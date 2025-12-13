Hội đồng thẩm định WeYoung 2025: Chính thức lộ diện những gương mặt quyền lực đồng hành cùng cộng đồng trẻ!

Năm qua, giới trẻ Việt liên tục bùng nổ với những ý tưởng mới, phong cách độc đáo và các dự án đầy cảm hứng, tạo nên một cộng đồng năng động, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. WeYoung 2025 ra đời với sứ mệnh tôn vinh những cá nhân, xu hướng và thương hiệu đang truyền cảm hứng và đồng hành cùng giới trẻ, đồng thời Vạn Xuân Awards đồng hành kiến tạo không gian để giới trẻ được thể hiện bản thân, cất lên tiếng nói và được quan tâm đúng mức, thúc đẩy tinh thần trẻ đậm chất và rõ nét hơn bao giờ hết.

Hệ thống giải thưởng năm nay gồm YoungID, IDOL14 Thần tượng diệu kỳ, Slang of 2025 và Super Brand for The Youth, và cũng là dịp để cộng đồng trực tiếp gửi và bình chọn ra những đề cử yêu thích. Sau giai đoạn gửi đề cử, WeYoung 2025 sẽ bước vào giai đoạn bình chọn của cộng đồng và đánh giá bởi Hội đồng Thẩm định. Ngoài việc lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cộng đồng, Hội đồng Thẩm định sẽ chấm các đề cử dựa trên kinh nghiệm, uy tín và tầm ảnh hưởng của họ, đảm bảo kết quả công bằng, sát thực và đáng tin cậy, để mỗi giải thưởng đều lan tỏa cảm hứng và đúng tinh thần giới trẻ.

Nếu Hội đồng Thẩm định của WeChoice đại diện cho tầm nhìn rộng và kiến thức đa lĩnh vực, thì Hội đồng Thẩm định WeYoung là những nhân vật đang sống, đồng hành và cùng nhịp với giới trẻ mỗi ngày, truyền cảm hứng và nâng đỡ tài năng trẻ. Vì vậy, Ban Tổ chức WeYoung hoàn toàn tin rằng danh sách dưới đây gồm những nhân vật phù hợp, đủ năng lực chuyên môn và uy tín để lựa chọn ra những cái tên sáng giá nhất cho cộng đồng người trẻ.

Danh sách Hội đồng Thẩm định WeYoung 2025

Hội đồng thẩm định trong lĩnh vực nghệ thuật Chi Pu (Ca sĩ, diễn viên) Hứa Kim Tuyền (Music Director, Music Producer, Songwriter) Quỳnh Anh Shyn (Diễn viên, Fashionista)

Hội đồng thẩm định trong lĩnh vực sáng tạo Aiden Nguyễn (Creative Director) Alex Fox (Giám đốc sáng tạo, L’Officiel Vietnam) Cao Hoàng Long (Founder & Creative Director, CABE Studio) Dương Mai Việt Anh (Đạo diễn sân khấu) Khuất Năng Vĩnh (Giám đốc sáng tạo) Linh Nguyễn (Đạo diễn & Founder, TheBROS Entertainment) Phương Vũ (Đạo diễn & Founder, Antiantiart) Tim Phạm (Art Director & Founder, Studio smaller than three)

Hội đồng thẩm định lĩnh vực truyền thông và giải trí An Zuno (Marketing Communications Director Yeah1 Group) Phạm Minh Vũ (Managing Director, ZEE & Lifestyle-Focused Creative Agency) Trần Thăng Long (Nhà sản xuất âm nhạc) Nguyễn Thanh Hương (CEO AthenaCM, Content marketing agency by VCCorp) Mrs Trang Phạm (CEO AdSponsor VCCorp) Trần Hoàng (GĐ Truyền thông MXH KND VCCorp) Trương Hữu Tùng (PGĐ Truyền thông MXH KND VCCorp) Nguyễn Phương Anh (Trưởng Ban Giải Trí Kenh14.vn) Hồ Phú Vinh (Design Director Kenh14.vn) Lưu Hải Đăng (Quản lý Đối tác Chiến lược, TikTok Đông Nam Á) Nguyễn Lạc Huy (Đại diện Schannel Network) Nguyễn Thành Vinh (CMO Ngoa Media)

Những góc nhìn chân thật từ Hội đồng Thẩm định về thế hệ trẻ ngày nay

Sau khi chính thức nhận lời tham gia Hội đồng Thẩm định WeYoung 2025, các nhân vật đã chia sẻ những quan sát rất riêng về thế hệ trẻ, những điều họ nhìn thấy trong quá trình làm việc, đồng hành và tương tác mỗi ngày. Và từ những góc nhìn ấy, một bức tranh chân thật về người trẻ hôm nay hiện ra rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết.

