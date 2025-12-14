Lộ diện 20 Slang lọt top WeYoung 2025: Từ lóng nào sẽ lên ngôi?

WeYoung là giải thưởng được bảo trợ bởi WeChoice Awards, nhằm giới thiệu và tôn vinh các gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu tạo dấu ấn sâu rộng, thể hiện đầy đủ màu sắc và năng lượng của giới trẻ Việt Nam.

Giải thưởng này đã chính thức bước vào giai đoạn bình chọn.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2024 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

Bên cạnh Young ID, Next Gen CEO, IDOL14 và Super Brand For The Youth, được dân mạng quan tâm nhất nhì chính là hạng mục Slang of 2025 - Xu hướng ngôn ngữ của giới trẻ 2025.

Danh sách 20 Slang (từ lóng/cụm từ viral MXH) năm 2025 không chỉ phản ánh xu hướng ngôn ngữ được giới trẻ yêu thích mà còn cho thấy cách họ kết nối cộng đồng và thể hiện cá tính. Vì vậy, hạng mục Slang luôn là đề cử hấp dẫn, đặc biệt với cộng đồng trẻ dành nhiều thời gian trên mạng xã hội.

Năm nay, danh sách Slang lọt top đề cử WeYoung rất quen thuộc, một số cụm từ gồm: Khối nghỉ hè, Cơm nước gì chưa người đẹp?, Hẹ hẹ hẹ, +1 máy, Thế hệ cợt nhả, Khổ nhất thế giới, Tôi là nạn nhân của…, Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt, Tuyệt đối điện ảnh,...

Tính đến trưa 14/12/2025, chưa đầy một ngày sau khi mở cổng bình chọn, “Trình là gì mà trình ai chấm” tạm dẫn đầu hạng mục Slang of 2025 với 2.362 lượt bình chọn. Tuy nhiên, các đề cử khác như “Hẹ hẹ hẹ”, “Mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em”, “Vuýp”… vẫn đang tăng nhanh, khiến cuộc đua còn nhiều bất ngờ.

Cùng điểm lại các đề cử Slang of 2025 tại WeYoung (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

+1 máy

Trend này bắt đầu bùng nổ từ tháng 4/2025, để thể hiện ý tôi cũng muốn/cũng như vậy.... linh hoạt, từ drama đời thường đến khoảnh khắc vui vẻ, giúp mọi người flex tinh tế mà không cần kể lể dài dòng. Ví dụ: "+1 máy bị bồ đá" (thất tình club), "+1 máy nghiện matcha latte" (team mê đồ uống), "+1 máy bị deadline dí" (nạn nhân công việc).

Thực ra “máy” dùng để chỉ người không phải là cách nói mới. Trong lối nói chuyện hàng ngày, người ta vẫn thường so sánh năng suất làm việc cao, nhanh nhẹn với máy móc như “làm nhanh như máy” để khen ngợi. Đến thời điểm hiện tại, trend “+ 1 máy ...” cũng thể hiện sắc thái vui vẻ, tích cực.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng trend “+1 máy” được xuất phát từ một tài khoản TikTok kinh doanh xe máy. Từ khoảng tháng 1/2025, khi bàn giao xe cho khách hàng, anh chủ tiệm thường đọc thơ và có câu “+1 máy cho em trai”. Nhưng đến khoảng tháng 3 - 4, trend này mới được ứng dụng và chia sẻ rầm rộ.

A phải gọi B bằng điện thoại

“A phải gọi B bằng điện thoại” là câu nói được cộng đồng mạng dùng để khen ai đó theo cách dí dỏm nhưng đầy sức nặng: một lời thừa nhận rằng B vượt trội hơn hẳn, đến mức A muốn bắt máy, gọi ngay để “xin bí quyết”, “xin chỉ giáo” hoặc đơn giản là… công nhận đẳng cấp của người kia.

Cách nói này mang sắc thái nửa trêu, nửa khen, nhưng càng nghe càng thấy hợp lý và rất đúng tinh thần Gen Z. Cụm từ xuất hiện phổ biến trong các đoạn clip reaction, nơi người trẻ so sánh hai người hoặc hai tình huống: một bên làm rất ổn, còn bên kia lại quá xuất sắc. Điều khiến câu nói này lan rộng là bởi nó mang năng lượng vui vẻ, khen người khác mà không quá hoa mỹ.

Cơm nước gì chưa người đẹp?

