Anh chàng điển trai cưới cô gái ngồi xe lăn, cực thích một điều ở vợ, hứa sẽ yêu hết đời

Từ tin nhắn qua mạng đến cuộc gặp gỡ định mệnh

Cách đây không lâu, hình ảnh về đám cưới của cặp đôi Thành Luân (SN 1990, quê ở Đắk Lắk) và Kim Ngân (SN 1999, ở TP.HCM) lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong đám cưới, chú rể điển trai đã đẩy cô dâu ngồi trên chiếc xe lăn, tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè.

Ngân vốn chào đời thiếu tháng, chân tay yếu, phải ngồi xe lăn từ nhỏ, sinh hoạt thường ngày đa số nhờ người thân giúp đỡ. 10 tuổi, Ngân bắt đầu đi học tại trường của các sơ. Sau đó, cô học lên cấp 2, cấp 3 rồi học trung cấp truyền thông.

Đầu năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Ngân và Luân quen nhau qua mạng xã hội. Thấy Facebook của Ngân để tấm ảnh đại diện dễ thương, Luân chủ động nhắn tin trước, sau đó 2 bên trò chuyện suốt thời gian dài. Ban đầu, Ngân không nói Luân biết về tình trạng của mình, bởi cô cũng chỉ xem việc nói chuyện với Luân là để có thêm một người bạn chứ không nghĩ đến chuyện xa hơn.

Cặp đôi Thành Luân và Kim Ngân.

Cả hai trò chuyện qua mạng suốt 1 năm trước khi chính thức gặp mặt.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện qua mạng được 1 năm, Luân ngỏ ý muốn gặp Ngân ngoài đời. Lúc này, cả hai vẫn là quan hệ bạn bè, nhưng Ngân sợ gặp xong, Luân sẽ không nói chuyện với mình nữa. Cô gái trẻ đấu tranh tư tưởng rồi quyết định đồng ý. Cả hai gặp nhau tại một quán cafe.

Luân kể, khi thấy Ngân, anh hơi bối rối một chút, không nghĩ người mà mình nói chuyện, có cảm tình trong suốt 1 năm qua lại như vậy. Nhưng rồi Luân nghĩ, cuộc gặp gỡ này cũng là cơ duyên và muốn tìm hiểu thêm.

Người đàn ông bộc bạch, trong suốt thời gian nói chuyện với Ngân, điều khiến anh ấn tượng và thích nhất chính là giọng nói của cô, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Hai người nói chuyện rất hợp, gọi điện, nhắn tin mỗi ngày và lúc nào cũng thấy rất vui. Luân nói, anh cũng đã từng quen một vài cô gái nhưng tính cách của họ không được như Ngân.

“Cô ấy dễ thương, hay quan tâm, hỏi han bạn trai, biết lắng nghe. Ngân có một tâm hồn rất tuyệt vời nên tôi nghĩ đây sẽ là một người vợ tuyệt vời. Ở bên Ngân, mình cảm thấy rất dễ chịu”, Luân tâm sự.

Biết hoàn cảnh của Ngân, Luân vẫn yêu và muốn ở bên, chăm sóc cho người con gái này cả đời.

Luân thích giọng nói ngọt ngào, tính cách dễ mến, luôn quan tâm người khác của Ngân.

Về phía Ngân, trong lần đầu gặp gỡ, cô đã ấn tượng với sự ga lăng, tâm lý của Luân: “Hôm đó, mình lỡ gọi một ly cafe, còn anh gọi một ly chanh muối. Khi biết mình bị đau dạ dày, anh đã chủ động đổi ly chanh muối cho mình uống". Hành động của Luân khiến Ngân rất bất ngờ, cô không nghĩ một người đàn ông khỏe mạnh, điển trai như Luân lại đối xử với mình như thế.

Sau cuộc gặp gỡ đó, cả hai tiếp tục giữ liên lạc, trò chuyện với nhau mỗi ngày. Thế rồi, tình cảm cứ đến tự nhiên, họ chính thức trở thành một đôi. Luân nghĩ rằng, anh thương là thương tính cách, con người của Ngân. Cho dù có vất vả đến đâu thì cũng sẽ ở bên Ngân, vun đắp cho tình yêu của mình.

Bố mẹ vợ lên tiếng trước những ý kiến nghi ngờ con rể "cưới vì của"

Thời gian sau, Luân thường xuyên tới lui nhà Ngân chơi. Bố mẹ Ngân lúc này nhận ra sự khác thường nên đã nói chuyện với con gái. Biết Ngân và Luân đang tìm hiểu ngay, ông bà rất lo lắng, không biết “chàng trai này có thực sự yêu thương con gái mình hay không?”. Mẹ vốn không muốn cho Ngân đi lấy chồng, sợ con yếu ớt như vậy thì cũng khổ người chồng.

Đến hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được hơn 1 tháng.

Tuy nhiên, khi nói chuyện thẳng thắn với Luân, chàng trai một mực khẳng định: “Con thương Ngân thiệt tình”. Qua thời gian tiếp xúc, bố mẹ Ngân thấy Luân là chàng trai tốt bụng, chân thành nên cũng nhẹ lòng, tạo điều kiện để các con tìm hiểu nhau kỹ càng.

Về phía gia đình Luân, bố mẹ, họ hàng khuyên anh suy nghĩ kỹ càng. Chàng trai vừa thuyết phục bố mẹ, vừa thể hiện sự quyết tâm nên cuối cùng, bố mẹ Luân chấp thuận.

Sau 5 năm hẹn hò, Luân và Ngân chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 11 vừa qua tại TP.HCM và Đắk Lắk trong niềm vui, xúc động của gia đình, bạn bè.

Hiện đôi vợ chồng son đang sống tại TP.HCM. Hàng ngày, Luân là người chăm sóc cho vợ. Từ việc nhà cửa đến việc cá nhân của Ngân, Luân đều làm hết. Cả hai kiếm sống bằng nghề bán hàng online.

Bố mẹ Ngân khẳng định Luân yêu vợ thật lòng chứ gia đình không có của để cho con.

Nhìn con gái nay đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, được chăm sóc, được yêu thương, bố mẹ Ngân rất vui. “Tìm được một chàng rể như vậy là hạnh phúc của gia đình. Chúng tôi gửi gắm Ngân cho Luân và tin rằng con rể sẽ giữ được tình yêu thương với vợ từ đầu đến cuối”.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ và những lời chúc phúc, Luân cũng phải đối diện với không ít bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Người đàn ông cũng thường xuyên lên tiếng để bảo vệ bà xã, bản thân cũng như gia đình.

Trước những nghi ngờ cho rằng Luân đến với Ngân do gia đình cô khá giả, bố mẹ Ngân đã lên tiếng đính chính: “Gia đình chúng tôi cũng bình thường, từ quê vào TP.HCM kiếm sống, xác định ở lâu dài và có ngôi nhà để đi ra đi vào là hạnh phúc rồi chứ không có gì. Con rể tôi yêu vợ bằng tình yêu thôi chứ bố mẹ cũng chẳng có của mà cho con”.

Sau tất cả, Luân khẳng định bản thân nói được, làm được, nói ra là phải làm: “Mình đã nói sẽ yêu Ngân suốt đời thì mình phải làm được”.

