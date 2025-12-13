Người đàn ông Hà Nội 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột: Hé lộ quá khứ dữ dội của "cô vợ ngoan"

Câu chuyện được một chàng trai 48 tuổi, giấu mặt chia sẻ trong talkshow Tâm Sự Cùng Đinh Đoàn được đăng trên kênh YouTube Bài Học Sống đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Vợ bị bạn trai cũ phản bội, "quay xe" phản bội chồng có 2 con riêng với người cũ

Chia sẻ trong chương trình, anh chàng này cho biết mình đang gặp phải câu chuyện đau lòng trong hôn nhân, không biết phải tâm sự cùng ai.

Ban đầu, anh giới thiệu mình đã có 1 vợ và 3 con. Nói về vợ mình, người đàn ông này cho hay đó là một cô gái rất hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Công việc của anh là kinh doanh, làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nên hay phải đi xa nhà. Những lúc như vậy, vợ là người ở nhà, tập trung vào việc chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Kể thêm về chuyện tình trước đây, chàng trai cho biết mình là người yêu vợ âm thầm, đơn phương từ lâu, khi đó cô vẫn đang trong một mối quan hệ khác. Tuy nhiên đến một ngày, người yêu của cô gái “bỏ của chạy lấy người” khi biết tin có thai, chàng trai là người đưa cô đến bệnh viện để thăm khám, giải quyết vấn đề. Mưa dầm thấm lâu, cả hai cũng dần có tình cảm và về chung một nhà.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng lần lượt sinh 3 đứa con, cuộc sống hôn nhân êm đềm không có gì xáo trộn. Cho đến khi gần đây, mẹ của chàng trai từ quê lên để hỗ trợ chăm sóc cháu, nhận thấy một số biểu hiện lạ từ con dâu, bà khuyên con trai đi xét nghiệm ADN.

Lúc đầu, anh chàng vẫn từ chối và không hiểu vì sao phải làm vậy. Nhưng vì chiều lòng mẹ, anh quyết định âm thầm đi làm xét nghiệm ADN.

“Khi cầm kết quả trên tay, tôi cảm giác dưới chân mình sụp xuống. Thấy mình không thể bấu víu được vào đâu vì bạn bè không dám nói, bố mẹ cũng không thể kể, anh em ruột thịt cũng không dám hé lời. Bởi trong kết quả, 3 đứa con thì 2 bé không phải con của tôi. Đứa đầu và đứa út đều không phải, chỉ có đứa thứ 2 - ở giữa là con của tôi”, người đàn ông bình tĩnh tâm sự.

Chàng trai tâm sự về câu chuyện khó xử mà mình gặp phải

Đưa kết quả về cho vợ, người chồng này mới ngỡ ngàng khi biết sự thật phía sau cuộc hôn nhân tưởng như êm đềm.

Người vợ thú nhận, đứa con đầu tiên là của người yêu cũ. Thời điểm anh đưa cô đến bệnh viện, cô đã quyết định âm thầm giữ lại và không hề nói cho anh biết. Trớ trêu hơn, đứa con út cũng là con của cô với người yêu cũ trên, cả hai quay lại với nhau trong thời gian người chồng liên tục đi công tác.

“Tôi làm đơn ly hôn nhưng cô ấy liên tục khóc lóc, van xin. Quan trọng hơn là các con, dù chúng không phải con ruột nhưng lại rất yêu thương tôi. Tôi thực lòng cũng rất yêu chúng vì đã chăm sóc từ khi mới chào đời. Nhưng nếu vẫn tiếp tục đóng kịch thì tôi thấy cắn rứt do mình bị phản bội. Ngày xưa vì người phản bội đó mà tôi đến bên cô ấy. Giờ cô ấy cũng vì người đó mà phản bội lại tôi”, người chồng đau khổ bày tỏ.

Chuyên gia tâm lý khuyên gì?