Câu hỏi "Cơm nước gì chưa người đẹp?" phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội từ tháng 2/2025. Thực tế, câu hỏi này vốn không xa lạ trong cuộc sống thường nhật. Đây là một cách hỏi thăm thân mật và hài hước. "Người đẹp" là cách nói chung chung, chỉ phái nữ, không phân biệt tuổi tác, giúp người nghe cảm thấy vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, câu hỏi này tành trend trên mạng xã hội, được cho là xuất phát từ kênh TikTok Nghi Khùn. Trong video chưa đến 10 giây, nam TikToker hỏi người xem với giọng miền Tây Nam Bộ: "Cơm nước gì chưa người đẹp? Lướt TikTok hoài vậy? Cơm nước gì chưa? Cơm nước gì chưa người đẹp?" .

Đào lửa

“Đào lửa” thực chất là cách viết ngược lại của cụm từ “lừa đảo”, được cộng đồng mạng biến tấu thành một từ lóng mang tính châm biếm nhưng vẫn đầy dí dỏm. Sự lan truyền của từ này đến từ chính cách chơi chữ thông minh: đảo vị trí hai âm nhưng giữ nguyên tinh thần cảnh báo nhẹ, khiến câu nói nghe bớt nặng nề nhưng vẫn đủ sắc để người khác hiểu ý.

Flop quá thì ghi tên anh vào

Câu "Flop quá thì ghi tên anh vào" là một câu nói đùa, trend trên mạng xã hội (Facebook, TikTok) ám chỉ rằng nếu nội dung (bài đăng, sản phẩm, ca sĩ...) bị flop, không ai quan tâm, thì ghi tên những người nổi tiếng vào. Nhân vật “anh” ở đây thường là một nhân vật nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng (như Sơn Tùng M-TP) sẽ xuất hiện và cứu vớt sự chú ý, hoặc người ta sẽ nhắc đến tên họ để kéo tương tác, làm cho bài viết/sản phẩm đó trở nên hot hơn, như cách tạo drama hay thu hút sự chú ý.

Sở dĩ slang này gắn với Sơn Tùng M-TP là vì trên MXH từng lan truyền ảnh một bình luận được cho là của Sơn Tùng trên fanpage, với nội dung: "Flop quá thì ghi tên anh vào!". Thực chất, bình luận này xuất phát từ một bức ảnh meme do fan chế lại. Cư dân mạng thi nhau áp dụng "công thức" gọi tên Sơn Tùng vào các bài đăng với mục đích thử vận may viral, kéo tương tác và thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, chính Sơn Tùng M-TP cũng sử dụng câu này trong phần trình diễn của mình vào tháng 9/2025.

Hẹ hẹ hẹ

“Hẹ hẹ hẹ” là cụm từ mô phỏng một kiểu tiếng cười đầy tính trêu chọc của cộng đồng mạng, thường được dùng để diễn tả cảm giác khoái chí, tinh quái hoặc cố tình “giả trân” khi phản ứng trước một tình huống nào đó.

Cụm từ này trở nên phổ biến khi xuất hiện trong nhiều clip meme và bình luận hài hước, đặc biệt là từ những đoạn thoại troll nhẹ giữa bạn bè hoặc những khoảnh khắc “biết mà vẫn cố chọc cho vui”. Dù không có nghĩa đen, “hẹ hẹ hẹ” lại gây ấn tượng bởi sắc thái tinh nghịch mà nó mang lại. Cách kéo dài âm “hẹ” khiến tiếng cười này nghe như pha lẫn sự ranh mãnh, nhưng vẫn rất duyên dáng.

Hướng nội hết phần đời còn lại

"Hướng nội hết phần đời còn lại" là slang viral quý 3/2025, bắt nguồn từ những video reaction "quê độ" trên mạng xã hội. Chỉ cần trải qua một tình huống khiến bản thân muốn trốn vào góc phòng ngay lập tức, từ đăng bài không ai tương tác, nói sai một câu trước đám đông, cho tới một pha xử lý lóng ngóng, giới trẻ sẽ tuyên bố: “Xin phép hướng nội hết phần đời còn lại!”.

Đây cũng là cách Gen Z cợt nhả tích cực, khiến “hướng nội hết phần đời còn lại” trở thành từ lóng được yêu thích chính là sự đồng cảm mà nó tạo ra. Ai cũng từng có một khoảnh khắc chỉ muốn thu mình lại, và câu nói này giúp biến cảm giác ấy thành thứ gì đó dễ thương, dễ cười. Vừa là lời than thở, vừa là một cách chấp nhận bản thân một cách hài hước, đúng tinh thần của thế hệ trẻ sống giữa áp lực nhưng vẫn luôn biết cách cười với chính mình.

