ làm bừng sáng góc bàn ăn, khiến bữa cơm tất niên thêm phần ấm cúng và ngon miệng. Nhiều người chơi hoa sành điệu còn mix (kết hợp) mimosa với những cành tuyết mai mềm mại để tạo độ bay bổng, cao thấp nhấp nhô, tựa như mang cả một khu vườn xuân vào nhà.

Từ hoa tươi đến hoa khô: Vẻ đẹp "trường cửu"

Một lý do nữa khiến mimosa trở thành lựa chọn kinh tế và thông minh cho dịp Tết chính là khả năng "bất tử" của nó. Hoa tươi có thể chơi được từ 10-15 ngày, đủ để rực rỡ suốt từ ngày ông Công ông Táo cho đến Rằm tháng Giêng. Nhưng điều kỳ diệu nằm ở chỗ, ngay cả khi hoa tàn, nó không hề rụng cánh hay úa màu xấu xí. mimosa khi khô lại vẫn giữ nguyên màu vàng óng ả và hình dáng những quả cầu bông xốp, chỉ là màu sắc sẽ trầm hơn một chút, mang vẻ đẹp Vintage (cổ điển) đầy hoài niệm.

Điều này rất hợp với tâm lý người Việt ngày Tết: Kiêng kỵ sự đổ vỡ, tàn phai. Một bình hoa đẹp bền bỉ từ tươi sang khô tượng trưng cho sự vững bền, phúc lộc kéo dài mãi không dứt. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng hoa khô để tết thành những chiếc vòng nguyệt quế treo cửa, mang không khí xuân sang trọng đón khách ngay từ thềm nhà.

Bí quyết dưỡng hoa để "vàng - bạc" luôn rực rỡ

Tuy là loài hoa thân gỗ khá cứng cáp, nhưng mimosa cũng đỏng đảnh như một nàng tiểu thư nếu không được chăm sóc đúng cách. Để bình hoa Tết của bạn luôn tươi tắn, hãy lưu ý những bí kíp nhỏ của người chơi hoa chuyên nghiệp.

Đầu tiên là khâu "đánh thức" hoa (hồi sinh). Hoa đi đường xa về thường bị mất nước, hãy cắt chéo gốc 45 độ, chẻ đôi phần gốc để tăng diện tích hút nước, rồi cắm vào nước sâu (khoảng 2/3 thân) trong 4-6 tiếng để hoa "tỉnh" lại. Khi lên bình, bạn nhớ tuốt sạch lá ở phần ngập nước để tránh vi khuẩn sinh sôi gây thối gốc.

Mimosa ưa nước sạch, nên hãy chịu khó thay nước mỗi 3 ngày, hoặc thêm vài giọt thuốc dưỡng hoa (hoặc một chút thuốc tẩy Javel nhỏ) để nước luôn trong. Mực nước trong bình chỉ cần để khoảng 1/3 đến 1/2 chiều cao bình là đủ.

Một điều tối kỵ: Tuyệt đối không phun nước lên đầu bông hoa. Những cục bông vàng óng ấy rất sợ nước, nếu dính nước chúng sẽ bị bết lại, chuyển sang màu đen và hỏng rất nhanh. Hãy để chúng khô ráo, tận hưởng không khí thoáng đãng, chúng sẽ tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào mùi phấn hoa pha lẫn chút hương gỗ thông thư giãn.

Tết này, thay vì những lựa chọn an toàn cũ kỹ, hãy thử làm mới ngôi nhà bằng một bình mimosa. Một chút "vàng", một chút "bạc", một chút hương thơm dịu dàng, đó chính là khởi đầu hoàn hảo cho một năm mới hanh thông, rực rỡ và đầy thi vị.