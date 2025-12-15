Tuấn Hưng thừa nhận hết thời

Thời kỳ đỉnh cao đã qua

Tuấn Hưng vừa tái xuất làng nhạc ở vai trò mới - nhạc sĩ sáng tác. Nam ca sĩ không đưa vào album các bài hát về tình yêu đôi lứa mà bước ra khỏi vùng đệm quen thuộc để viết về mẹ, về vợ, bạn bè và những chiêm nghiệm trong cuộc sống.

Dịp chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Tuấn Hưng trải lòng về nỗi đau mất mẹ. Quãng thời gian sáng tác ra các ca khúc trong album kéo dài khoảng 4 tháng, từ lúc mẹ nam ca sĩ bắt đầu ốm. Tuấn Hưng khi đó cũng gặp vấn đề sức khỏe. Anh thừa nhận cảm thấy cô đơn, lạc bước, gần như trầm cảm.

Tuấn Hưng tự nhận hết thời.

Nam ca sĩ tiết lộ sợ cảm giác chỗ đông người, thường bỏ về sớm trong những lần tụ tập bạn bè. "Tất cả số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc. Người trong gia đình, từ bố, vợ đến các con đều không biết cảm xúc đó của tôi. Tôi giấu cảm xúc vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên cần phải vững vàng, chỉ biết ghi lại cảm xúc vào âm nhạc. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc. Mọi sự cố gắng không phải vì điều gì cả, tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc", Tuấn Hưng nói.

Khi được hỏi về quan niệm "hết thời", nam ca sĩ cho rằng thời kỳ đỉnh cao của nghệ sĩ không nhất thiết đong đếm bằng số lượng khán giả, mà nằm ở thời điểm sức sáng tạo tốt nhất. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đánh dấu lần đầu Tuấn Hưng tham gia game show âm nhạc. Khi đó nam nghệ sĩ bỡ ngỡ, không có sự chuẩn bị, đến và đi vô tư. Chương trình có tới 2/3 nghệ sĩ trẻ tham gia. Họ chuẩn bị bài bản và chỉn chu khiến Tuấn Hưng cảm giác bị đưa ra khỏi vòng xoáy ấy.

Nam ca sĩ chia sẻ về dự định mới trong âm nhạc

Thời kỳ đỉnh cao đã qua nhưng Tuấn Hưng tự tin vẫn là nghệ sĩ có nhiều sức ảnh hưởng trong phòng karaoke. Anh nói: "Ở sân khấu âm nhạc, có thể bài hát của tôi cũ hoặc nhiều người nghĩ ông này hát bao năm vẫn thế. Nhưng trong phòng karaoke, tôi nghĩ mọi người chọn 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng. Đám cưới kiểu gì chẳng có Nắm Lấy Tay Anh hay Gấp Đôi Yêu Thương . Vị trí của Tuấn Hưng bây giờ có lẽ được đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới".

Nhắc lại quãng thời gian khó khăn của chồng, doanh nhân Thu Hương kể Tuấn Hưng cá tính nhưng tình cảm, dễ cảm xúc, đôi khi hơi yếu đuối. Trải qua biến cố, nam ca sĩ chỉ dễ dàng bộc lộ cảm xúc khi ở một mình. "Qua nhiều biến cố, tôi cảm thấy chồng mình rất giỏi. Trước tôi vẫn ngưỡng mộ anh ấy hát hay, nổi tiếng, giờ còn sáng tác giỏi nữa", chị Thu Hương nhận xét về bạn đời.

Nỗi đau mồ côi mẹ

Ở vai trò sáng tác, Tuấn Hưng đem đến diện mạo âm nhạc giản dị, mộc mạc, có chút phong trần. Album mới là cách anh bước qua hố sâu cảm xúc sau biến cố lớn. Chạm Vào Nỗi Nhớ Mẹ - bài hát đầu trong album - ghi lại cảm xúc của ca sĩ khi mẹ đã mất. Sau cú sốc, anh đi đâu cũng cảm thấy hình bóng mẹ. Theo Tuấn Hưng, đó là tiếng lòng của một người con vừa trải qua nỗi mất mát lớn, chênh vênh giữa nỗi đau mồ côi mẹ nhưng vẫn cố gắng hướng về những điều tích cực.

Vợ và con trai sát cánh với Tuấn Hưng thực hiện sản phẩm âm nhạc mới

Những bài hát còn lại trong album gắn với lát cắt cảm xúc riêng của Tuấn Hưng. Bài Em Tuấn Hưng viết tặng vợ. Trời Xanh vẫn ở phía trước là nỗi cô đơn trong những ngày anh túc trực bên giường bệnh của mẹ. Lặng Thinh như lời giãi bày dành cho những người bạn đã kề vai sát cánh cùng anh trong giai đoạn khó khăn.

Tuấn Hưng từng được ví như "con ngựa bất kham" của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, Tuấn Hưng hiện tại có nhiều thay đổi, không thể thích gì làm nấy như trước. "Dù có mạnh mẽ gai góc đến mấy thì cũng đến thời điểm 'lúa chín cúi đầu", ca sĩ chia sẻ.

Ở vai trò sáng tác, Tuấn Hưng đem đến diện mạo âm nhạc giản dị, mộc mạc

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân cho biết ca khúc sáng tác về mẹ của Tuấn Hưng phải thu lại 3 lần. Ngay cả khi ca khúc hoàn chỉnh, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân và ca sĩ Tuấn Hưng vẫn nghe đi nghe lại nhiều lần. Hai người thống nhất không nên để âm nhạc buồn quá, làm đúng theo cảm xúc và cá tính của Tuấn Hưng.

Hiện tại, Tuấn Hưng nói muốn dành thời gian cho bản thân, gia đình thay vì nhậu nhẹt. Nam ca sĩ cũng ấp ủ dự án chưa từng làm trong gần 30 năm ca hát.