Khối nghỉ hè

“Khối nghỉ hè” đặc biệt nổi bật trong quãng thời gian học sinh nghỉ hè. Cụm từ này xuất phát từ chính các bậc phụ huynh và những video hài hước ghi lại cảnh con cái bước vào kỳ nghỉ dài, đột ngột ở nhà toàn thời gian, làm đảo lộn lịch sinh hoạt của cả gia đình. Nhiều clip viral cho thấy sự đối lập dễ thương giữa “Khối nghỉ hè” - tức hội học sinh rảnh rang, thoải mái và “Khối đi làm” - những người lớn vẫn bận rộn suốt ngày.

Từ đó, cụm từ nhanh chóng lan rộng, được cư dân mạng dùng để gọi đùa một nhóm người có lịch trình quá nhẹ nhàng hay ai đó bỗng trở nên rảnh một cách đáng ngờ. Sự phổ biến của “Khối nghỉ hè” phản ánh tinh thần hài hước của mạng xã hội: dùng những khái niệm đời thường để tạo ra một hệ phân loại mới, vừa trêu đùa, vừa đồng cảm với cảnh tượng mỗi năm lại lặp lại. Không ít người còn lấy cụm này làm caption, meme hoặc lời “than vui” trong các tình huống nhiều tiếng cười, khiến “Khối nghỉ hè” trở thành một trong những Z Slang tiêu biểu của năm.

Khổ nhất thế giới

“Khổ nhất thế giới” là một cách nói phóng đại của cộng đồng mạng để diễn tả cảm giác mệt mỏi, bế tắc hoặc gặp tình huống không như ý theo cách hài hước hơn là bi quan. Câu nói này thường được dùng khi người nói muốn than thở cho vui, biến một chuyện nhỏ thành “bi kịch hóa” để tạo hiệu ứng gây cười. Nhờ sự thái quá có chủ đích, cụm từ nhanh chóng trở thành lối biểu đạt quen thuộc của netizen trong đời sống lẫn bình luận mạng.

Nguồn gốc của cụm này xuất phát từ những đoạn meme và hình ảnh chế về công việc, học hành hay chuyện thường ngày, nơi người dùng tự nhận mình là “khổ nhất thế giới” chỉ vì gặp một rắc rối rất nhỏ. Chính sự đối lập giữa tình huống thực tế và cách diễn đạt quá đà khiến câu nói trở nên dễ lan truyền.

Mom

“Mom” trong ngôn ngữ mạng không còn mang nghĩa “mẹ” như cách hiểu thông thường, mà trở thành một cách gọi đầy thân mật và dễ thương mà giới trẻ dùng để xưng hô với nhau. Cách gọi “Các mom” mang ý nghĩa “các bạn ơi”, nhưng có phần mềm mại hơn, dí dỏm hơn và gợi cảm giác như đang thuộc về một nhóm nhỏ đầy ấm áp và thân tình.

Sự phổ biến của từ này lan rộng nhờ những video đời thường của TikToker Tuấn Dương, nơi anh liên tục mở đầu bằng câu gọi đặc trưng: “Các mom ơi!”. Cách gọi đơn giản nhưng duyên dáng ấy nhanh chóng tạo nên một không khí thân thiết giữa người nói và người nghe, khiến cộng đồng cảm thấy mình như đang được trò chuyện trực tiếp, không có khoảng cách nào.

Điều thú vị là “mom” có thể dùng cho bất kỳ ai, không phân biệt giới tính hay độ tuổi miễn là người nói muốn truyền tải sự thân thiện hoặc muốn tạo cảm giác tụ họp nhẹ nhàng trong cuộc trò chuyện.

Mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em

“Mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em” là câu nói mang phong thái hướng dẫn viên du lịch, thường được dùng khi điều phối khách tham quan tập trung, di chuyển lên núi hoặc đến một địa điểm theo lộ trình. Theo đó, câu nói này bắt nguồn từ chính các hướng dẫn viên trong lúc làm nhiệm vụ, với giọng điệu lịch sự và khuôn mẫu đặc trưng của ngành du lịch.

Tuy nhiên, sau khi được cắt lại trong một số video viral, câu nói bất ngờ được Gen Z biến tấu và sử dụng trong bối cảnh hoàn toàn khác. Cụm này nhanh chóng trở thành cách trêu đùa khi chứng kiến một tình huống gây “ngại dùm”, mắc cỡ hoặc hơi khó xử. Chỉ cần ai đó làm điều gì quá lố, quá sượng, hoặc khiến người xem muốn “thoát khỏi cuộc trò chuyện”, cư dân mạng sẽ bình luận: “Mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em” như một cách né tránh.

Nhờ tính hài hước và linh hoạt, câu nói nhanh chóng trở thành meme viral, xuất hiện trong clip parody, comment chế và vô số tình huống đời thường.

