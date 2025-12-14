Tin nhắn lúc 4h sáng của shipper khiến khách hàng hối hận cũng đã muộn

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện về một tin nhắn được gửi lúc rạng sáng từ một shipper ở Hàng Châu. Không phải lời tố cáo hay than trách gay gắt, tin nhắn này thu hút sự chú ý bởi cách người trong cuộc kể lại một trải nghiệm giao hàng rất đời thường, nhưng lại chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Câu chuyện bắt đầu từ một đơn đặt đồ ăn vào hơn 4 giờ sáng và 5h sáng thì người giao hàng tới nơi. Người đặt hàng là một người nhân viên văn phòng, nhưng do làm việc liên tục suốt gần 24 giờ nên quá mệt và ngủ quên, không nghe thấy cuộc gọi của shipper. Chỉ đến sáng hôm sau, khi kiểm tra lại điện thoại, anh mới phát hiện một tin nhắn dài được gửi trong đêm.

Theo nội dung chia sẻ, shipper tên Lão Mẫn, đang giao hàng tại khu Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc), đã đến đúng địa chỉ nhưng không thể liên lạc được với khách. Anh sử dụng hai số điện thoại gọi nhiều lần, đồng thời gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Đơn hàng vì thế không thể hoàn tất, trong khi shipper cũng không dám bấm "đã giao" vì lo ngại vi phạm quy định của nền tảng.

Hình ảnh shipper lúc 4h sáng, dầm mưa chờ dưới đường.

Để chờ khách, Lão Mẫn đứng lại khá lâu bên đường. Trời mưa, chiếc xe điện lại hết pin, buộc anh phải dắt bộ, đi bộ gần 6 km để về nhà. Chuyến giao hàng kéo dài, nhưng cuối cùng anh không nhận được thù lao nào do đơn bị quá giờ.

Trong tâm trạng mệt mỏi và thất vọng, Lão Mẫn đã gửi cho khách một tin nhắn, giải thích lý do không thể hoàn thành đơn hàng, đồng thời chia sẻ những khó khăn mình gặp phải trong đêm mưa. Trong tin nhắn, anh nhắc đến việc chạy đi chạy lại hơn hai mươi dặm, tay lạnh đến sưng lên, lo lắng bị trừ phí giao hàng, và bày tỏ cảm giác chán nản với công việc sau trải nghiệm này.

"Chào bạn. Đồ ăn của bạn đã tới rồi, tôi dùng hai số điện thoại gọi mấy lần nhưng không ai nghe. Gõ cửa cũng không có phản hồi nên tôi đành để trước cửa cho bạn.

Trời thì mưa, tay tôi lạnh đến sưng lên, chạy đi chạy lại hơn hai mươi dặm mà không được một xu nào. Haizz! Thôi không nói nữa, cảm ơn bạn đã khiến tôi hoàn toàn muốn rời khỏi công việc này. Câu "xin lỗi" tối thiểu các bạn cũng không nói nổi, tôi cũng không cần nữa", tin nhắn của shipper, đính kèm là hình ảnh đang đứng dưới mưa.

Đoạn tin nhắn giữa shipper và khác hàng.

Sáng mai khi khách hàng tỉnh dậy, đã lật đật mở điện thoại lên, đọc được tin nhắn thì vô cùng hối hận, liền lập tức hồi đáp, gửi lời xin lỗi vì đã ngủ quên và không cố ý bỏ lỡ cuộc gọi. Anh cũng đề nghị bồi thường tổn thất cho shipper, đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu đối với tính chất vất vả của công việc giao hàng.

"Thật lòng xin lỗi, tôi đã ngủ quên nên không nhận được cuộc gọi của anh. Anh có thể cho tôi số tài khoản được không? Tôi sẽ bù lại tổn thất cho anh. Thật sự không phải cố ý không nghe máy đâu, tôi quá mệt nên ngủ mất. Xin lỗi, tôi biết các anh làm shipper rất vất vả", khách hàng nhắn nhưng đã không nhận được phản hồi.

Nhiều người tò mò không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra với nam shipper hay không? Liệu anh có nghỉ việc hay lúc này đã bị ốm vì dầm mưa lúc 4h sáng?...

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng đây là một tình huống rất dễ xảy ra trong cuộc sống hiện đại, khi cả người đặt hàng lẫn shipper đều đang chịu áp lực riêng từ công việc và nhịp sống gấp gáp. Tuy nhiên, trong sự thuận tiện mà dịch vụ giao đồ ăn mang lại, những rủi ro và thiệt thòi thường nghiêng nhiều hơn về phía người giao hàng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, đôi khi chỉ một lời xin lỗi hoặc một phản hồi kịp thời từ khách hàng cũng có thể giúp giảm bớt phần nào áp lực cho shipper, những người làm việc xuyên đêm, phụ thuộc vào từng đơn hàng để đảm bảo thu nhập.

Tin nhắn được gửi lúc rạng sáng ấy không chỉ phản ánh một sự cố cá nhân, mà còn gợi mở câu chuyện rộng hơn về cách con người ứng xử với nhau trong những dịch vụ vốn được xem là "tiện lợi". Khi mỗi đơn hàng được hoàn thành bằng sự nỗ lực của một con người cụ thể, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau vẫn luôn là điều cần thiết, dù ở bất kỳ ngành nghề nào.



