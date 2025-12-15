Mới đây, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được cô đăng tải, giọng ca sinh năm 1984 đã tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. Bên cạnh tấm bằng Cử nhân, Lương Bích Hữu còn vinh dự nhận được giấy khen vì những đóng góp tích cực cho các hoạt động của Phòng Đào tạo, Khoa Khoa học và Hợp tác quốc tế trong suốt quá trình theo học tại trường. Thành tích này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nữ ca sĩ khi cô không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn bài bản ở độ tuổi 41.

Lương Bích Hữu khoe thành tích ở Nhạc viện (Ảnh: Facebook nhân vật)

Việc Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, không chỉ bởi thành tích học tập ấn tượng mà còn bởi vẻ ngoài rạng rỡ của cô. Ở tuổi 41, Lương Bích Hữu vẫn giữ được những đường nét gương mặt "baby face" đặc trưng, tạo cảm giác trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Đây là kết quả của quá trình thay đổi tích cực về hình ảnh mà Lương Bích Hữu đã theo đuổi trong thời gian gần đây.

Trước đó, từng có thời điểm nữ ca sĩ áp lực với vấn đề kiểm soát cân nặng khi mắt bênh u não và phong cách thời trang chưa phù hợp mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Lương Bích Hữu đã có màn "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình. Nhờ nỗ lực giảm cân thành công cùng việc thay đổi tư duy thẩm mỹ, cô đã lấy lại vóc dáng thon gọn và visual đỉnh cao như thời thanh xuân. Lương Bích Hữu giờ đây tự với phong cách cá tính, năng động, nhận được nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng nhan sắc hay còn được ví von là sự "lão hóa ngược".

Lương Bích Hữu giờ đây tự với phong cách cá tính, năng động, nhận được nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng nhan sắc hay còn được ví von là sự "lão hóa ngược" (ảnh: Facebook nhân vật)

Lương Bích Hữu là một trong những cái tên gắn liền với ký ức của thế hệ khán giả 8x và 9x đời đầu. Cô chính thức bước vào làng giải trí Việt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám H.A.T, cùng với Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Dù thời gian hoạt động không quá dài, nhóm vẫn kịp để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả qua loạt ca khúc được yêu thích như Sắc Màu Trái Tim, Yêu Làm Chi, Đành Nói Lời Chia Tay hay bản hit Anh Không Muốn Bất Công Với Em đình đám kết hợp cùng Ưng Hoàng Phúc.

Sau khi nhóm H.A.T tan rã, cô hoạt động solo và nhanh chóng khẳng định tên tuổi bằng loạt bản hit “quốc dân” như Cô Gái Trung Hoa, Dằm Trong Tim, Ây Da Ây Da, Cún Yêu… Những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, dễ thương cùng chất giọng trong trẻo, khó trộn lẫn đã giúp Lương Bích Hữu trở thành biểu tượng của dòng nhạc teen pop một thời. Hình ảnh “Cô gái Trung Hoa” với đôi mắt một mí và nụ cười rạng rỡ không chỉ tạo nên thương hiệu riêng biệt mà còn giúp cô duy trì vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ suốt nhiều năm.

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại bùng nổ của Lương Bích Hữu thông qua chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ (Ảnh: Vie Channel)

Sau một thời gian dài im ắng và ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, năm 2022 đánh dấu sự trở lại bùng nổ của Lương Bích Hữu thông qua chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ (The Masked Singer Vietnam) dưới lớp mascot Kim Sa Ngư. Khả năng biến hóa giọng hát điêu luyện, đặc biệt là kỹ thuật “bẻ giọng” khiến hội đồng cố vấn và khán giả liên tục bất ngờ, một lần nữa chứng minh đẳng cấp của nữ ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng. Hiệu ứng từ chương trình đã mở đường cho cô phủ sóng trở lại trên nhiều sân khấu, khẳng định sức hút chưa bao giờ giảm sút.

Tiếp nối thành công, Lương Bích Hữu tham gia Our Song Vietnam và tiếp tục ghi dấu ấn khi làm mới những bản hit cũ bằng bản phối hiện đại, đồng thời kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ Gen Z. Sự linh hoạt trong việc cập nhật xu hướng âm nhạc mới cho thấy cô không chỉ dừng lại ở hào quang quá khứ mà còn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những đỉnh cao khác.

Lương Bích Hữu cực trẻ trung và bắt trend (Ảnh: Facebook nhân vật)

Việc nhận tấm bằng Cử nhân Sư phạm Âm nhạc loại Giỏi ở tuổi 41, song song với sự nghiệp nghệ thuật đang thăng hoa trở lại, cho thấy một tinh thần làm việc nghiêm túc và cầu tiến của Lương Bích Hữu. Từ một biểu tượng nhạc teen pop, cô đã chuyển mình thành công sang hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có chiều sâu chuyên môn và nhan sắc thì vẫn trẻ trung như thời bị thời gian bỏ quên.