Nấu xói

“Nấu xói” là một cách nói đảo vần từ cụm từ “nói xấu”, được cộng đồng mạng sử dụng để chỉ những tình huống bàn tán, thêm thắt chuyện hoặc buôn chuyện sau lưng theo kiểu vui vẻ, không quá nặng nề. Cụm từ này mang ý nghĩa bàn tán, chỉ trích vui vẻ không ác ý - kiểu drama giải trí trong group chat, giúp xả stress mà giữ hòa khí.

Dù chưa rõ từ đâu mà từ lóng này hot trở lại trong năm 2025 nhưng điều làm “nấu xói” trở thành slang thịnh hành là vì nó mô tả chính xác cách người trẻ giao tiếp: thẳng thắn nhưng vẫn thích dùng ngôn ngữ dễ thương để giảm bớt độ “gắt".

Sít rịt

“Sít rịt/ Bốc trúng sít rịt" là cụm từ lóng bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam đầu năm 2025, bắt nguồn từ trend "blind box" (hộp bí mật chứa đồ chơi hoặc mỹ phẩm bất ngờ) trên TikTok, nơi "sít rịt" được Việt hóa từ "secret" (bí mật) để nhấn mạnh sự bất ngờ.

Không dừng lại ở thế giới đồ chơi, “sít rịt” còn được dùng rộng hơn để nói về mọi thứ bản hiếm, một điều thú vị hoặc oái oăm xảy ra ngoài dự đoán như gặp một điều gì đó đặc biệt, tả khoảnh khắc "trúng mánh" đột ngột như mua trúng món đồ chất lượng, được crush rep tin nhắn đúng lúc,...

Chính nhờ cách chơi chữ thông minh và sắc thái đầy vui tươi, “sít rịt” nhanh chóng trở thành một phần của văn hóa mạng biểu tượng cho những điều hiếm có, đáng chờ đợi và luôn mang theo chút hồi hộp khi được “khui” ra.

Thắng đời

“Thắng đời” là cụm từ được cộng đồng mạng dùng để diễn tả cảm giác đạt đến một khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc sống, nơi mọi thứ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng, trọn vẹn và đúng ý đến mức không còn gì phải tiếc nuối. Chỉ với hai từ ngắn gọn, người trẻ có thể kể lại một chiến thắng nhỏ trong ngày: hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, mua được món đồ yêu thích, chụp được bức ảnh đẹp, hay đơn giản là tận hưởng một khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy đời thật đáng sống.

Cụm từ này lan rộng nhờ sự phù hợp trong vô số tình huống: khi bạn bè đạt một thành tích bất ngờ, khi ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn, hoặc khi một niềm vui nhỏ bé cũng đủ khiến cả ngày sáng bừng. Điều khiến “thắng đời” trở thành Z-Slang được yêu thích chính là khả năng khiến người nói cảm thấy mình được công nhận, ngay cả trong những điều bình dị nhất. Nó không chỉ là một lời khoe khoang, mà còn là cách người trẻ ghi dấu những khoảnh khắc hạnh phúc dù là lớn hay nhỏ, theo cách thật gọn, thật đẹp và đầy cá tính.

Thế hệ cợt nhả

“Thế hệ cợt nhả” được cộng đồng mạng sử dụng để mô tả một nhóm người trẻ thuộc Gen Z (chủ yếu sinh từ 1997 - 2002), những người nổi bật với lối sống hài hước, thoải mái và thường xuyên dùng sự châm biếm hoặc tự giễu để đối diện áp lực cuộc sống. Thuật ngữ này xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội khi nhiều nội dung, meme và đoạn hội thoại phản ánh tinh thần “vui trước đã, căng thẳng tính sau” của thế hệ trẻ bắt đầu lan truyền rộng rãi.

Dù ban đầu chỉ mang sắc thái đùa cợt, “thế hệ cợt nhả” nhanh chóng được sử dụng như đặc điểm nhận diện. Người ta dùng nó để chỉ nhóm bạn trẻ luôn phản ứng với mọi tình huống bằng sự dí dỏm, thậm chí cố tình biến những điều nghiêm túc thành câu chuyện giải trí nhằm giảm tải áp lực. Vì vậy không ít người cho rằng đây là cách thế hệ trẻ tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhất, đồng thời dùng tiếng cười để đối mặt với khó khăn.

Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt

“Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt” này dùng để mô tả sự thông minh, mưu mẹo và nhanh trí của ai đó. Từ lóng này có từ đầu năm 2025, cực hot ở phần bình luận trên các nền tảng MXH.