Qua những chia sẻ từ các nhân vật trong Hội Đồng Thẩm Định WeYoung, có thể thấy một điểm chung rất rõ ràng: thế hệ trẻ hiện nay đang sở hữu một “DNA” hoàn toàn khác biệt. Họ cởi mở hơn, chủ động hơn và dám nói, dám làm những gì mình tin là đúng. Môi trường sống hiện đại giúp họ dễ dàng tiếp cận kiến thức, bắt nhịp xu hướng nhanh và không ngại thử nhiều hướng để tự định nghĩa bản thân. Đây là một thế hệ linh hoạt, tỉnh táo, biết đặt câu hỏi “Tôi là ai?” và nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tự tin và khả năng thể hiện sắc nét, người trẻ hôm nay vẫn cần thêm nhiều sự tin tưởng, kiên nhẫn và những “cầu nối” để họ có không gian thử sai một cách an toàn. Trải nghiệm thực tế, mentor chất lượng, môi trường công bằng và những hệ tiêu chuẩn minh bạch chính là những điều sẽ giúp họ phát triển cá tính một cách lành mạnh và có chiều sâu, không phô trương, không áp lực so sánh, và cũng không đánh mất bản chất của mình.

Alex Fox - Giám đốc sáng tạo tạp chí thời trang L’Officiel Vietnam

Anh Alex Fox, Giám đốc sáng tạo tạp chí thời trang L’Officiel Vietnam chia sẻ suy nghĩ về giới trẻ hiện nay: “Tôi thấy rõ ràng nhất là tinh thần cởi mở. Dám nói và dám làm những gì mình muốn. Tôi nghĩ rằng “chân trời” của các bạn trẻ ngày nay đã được mở rộng ra hơn nhiều so với các thế hệ đi trước”

Hội Đồng Thẩm Định WeYoung là người đồng hành, tạo nguồn động lực và không gian để cộng đồng tỏa sáng

Khi nói về vai trò của mình trong Hội đồng Thẩm định WeYoung 2025, các thành viên đều gặp nhau ở một tinh thần chung: họ không chỉ “đánh giá”, mà là những người đồng hành, lắng nghe và tiếp sức cho giới trẻ. Với họ, nhiệm vụ quan trọng nhất không phải là chọn ra ai “tốt hơn”, mà là giúp mỗi câu chuyện, mỗi nỗ lực được nhìn thấy đúng với giá trị thật. Chính tinh thần này tạo nên một hệ sinh thái nơi tài năng trẻ được ghi nhận, nuôi dưỡng và có thêm động lực để bước tiếp.

Ca sĩ, diễn viên Chi Pu

Ca sĩ, diễn viên Chi Pu chia sẻ: “Với Chi, mình đến WeYoung không chỉ trong vai trò người đánh giá, mà như một người đồng hành. Chi muốn cùng Hội đồng tạo ra một không gian thoải mái để người trẻ cảm thấy năng lực của họ được đón nhận, mọi câu chuyện đều được lắng nghe và các giá trị tích cực họ tạo ra sẽ được lan tỏa".

Linh Nguyễn - founder TheBROS Entertainment

Đạo diễn, founder TheBROS Entertainment Linh Nguyễn cũng bày tỏ: “Tôi xem mình trước hết là người lắng nghe. Mỗi bạn trẻ mang theo một câu chuyện riêng, và nhiệm vụ của hội đồng là hiểu đúng tinh thần của câu chuyện ấy trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Tôi cũng mong góp phần tạo ra một môi trường công bằng, nơi những nỗ lực chân thật được nhìn thấy, không chỉ những gì ồn ào. Nếu một giải thưởng có thể giúp các bạn tự tin hơn, có thêm cơ hội hoặc cảm thấy hành trình của mình được trân trọng, thì đó mới là giá trị thật sự".

Cùng với sự đồng hành của Hội đồng Thẩm định, WeYoung 2025 không chỉ là nơi ghi nhận những cá nhân, xu hướng và thương hiệu xuất sắc, mà còn là bệ phóng lan tỏa năng lượng, sáng tạo và cảm hứng trong cộng đồng người trẻ. Chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi những ý tưởng mới, phong cách nổi bật và khoảnh khắc diệu kỳ được tôn vinh.

Hãy ghé ngay website WeYoung, để bình chọn và cùng theo dõi những câu chuyện, nhân vật và xu hướng đang tạo nhịp sống cho giới trẻ Việt được lan tỏa mạnh mẽ!