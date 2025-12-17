Những ngày qua, cộng đồng fan Kpop liên tục đặt ra một câu hỏi về việc Rami - main vocal của BABYMONSTER "biệt tăm biệt tích" hơn nửa năm. Trước đó, YG thông báo Rami tạm dừng toàn bộ hoạt động từ tháng 5/2025 với lý do sức khỏe, cụ thể là chứng tràn khí màng phổi (pneumothorax). Công ty cho biết sẽ ưu tiên tuyệt đối việc để Rami nghỉ ngơi và hồi phục, đồng nghĩa với việc nữ idol không tham gia tour châu Á của nhóm.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi sự im lặng kéo dài. Từ sau thông báo nghỉ ngơi dài hạn, YG gần như không cập nhật thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến tình trạng của Rami.

Rami của BABYMONSTER đã vắng bóng hơn nửa năm (Ảnh: Kpopping)

Ngoại lệ duy nhất là một bài đăng chúc mừng sinh nhật mang tính thủ tục. Đáng nói, trong khi các thành viên khác của BABYMONSTER đều công khai chúc mừng nhau trên mạng xã hội vào mỗi dịp sinh nhật, đến lượt Rami, bầu không khí lại trở nên im ắng một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, các ca khúc được trình diễn trong concert lần lượt được thu âm lại với phiên bản 6 thành viên, hoàn toàn không còn giọng hát của Rami dù cô nàng là giọng ca chính.

Bài đăng sinh nhật hồi tháng 10 là động thái duy nhất YG nhắc đến Rami (Ảnh: IG BABYMONSTER)

BABYMONSTER vừa chính thức comeback với mini album We Go Up gồm 4 track vào cuối năm. Dù số lượng bài hát không nhiều, YG vẫn cho thấy mức độ đầu tư đáng kể với 3 MV cùng một video độc quyền được thực hiện chỉn chu. Thế nhưng, xuyên suốt đợt quảng bá, tuyệt nhiên không có bất kỳ thông tin nào cập nhật về sức khỏe hay tình trạng hiện tại của Rami.

BABYMONSTER đang hoạt động với đội hình 6 thành viên (Ảnh: YG Entertainment)

Nỗi sợ về một nhóm nhạc Kpop “không trọn vẹn” thêm lần nữa bắt đầu ám ảnh người hâm mộ. Sự lo lắng nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ khi hàng loạt tin đồn lan truyền, cho rằng vấn đề sức khỏe của Rami không đơn thuần chỉ là bệnh lý, mà có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ không thành công. Dù chưa có bằng chứng xác thực, làn sóng suy đoán vẫn bùng lên dữ dội, buộc người hâm mộ phải mass mail yêu cầu YG đưa ra thông báo chính thức để dập tắt đồn đoán. Đáp lại, công ty tiếp tục giữ thái độ im lặng.

Sự việc tại MAMA 2025 diễn ra cuối tháng 11/2025 đã thực sự đẩy làn sóng phẫn nộ của cộng đồng người hâm mộ lên đến đỉnh điểm. Trong phần trình diễn ca khúc DRIP, nhiều khán giả phát hiện giọng hát của Rami bị xóa khỏi bản phối. Đáng chú ý hơn, khi nhận giải Fan’s Choice, các thành viên BABYMONSTER đã không nhắc tên Rami.

Khi nhận giải Fan’s Choice, các thành viên BABYMONSTER đã không nhắc tên Rami (Ảnh: MAMA)

Chuỗi động thái này, cùng việc YG tiếp tục im lặng và chỉnh sửa các tư liệu hậu trường, khiến cộng đồng fan lo ngại Rami đang đứng trước nguy cơ rời nhóm. Trước đó, tại một buổi fansign tháng 10/2025, thành viên Pharita từng cho biết Rami “chưa khỏe hẳn nhưng đang dần tốt lên”, song sự vắng bóng kéo dài hơn nửa năm và những gì diễn ra tại MAMA đã khiến tương lai của giọng ca chính BABYMONSTER trở nên ngày càng bất định.

Rami - tên thật là Shin Haram là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp BABYMONSTER khẳng định vị thế ngay từ giai đoạn ra mắt. Trước khi bước chân vào YG, cô từng hoạt động với tư cách người mẫu nhí cho nhiều nhãn hàng đồ chơi và thời trang trẻ em. Trải nghiệm sớm trước ống kính giúp Rami có sự tự tin và khả năng biểu cảm hiếm thấy ở độ tuổi còn rất nhỏ.

Rami có lợi thế giọng hát và nhan sắc (Ảnh: Kpopping)

Gia nhập YG vào tháng 8/2018, Rami trải qua hơn 6 năm thực tập. Sự bền bỉ ấy được đền đáp khi cô trở thành thành viên đầu tiên được giới thiệu chính thức thông qua các video live performance. Bản cover Pick Up Your Feelings từng gây sốt cộng đồng fan quốc tế, đồng thời đặt Rami vào vị trí Vocalist không cần tranh cãi. Trước thềm debut chính thức vào tháng 11/2023, cô đổi nghệ danh từ Haram sang Rami - một lựa chọn được cho là gọn gàng, hiện đại và dễ tạo dấu ấn hơn.

Sức hút của Rami là một quá trình thăng hạng rõ rệt cả về kỹ năng lẫn ngoại hình

Sức hút của Rami là một quá trình thăng hạng rõ rệt cả về kỹ năng lẫn ngoại hình. Cô sở hữu chất giọng trầm ấm, giàu nội lực, có thể xử lý mượt mà những nốt cao và luyến láy đậm màu R&B. Khả năng hát live ổn định đến mức nhiều khán giả ví von cô “nuốt đĩa” ngay trên sân khấu. Không ít ý kiến còn so sánh Rami với Rosé của BLACKPINK, đặt cô cạnh các danh ca quốc tế khi nói về tiềm năng trở thành một diva thế hệ mới.

Rami vẫn luôn nỗ lực hoàn thành sân khấu với phong độ tốt nhất, điều khiến công chúng càng thêm trân trọng (Ảnh: Kpopping)

Song song với đó là màn “lột xác” về diện mạo. Từ hình ảnh hiền lành, có phần mờ nhạt trong giai đoạn đầu, Rami dần ghi điểm với chiều cao khoảng 1m72, vóc dáng thanh mảnh cùng phong cách trang điểm ngày càng sắc sảo. Trên sân khấu, cô cho thấy thần thái biểu diễn tự tin, khả năng làm chủ không gian tốt và ánh mắt giàu cảm xúc - những yếu tố giúp lượng fan của Rami tăng lên rõ rệt sau mỗi lần xuất hiện. Dù từng gặp chấn thương cánh tay hay vấn đề hô hấp, Rami vẫn luôn nỗ lực hoàn thành sân khấu với phong độ tốt nhất, điều khiến công chúng càng thêm trân trọng.