Chi tiết hơn, cụm từ này được lấy cảm hứng từ những đoạn clip review phim cổ trang và các video hài trên TikTok, nơi người xem thường ví von nhân vật thông minh với hình tượng quân sư Gia Cát Lượng. Thay vì khen trực tiếp, cư dân mạng chọn một cách nói dí dỏm hơn: chỉ thua Gia Cát Lượng đúng… cây quạt - biểu tượng gắn liền với vị quân sư này. Chính cách khen vừa ngụ ý sâu xa vừa hài hước khiến cụm từ nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người còn cho rằng sức hút của câu này nằm ở chỗ nó gợi lên hình ảnh cao thủ chiến lược nhưng lại được diễn đạt bằng ngôn ngữ bình dân, đời thường. Thay vì khen “giỏi quá”, câu ví von này tạo cảm giác vừa thân thiện, vừa duyên dáng.

Tôi là nạn nhân của…

Từ đầu 2025, cộng đồng mạng - đặc biệt là Gen Z rộ lên trào lưu mở đầu các trạng thái bằng câu: “Tôi là nạn nhân của…”. Thay vì dùng “nạn nhân” theo nghĩa nghiêm túc, họ biến nó thành cách “kể khổ” hài hước, thừa nhận mình “biết sai nhưng vẫn lao vào” những tình huống dở khóc dở cười: từ săn sale quá tay, mua đồ online không kiểm soát,...

Nguồn gốc của cụm này đến từ những đoạn clip và trạng thái viral nơi người trẻ tự trêu mình bằng cách “đổ thừa” mọi chuyện cho một thế lực nào đó. Chính cách tự giễu nhẹ nhàng ấy đã khiến câu nói bùng nổ trên các nền tảng. “Tôi là nạn nhân của…” không mang năng lượng tiêu cực mà giống một lời thú nhận vui vẻ, giúp người nói vừa giải tỏa, vừa tạo cảm giác đồng cảm với người nghe.

Trình là gì mà trình ai chấm

"Trình là gì mà trình ai chấm" là một câu nói viral trên mạng xã hội, xuất phát từ bài hát "Trình" của HIEUTHUHAI, mang ý nghĩa hài hước: "Trình độ" (kỹ năng/năng lực) là gì mà người khác có quyền đi "chấm điểm" (phán xét) nó, thường dùng để thách thức, thể hiện sự tự tin hoặc trêu chọc khi ai đó đánh giá mình.

Từ những cuộc tranh luận trong game, chuyện học hành, làm việc nhóm, đến các đoạn clip tình huống đời thường, cụm từ này được cư dân mạng sử dụng như một phản ứng phòng thủ vui nhộn. Nhiều người cho rằng chính sự ngang tàng nhưng không gây gắt của câu nói đã giúp nó trở thành một Z-Slang nổi bật: không phải để tranh hơn thua thật sự, mà là để tạo không khí thoải mái trong những lúc ai đó bị nhận xét quá nhiều.

Tuyệt đối điện ảnh

Nguồn gốc chính xác của cụm từ này là bản dịch từ meme tiếng Anh “Absolute Cinema”. Meme này bắt đầu từ ngày 2/1/2020, khi cộng đồng mạng Mỹ chỉnh sửa bức ảnh chụp đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese giơ hai tay trong một buổi phỏng vấn (được đăng trên The New York Times) và thêm dòng chữ "Absolute Cinema" bên dưới.

Khi được Việt hoá, cụm từ này được dùng để khen những khoảnh khắc rất điện ảnh. Ở Việt Nam, cụm này bắt đầu xuất hiện rộng rãi trên TikTok/Instagram nhưng thực sự “bùng” mạnh khi loạt ảnh, video về màn tổng duyệt/ diễu binh 30/4/2025 - những khung hình của chiến sĩ, đội diễu binh, diễu hành, cảnh người dân,... được chia sẻ rầm rộ, khiến cộng đồng mạng thi nhau bình luận “tuyệt đối điện ảnh”.

Tóm lại từ lóng này nghĩa là khen một khoảnh khắc đẹp, ấn tượng như phim.

Vuýp

"Vuýp" là biến tấu dí dỏm của "VIP" (Very Important Person) trên TikTok quý 3/2025, nhấn âm vuýp hài hước để khen kiểu kéo dài âm tiết miền Nam. Chỉ cần ai đó làm một việc mượt mà, xử lý tình huống đầy bất ngờ, hay tạo ra kết quả vượt kỳ vọng, người nghe lập tức buột miệng: “Vuýp!” một lời tán thưởng nhanh gọn nhưng tràn đầy năng lượng tích cực.