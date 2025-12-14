TikToker Sư Tử Ăn Chay bị chỉ trích khi nhận xét về Hải Phòng

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều phản ứng trái chiều liên quan đến bài đăng trên trang cá nhân của TikToker Sư Tử Ăn Chay (tên thật Quách Thanh Lâm). Theo đó, nam TikToker chia sẻ bản thân vừa có chuyến đi công tác ở Hải Phòng tuy nhiên gặp một số trải nghiệm không vui.

Sư Tử Ăn Chay đưa ra những quan điểm cá nhân về cảm nhận của mình liên quan đến thời tiết, không khí gây ảnh hưởng sức khỏe. Song, cách viết của nam TikToker có phần gây hiểu lầm, bị cộng đồng mạng cho rằng đang đưa ra nhiều nhận xét tiêu cực, phiến diện và nói quá. Chính vì vậy, bài đăng này của Sư Tử Ăn Chay nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra tranh luận.

TikToker Sư Tử Ăn Chay đang gây tranh cãi về những chia sẻ của bản thân

Cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ với quan điểm của Sư Tử Ăn Chay, bày tỏ sự không đồng tình với cách viết, nhận xét có phần tiêu cực, gây ảnh hưởng đến một địa điểm. Song, cũng có một số ý kiến bênh vực, cho rằng Sư Tử Ăn Chay không có ý xấu, chỉ đang diễn đạt vấn đề không khéo léo.

Dẫu vậy, trước nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, Sư Tử Ăn Chay đã chính thức lên tiếng giải thích. Nam TikToker cho biết đã xóa bài viết về trải nghiệm cá nhân của mình sau khi nhận nhiều phản ứng, ý kiến trái chiều khiến câu chuyện ngày càng đi xa so với hướng ban đầu muốn chia sẻ.

Sư Tử Ăn Chay giải thích: “Ban đầu mình viết bài để chia sẻ trải nghiệm của mình, qua đó nhắn nhủ các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe mùa này. Có người đồng tình, có người phản đối và có cả những cuộc tranh cãi không cần thiết. Nếu chỉ vì trải nghiệm cá nhân mình lại khiến nhiều bạn có cảm xúc tiêu cực thì điều đó không được hay . Mình tôn trọng cảm xúc của các bạn khi xem nội dung của mình. Cảm xúc tiêu cực là điều mình luôn tránh mang đến”.

Nam TikToker lên tiếng giải thích, xin lỗi vì bài đăng gây tranh cãi của mình

Bên cạnh đó, Sư Tử Ăn Chay cũng gửi lời xin lỗi vì đã gây ra sự khó chịu, xin lỗi vì sự non trẻ và thiếu sót của bản thân. Nam TikToker bày tỏ sẽ cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên MXH. Anh thừa nhận đây sẽ là bài học để khiến bản thân chú trọng ngôn từ hơn và sẵn sàng đón nhận các góp ý từ cộng đồng mạng.

Hiện tại, phía dưới bài đăng xin lỗi của Sư Tử Ăn Chay, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến tranh luận về sự việc.

Sư Tử Ăn Chay (tên thật Quách Thanh Lâm) là TikToker nổi lên với nội dung về ăn chay, sống lành mạnh và tập luyện. Anh sở hữu kênh gần 720k lượt theo dõi và 21 triệu lượt thích.

Tháng 4 vừa qua, Sư Tử Ăn Chay gây chú ý khi đưa sản phẩm kẹo rau củ KERA đi kiểm nghiệm. Từ đó đến nay, Sư Tử Ăn Chay vẫn tiếp tục trải nghiệm sản phẩm, quảng cáo, gắn link bán hàng. Song, anh cũng từng vướng ồn ào, tranh cãi khi chia sẻ về một số sản phẩm hỗ trợ, liên quan đến sức khỏe do anh quảng cáo, giới thiệu.