Trước những chia sẻ của người đàn ông, chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Đinh Đoàn khẳng định câu chuyện khi được thuật lại có phần gọn nhẹ nhưng để giải quyết lại không phải điều dễ dàng.

Bởi ông cho rằng với một người đàn ông, nỗi đau lớn nhất không phải là mất tiền, phá sản mà chính là bởi vợ mình phản bội. Song, tiến sĩ Đinh Đoàn vẫn đánh giá cao khi người đàn ông này có cách cư xử khá bình tĩnh vì thực tế, có không ít những trường hợp tiêu cực xảy ra cũng vì chuyện con cái không cùng huyết thống, bị “cắm sừng”,...

Chuyên gia thẳng thắn bày tỏ: “Tôi nghĩ chia tay không giải quyết được gì. Vì nỗi đau này bạn đang mang trong người, không phải ly hôn xong quên được”.

Tiến sĩ Đinh Đoàn

Tiến sĩ Đinh Đoàn cho hay chàng trai đã làm đúng khi không chia sẻ kết quả ADN cho bất cứ ai. Bởi không biết ai thật lòng, ai sẵn sàng hỗ trợ, thay vào đó có thể nhận rất nhiều lời ra tiếng vào, gây tổn thương cho toàn bộ thành viên trong gia đình. Thứ hai, chuyên gia cũng cho rằng càng không nên để các con biết chuyện. Nhìn chung, tiến sĩ Đinh Đoàn mong người đàn ông có thể giữ sao cho ít người bị ảnh hưởng nhất trước kết quả gây sốc này.

“Câu chuyện này chỉ nên trong phạm vi 2 người. Giờ bạn có thể tìm đến con đường chữa lành. Nếu được, nên tìm khoảng thời gian sống 1 mình, tách nhau ra một chút. Trước hết là để trái tim mình không tổn thương thêm nữa. Bởi vì khi ta hận ai, ta cũng muốn người đó phải đau, mình dễ trút giận lắm. Chuyện đã xảy ra rồi, mình nên lùi ra xa một chút, để bản thân bình tâm. Cách này cũng có thể khiến cô ấy phải suy nghĩ, nghiền ngẫm lại hành động của mình”, chuyên gia khuyên nên tách ra ở xa vừa để bình tâm, vừa để xem động thái của vợ.

Tiến sĩ Đinh Đoàn cho hay qua giai đoạn này, chàng trai có thể cân nhắc tiếp. “Cái chuyện này có thể sống để bụng chết mang theo, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận đau nhưng chỉ để mình đau, không lan rộng tổn thương đến nhiều người khác. Còn cô ấy phải có những thái độ sống bù đắp, thực sự thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể tìm đến những lớp học thiền, chữa lành để tự chuyển hóa những thứ bên trong tâm hồn mình.

Bởi câu chuyện này chắc chắn để lại vết thương suốt thương. Chỉ có điều chấp nhận vết thương trong lòng mình, không để cho nhiều người cùng bị thương. Còn nếu quá lắm, bước đường cùng cũng sẽ phải chia tay. Nhưng ly hôn trong lặng lẽ, không ồn ào, không cần công khai lý do”, chuyên gia nói.

Trước những lời khuyên chân thành, người đàn ông lựa chọn thực hiện phương án đầu tiên là im lặng, chữa lành và tha thứ. Bởi anh cho biết mình rất yêu những đứa con, không muốn chúng phải tổn thương vì đều đã lớn.

Tuy nhiên phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng chia làm nhiều phe, đưa ra các ý kiến trái chiều. Có người đồng tình với cách giải quyết của tiến sĩ Đinh Đoàn rằng nên giữ kín câu chuyện, hai vợ chồng tự thỏa thuận và người đàn ông phải chấp nhận vết thương, im lặng rồi cố gắng tha thứ. Song, có người lại cho rằng trường hợp này nên ly hôn vì sự phản bội quá lớn, rất khó để tha thứ.

(Nguồn: Bài Học Sống)